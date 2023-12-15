https://ukraina.ru/20231215/1052146311.html

США разместит в 15 районах Финляндии военные склады и базы

США разместит в 15 районах Финляндии военные склады и базы - 15.12.2023 Украина.ру

США разместит в 15 районах Финляндии военные склады и базы

Правительство Финляндии намерено подписать оборонное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA) с США, сообщает пресс-служба кабмина страны

2023-12-15T11:15

2023-12-15T11:15

2023-12-15T11:15

новости

финляндия

россия

военные

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101470/83/1014708348_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a5dd8b0a5022f256521c64d6f2df832.jpg

В понедельник, 18 декабря, представители Хельсинки и США подпишут договор Defence Cooperation Agreement, который позволит военным из Штатов разместить свои базы, склады, вооружение и контингент в Финляндии.Миноброны страны Антти Хакканен уточняет, что американские военные базы не будут находиться в пограничных с Россией районах Восточной Финляндии. Это было сделано сознательно из "гигиенических соображений".Соглашение предполагает выделение для США конкретных территорий, где будут находиться только американские военные. Также они получат возможность беспрепятственно въезжать в Финляндию.После подписания DCA его положения законодательного характера должны получить одобрения парламента Финляндии.

https://ukraina.ru/20231214/1052090480.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, россия, военные, сша