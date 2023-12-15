США разместит в 15 районах Финляндии военные склады и базы - 15.12.2023 Украина.ру
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США разместит в 15 районах Финляндии военные склады и базы
США разместит в 15 районах Финляндии военные склады и базы - 15.12.2023 Украина.ру
США разместит в 15 районах Финляндии военные склады и базы
Правительство Финляндии намерено подписать оборонное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA) с США, сообщает пресс-служба кабмина страны
2023-12-15T11:15
2023-12-15T11:15
новости
финляндия
россия
военные
сша
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В понедельник, 18 декабря, представители Хельсинки и США подпишут договор Defence Cooperation Agreement, который позволит военным из Штатов разместить свои базы, склады, вооружение и контингент в Финляндии.Миноброны страны Антти Хакканен уточняет, что американские военные базы не будут находиться в пограничных с Россией районах Восточной Финляндии. Это было сделано сознательно из "гигиенических соображений".Соглашение предполагает выделение для США конкретных территорий, где будут находиться только американские военные. Также они получат возможность беспрепятственно въезжать в Финляндию.После подписания DCA его положения законодательного характера должны получить одобрения парламента Финляндии.
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новости, финляндия, россия, военные, сша
Новости, Финляндия, Россия, военные, США

США разместит в 15 районах Финляндии военные склады и базы

11:15 15.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Пирогов / Перейти в фотобанкЦентр транзитных перевозок ВВС США на базе "Манас"
Центр транзитных перевозок ВВС США на базе Манас - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Владимир Пирогов
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Правительство Финляндии намерено подписать оборонное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA) с США, сообщает пресс-служба кабмина страны
В понедельник, 18 декабря, представители Хельсинки и США подпишут договор Defence Cooperation Agreement, который позволит военным из Штатов разместить свои базы, склады, вооружение и контингент в Финляндии.
"На своем пленарном заседании 14 декабря 2023 года правительство Финляндии решило предложить президенту республики уполномочить министра обороны Антти Хаккянена или министра иностранных дел Элину Валтонен подписать Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Соединенными Штатами", – говорится в сообщении.
Миноброны страны Антти Хакканен уточняет, что американские военные базы не будут находиться в пограничных с Россией районах Восточной Финляндии. Это было сделано сознательно из "гигиенических соображений".
Соглашение предполагает выделение для США конкретных территорий, где будут находиться только американские военные. Также они получат возможность беспрепятственно въезжать в Финляндию.
После подписания DCA его положения законодательного характера должны получить одобрения парламента Финляндии.
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