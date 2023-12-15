https://ukraina.ru/20231215/1052145548.html
"И ещё 75 раз": Орбан рассказал, как Венгрия будет принимать Украину в ЕС
"И ещё 75 раз": Орбан рассказал, как Венгрия будет принимать Украину в ЕС - 15.12.2023 Украина.ру
"И ещё 75 раз": Орбан рассказал, как Венгрия будет принимать Украину в ЕС
Венгрия не стала препятствовать партнёрам по Евросоюзу принять решение о начале переговоров ЕС с Украиной, поскольку у неё будет возможность ещё 75 раз остановить этот процесс, окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth
2023-12-15T10:50
2023-12-15T10:50
2023-12-15T10:51
новости
венгрия
виктор орбан
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украина
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"Решающий аргумент был в том, что Венгрия при этом ничего не теряет с учётом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский. Так что если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против", - сказал Орбан.Он также отметил, что это "дело" ещё не скоро дойдёт до парламентов, "это долгий-предолгий процесс".Как ранее сообщала газета Politico со ссылкой на осведомлённых чиновников, канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, где лидеры стран ЕС проводили голосование по началу переговоров о членстве Украины, и выпить кофе, когда обсуждения по этому вопросу зашли в тупик.
https://ukraina.ru/20231215/1052141691.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, венгрия, виктор орбан, ес, украина
"И ещё 75 раз": Орбан рассказал, как Венгрия будет принимать Украину в ЕС
10:50 15.12.2023 (обновлено: 10:51 15.12.2023)
Венгрия не стала препятствовать партнёрам по Евросоюзу принять решение о начале переговоров ЕС с Украиной, поскольку у неё будет возможность ещё 75 раз остановить этот процесс, окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth
"Решающий аргумент был в том, что Венгрия при этом ничего не теряет с учётом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский. Так что если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против", - сказал Орбан.
Он также отметил, что это "дело" ещё не скоро дойдёт до парламентов, "это долгий-предолгий процесс".
"Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс", - добавил премьер-министр.
Как ранее сообщала газета Politico со ссылкой на осведомлённых чиновников, канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, где лидеры стран ЕС проводили голосование по началу переговоров о членстве Украины, и выпить кофе, когда обсуждения по этому вопросу зашли в тупик.