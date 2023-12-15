Переговоры вместо денег. Украину готовы обсуждать как нового члена Евросоюза - 15.12.2023 Украина.ру
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Переговоры вместо денег. Украину готовы обсуждать как нового члена Евросоюза
Переговоры вместо денег. Украину готовы обсуждать как нового члена Евросоюза - 15.12.2023 Украина.ру
Переговоры вместо денег. Украину готовы обсуждать как нового члена Евросоюза
Страны Евросоюза приняли решение о начале переговоров о членстве Украины в организации
2023-12-15T16:51
2023-12-15T16:51
эксклюзив
евросоюз
украина
владимир зеленский
ес
сша
венгрия
виктор орбан
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Голосование было единогласным, но без присутствия Венгрии, которая не поддерживает евроамбиций Украины. Чтобы не портить картину, Виктора Орбана попросили удалиться из зала. Об этом сообщил нидерландский премьер Рютте.Тем не менее, венгерский глава государства заявил, что остался при своем мнении относительно членства Украины в ЕС и не поддержит выделение помощи в 50 млрд евро.Каковы реальные сроки принятия Украины в ЕС, чем обернется для самого Союза расширение и потянут ли европейцы послевоенную экономику нового члена организации, анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Политик Олег Царев:Саммит лидеров ЕС принял решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз. И это выглядит скорее неожиданностью.Зеленского на этом мероприятии не было, и его отсутствие казалось сигналом негативного для Киева решения. Да и венгерский премьер Орбан по приезде в Брюссель сказал, что не время обсуждать этот вопрос. Однако в итоге Венгрия не ветировала решение — Орбан просто вышел из зала в момент голосования.И это объяснимо — прямо перед саммитом Венгрии выделили €10 млрд. Это примерно треть суммы, положенной стране из бюджета ЕС. Ранее они были заморожены под предлогом ущемления демократии правительством Орбана. Куда важнее, что венгерский премьер сдержал другое свое слово и наложил вето на решение о выделении Киеву финансовой помощи.Надо понимать, что переговоры о вхождении в ЕС длятся годами, а деньги необходимы Украине уже сейчас. Тем более, что речь шла о 50 миллиардах евро на 2024-2027 годы.Лидеры ЕС собираются вернуться к этому вопросу на следующему саммите в будущем марте. Но принять решение будет еще труднее, поскольку к тому моменту в Нидерландах будет новое правительство, сформированное по итогам ноябрьских выборов, где победили евроскептики.Сложно представить, что Украина совсем лишится помощи из Европы. Просто ее пока будут оказывать из национальных бюджетов. Однако объем этой поддержки сейчас предвидеть сложно.Политический аналитик Михаил Чаплыга:Как бы там ни было, а Зеленский войдет в историю, как тот, кто смог дожать лидеров ЕС и добиться открытия финальной процедуры вступления в ЕС. Если честно, я был уверен, что перенесут на весну, но...Чудо свершилось. Сперва Зеленскому удалось добиться решения ЕК, а сегодня и решения Европейского Совета. Вопреки "сдержанной" позиции некоторых стран западной Европы и открытой негативной позиции Венгрии.Конечно, нужно еще дождаться весны, когда определят "рамку переговоров" и потом длинный путь переговорной процедуры, но... Справедливости ради стоит признать, что этот важный шаг к ЕС сделан и сделал его Зеленский.Такова реальность в сухом остатке.Политолог Владимир Фесенко:Наконец, очень хорошая и очень значимая новость! Решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС является главным положительным политическим результатом 2023 года для Украины.Не менее приятно и важно, что удалось дожать Орбана.Я после этого просто снимаю шляпу перед европейскими лидерами. Пусть сейчас дают мастер-класс по поиску и эффективной реализации компромиссных решений для американских коллег.Но все это не произошло автоматически, само собой, и только благодаря нашим европейским коллегам.Сегодняшний успех – это также результат совместной и упорной работы Президента Зеленского, Офиса Президента, Кабинета министров, особенно офиса Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, МИД, Верховной Рады Украины, и правящей команды и оппозиции. Это результат нашей наступательной дипломатии.Есть вещи, которые нас объединяют. И если наши политические элиты, государственный аппарат и гражданское общество вместе работают на общий результат, мы его достигаем!Но это только начало нового и сложного этапа европейской интеграции – переговоры о вступлении в ЕС. Это будет далеко не формальная процедура. Как показали зерновой и транспортный кризис в отношениях с некоторыми нашими соседями с ЕС, нам придется искать непростые компромиссы, согласовывать экономические интересы с некоторыми странами, являющимися нашими политическими партнерами и одновременно экономическими конкурентами.Однако сегодня мы убедились, что в Евросоюзе могут находить действенные компромиссы.Единственное, о чем я хочу предостеречь наших политиков и топ-чиновников – не давайте никаких прогнозов о датах нашего вступления в ЕС! Не повторяйте ошибки, которые были сделаны некоторыми вашими коллегами весной.Сконцентрируйтесь на том, что нужно сделать. А сделать нужно для нашего вступления в Евросоюз еще очень много.Общественный деятель Татьяна Поп:Знаете, мне вот кажется, что вечернее решение ЕС таки начать переговоры с Украиной о вступлении — это точно перемога! Точнее, классическая перемога, которая не может не обернуться зрадой.Но давайте по порядку. Что мы, точнее европейцы, имеют? Про все "критерии ЕС" можно начинать сочинять анекдоты, они выкинуты на помойку вместе с тем самым "порядком, основанным на правилах".Американцы продолжают торговаться, причем уже не за сами деньги, а за то, идти на каникулы или не идти. Дополнительное финансирование от ЕС тоже заблокировано – Орбан к утру наложил вето. Собственных денег у Киева хватает ровно на пару люксовых тачек для приближенных и транш из Колумбии для "верховного". На фронте, похоже, у ВСУ полный швах. Кстати, как ни парадоксально, мобилизация баб действительно может ненадолго помочь ВСУ, просто потому что наши парни — нормальные мужики, в отличие от "хероев", так что на момент они таки офигеют, кого в окопы противника гонят. Других вариантов не просматривается.Ну идеальный же член подсунули Штаты Евросоюзу — берите и содержите! Так что, да, перемога ЕС в полный рост, и я даже где-то понимаю Орбана, плюнувшего на все и решившего дать Брюсселю возможность вляпаться всем лицом в Украинушку.И да, Россия никогда формально не препятствовала евроустремлениям незалежной. Но, по большому счету, как низко падать, решать самому ЕС. А куда по итогу интегрируется Украина и в каком виде все равно решать будут ВС России.Политолог Вадим Трухачев:Чтобы обеспечить приём Украины в ЕС, Евросоюзу придётся потратить 17% своего бюджета. Даже приём 10 стран в 2004 году не стоил столько.Сейчас на повестке дня стоит вхождения балканских стран. А Черногория, Северная Македония, а тем более, Албания и Босния, тоже стоят больших денег. Не считая находящихся там "пороховых бочек". Их вроде как готовы взять к 2030 году. И то - не факт.А тут Украина с многократно большим населением... Её задача - мешать жить России, а не сидеть за барским столом.Общественный деятель Александр Скубченко:Совет ЕС запустил процедуру переговоров о вступлении Украины в ЕС. Правда, сделано это было как-то с душком чего-то вонючего: Орбана, чтобы был консенсус, попросили выйти в момент голосования.ЕС, в принципе, уже показал во всей красе, что Европа — это не про стандарты, а про прогибы перед США. И ещё непонятно, про что это решение: чтобы Украина когда-то стала Евросоюзом, или чтобы Евросоюз окончательно стал Украиной.Кстати, Турция такие переговоры ведёт аж с 2005 года, так что Украина к ЕС сильно ближе не стала, и тоже может ещё лет 20 "переговариваться". Но, при этом, денег Украине не дали: Венгрия наложила вето. Теперь — аж в марте, на следующем саммите, к этому вопросу вернутся.И уже речь не о 50 млрд евро для Украины, а только о 17 млрд на 4 года. Зеленский хотел денег, а ему разрешили официально поговорить. Цэ пэрэмога.* Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20231215/1052135210.html
https://ukraina.ru/20231211/1051926427.html
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Виктория Титова
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эксклюзив, евросоюз, украина, владимир зеленский, ес, сша, венгрия, виктор орбан
Эксклюзив, Евросоюз, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, США, Венгрия, Виктор Орбан

Переговоры вместо денег. Украину готовы обсуждать как нового члена Евросоюза

16:51 15.12.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Страны Евросоюза приняли решение о начале переговоров о членстве Украины в организации
Голосование было единогласным, но без присутствия Венгрии, которая не поддерживает евроамбиций Украины. Чтобы не портить картину, Виктора Орбана попросили удалиться из зала. Об этом сообщил нидерландский премьер Рютте.
Тем не менее, венгерский глава государства заявил, что остался при своем мнении относительно членства Украины в ЕС и не поддержит выделение помощи в 50 млрд евро.
Каковы реальные сроки принятия Украины в ЕС, чем обернется для самого Союза расширение и потянут ли европейцы послевоенную экономику нового члена организации, анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.
Политик Олег Царев:
Саммит лидеров ЕС принял решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз. И это выглядит скорее неожиданностью.
Зеленского на этом мероприятии не было, и его отсутствие казалось сигналом негативного для Киева решения. Да и венгерский премьер Орбан по приезде в Брюссель сказал, что не время обсуждать этот вопрос. Однако в итоге Венгрия не ветировала решение — Орбан просто вышел из зала в момент голосования.
И это объяснимо — прямо перед саммитом Венгрии выделили €10 млрд. Это примерно треть суммы, положенной стране из бюджета ЕС. Ранее они были заморожены под предлогом ущемления демократии правительством Орбана. Куда важнее, что венгерский премьер сдержал другое свое слово и наложил вето на решение о выделении Киеву финансовой помощи.
Надо понимать, что переговоры о вхождении в ЕС длятся годами, а деньги необходимы Украине уже сейчас. Тем более, что речь шла о 50 миллиардах евро на 2024-2027 годы.
Ольга Стефанишина
00:56
На Украине анонсировали следующие шаги на пути к ЕС В понедельник, 18 декабря, Украина начнёт переговоры по поводу следующих шагов по пути в Евросоюз. Об этом заявила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина, передаёт телеграм-канал "Политика Страны"
Лидеры ЕС собираются вернуться к этому вопросу на следующему саммите в будущем марте. Но принять решение будет еще труднее, поскольку к тому моменту в Нидерландах будет новое правительство, сформированное по итогам ноябрьских выборов, где победили евроскептики.
Сложно представить, что Украина совсем лишится помощи из Европы. Просто ее пока будут оказывать из национальных бюджетов. Однако объем этой поддержки сейчас предвидеть сложно.
Политический аналитик Михаил Чаплыга:
Как бы там ни было, а Зеленский войдет в историю, как тот, кто смог дожать лидеров ЕС и добиться открытия финальной процедуры вступления в ЕС. Если честно, я был уверен, что перенесут на весну, но...
Чудо свершилось. Сперва Зеленскому удалось добиться решения ЕК, а сегодня и решения Европейского Совета. Вопреки "сдержанной" позиции некоторых стран западной Европы и открытой негативной позиции Венгрии.
Конечно, нужно еще дождаться весны, когда определят "рамку переговоров" и потом длинный путь переговорной процедуры, но... Справедливости ради стоит признать, что этот важный шаг к ЕС сделан и сделал его Зеленский.
Такова реальность в сухом остатке.
Политолог Владимир Фесенко:
Наконец, очень хорошая и очень значимая новость! Решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС является главным положительным политическим результатом 2023 года для Украины.
Не менее приятно и важно, что удалось дожать Орбана.Я после этого просто снимаю шляпу перед европейскими лидерами. Пусть сейчас дают мастер-класс по поиску и эффективной реализации компромиссных решений для американских коллег.
Но все это не произошло автоматически, само собой, и только благодаря нашим европейским коллегам.
- РИА Новости, 1920, 11.12.2023
11 декабря, 18:28
Вступление Украины обойдется ЕС в 190 млрд евроЕвросоюзу следует пересмотреть свои финансовые обязательства, если он намерен принять в свой состав Украину, так как вступление страны обойдётся ЕС в 190 миллиардов евро. Такие данные приводит немецкий аналитический центр, передаёт издание Brussel Signal
Сегодняшний успех – это также результат совместной и упорной работы Президента Зеленского, Офиса Президента, Кабинета министров, особенно офиса Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, МИД, Верховной Рады Украины, и правящей команды и оппозиции. Это результат нашей наступательной дипломатии.
Есть вещи, которые нас объединяют. И если наши политические элиты, государственный аппарат и гражданское общество вместе работают на общий результат, мы его достигаем!
Но это только начало нового и сложного этапа европейской интеграции – переговоры о вступлении в ЕС. Это будет далеко не формальная процедура. Как показали зерновой и транспортный кризис в отношениях с некоторыми нашими соседями с ЕС, нам придется искать непростые компромиссы, согласовывать экономические интересы с некоторыми странами, являющимися нашими политическими партнерами и одновременно экономическими конкурентами.
Однако сегодня мы убедились, что в Евросоюзе могут находить действенные компромиссы.Единственное, о чем я хочу предостеречь наших политиков и топ-чиновников – не давайте никаких прогнозов о датах нашего вступления в ЕС! Не повторяйте ошибки, которые были сделаны некоторыми вашими коллегами весной.
Сконцентрируйтесь на том, что нужно сделать. А сделать нужно для нашего вступления в Евросоюз еще очень много.
Общественный деятель Татьяна Поп:
Знаете, мне вот кажется, что вечернее решение ЕС таки начать переговоры с Украиной о вступлении — это точно перемога! Точнее, классическая перемога, которая не может не обернуться зрадой.
Но давайте по порядку. Что мы, точнее европейцы, имеют? Про все "критерии ЕС" можно начинать сочинять анекдоты, они выкинуты на помойку вместе с тем самым "порядком, основанным на правилах".
Американцы продолжают торговаться, причем уже не за сами деньги, а за то, идти на каникулы или не идти. Дополнительное финансирование от ЕС тоже заблокировано – Орбан к утру наложил вето. Собственных денег у Киева хватает ровно на пару люксовых тачек для приближенных и транш из Колумбии для "верховного". Н
а фронте, похоже, у ВСУ полный швах. Кстати, как ни парадоксально, мобилизация баб действительно может ненадолго помочь ВСУ, просто потому что наши парни — нормальные мужики, в отличие от "хероев", так что на момент они таки офигеют, кого в окопы противника гонят. Других вариантов не просматривается.
Ну идеальный же член подсунули Штаты Евросоюзу — берите и содержите! Так что, да, перемога ЕС в полный рост, и я даже где-то понимаю Орбана, плюнувшего на все и решившего дать Брюсселю возможность вляпаться всем лицом в Украинушку.
И да, Россия никогда формально не препятствовала евроустремлениям незалежной. Но, по большому счету, как низко падать, решать самому ЕС. А куда по итогу интегрируется Украина и в каком виде все равно решать будут ВС России.
Украинская армия дронов контрабандой переправляла сигарета через Польшу в ЕС
14:22
Украинская "армия дронов" контрабандой переправляла сигареты через Польшу в ЕСНа беспилотниках злоумышленники переправляли через границу табачные изделия, а на мотодельтаплане хотели доставлять за границу людей
Политолог Вадим Трухачев:
Чтобы обеспечить приём Украины в ЕС, Евросоюзу придётся потратить 17% своего бюджета. Даже приём 10 стран в 2004 году не стоил столько.
Сейчас на повестке дня стоит вхождения балканских стран. А Черногория, Северная Македония, а тем более, Албания и Босния, тоже стоят больших денег. Не считая находящихся там "пороховых бочек". Их вроде как готовы взять к 2030 году. И то - не факт.
А тут Украина с многократно большим населением... Её задача - мешать жить России, а не сидеть за барским столом.
Общественный деятель Александр Скубченко:
Совет ЕС запустил процедуру переговоров о вступлении Украины в ЕС. Правда, сделано это было как-то с душком чего-то вонючего: Орбана, чтобы был консенсус, попросили выйти в момент голосования.
ЕС, в принципе, уже показал во всей красе, что Европа — это не про стандарты, а про прогибы перед США. И ещё непонятно, про что это решение: чтобы Украина когда-то стала Евросоюзом, или чтобы Евросоюз окончательно стал Украиной.
Кстати, Турция такие переговоры ведёт аж с 2005 года, так что Украина к ЕС сильно ближе не стала, и тоже может ещё лет 20 "переговариваться". Но, при этом, денег Украине не дали: Венгрия наложила вето. Теперь — аж в марте, на следующем саммите, к этому вопросу вернутся.
И уже речь не о 50 млрд евро для Украины, а только о 17 млрд на 4 года. Зеленский хотел денег, а ему разрешили официально поговорить. Цэ пэрэмога.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
ЭксклюзивЕвросоюзУкраинаВладимир ЗеленскийЕССШАВенгрияВиктор Орбан
 
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