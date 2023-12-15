"Серьезный вызов": мэр сообщил о крупной аварии в энергосистеме Харькова - 15.12.2023 Украина.ру
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"Серьезный вызов": мэр сообщил о крупной аварии в энергосистеме Харькова
"Серьезный вызов": мэр сообщил о крупной аварии в энергосистеме Харькова - 15.12.2023 Украина.ру
"Серьезный вызов": мэр сообщил о крупной аварии в энергосистеме Харькова
Крупная авария произошла в энергосистеме Харькова из-за непогоды и повлекла за собой отключение котельных. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала "Рада"
2023-12-15T09:56
2023-12-15T09:56
тепло
новости
авария
харьков
непогода
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"Нам удалось удержать тепло в жилых домах харьковчан, потому что мы перешли на генераторы", - сказал мэр.По его словам, авария, произошедшая после ледяного дождя, стала "серьезным вызовом".В своем телеграм-канале Терехов также сообщил, что к утру городским службам удалось локализовать дефекты в работе котельных, жители получают отопление в полном объеме.Прошлой зимой на Украине происходили многочасовые отключения электроэнергии. Также фиксировались проблемы с отоплением, жителям страны неоднократно рекомендовали запасаться дровами. В Офисе украинского президента признавали, что эта зима окажется гораздо сложнее предыдущей.
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тепло, новости, авария, харьков, непогода
тепло, Новости, авария, Харьков, непогода

"Серьезный вызов": мэр сообщил о крупной аварии в энергосистеме Харькова

09:56 15.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТеплоэлектроцентраль в Киеве
Теплоэлектроцентраль в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Крупная авария произошла в энергосистеме Харькова из-за непогоды и повлекла за собой отключение котельных. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала "Рада"
"Нам удалось удержать тепло в жилых домах харьковчан, потому что мы перешли на генераторы", - сказал мэр.
По его словам, авария, произошедшая после ледяного дождя, стала "серьезным вызовом".
В своем телеграм-канале Терехов также сообщил, что к утру городским службам удалось локализовать дефекты в работе котельных, жители получают отопление в полном объеме.
Прошлой зимой на Украине происходили многочасовые отключения электроэнергии. Также фиксировались проблемы с отоплением, жителям страны неоднократно рекомендовали запасаться дровами. В Офисе украинского президента признавали, что эта зима окажется гораздо сложнее предыдущей.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября, 12:31
"К стенке их! Всех". Украинские эксперты и политики о нехватке тепла в странеУкраину ждет "черная зима", города могут остаться без тепла и света; непонятно, как украинцам эту зиму пережить. Кроме обычного физического тепла, в обществе явно не хватает и тепла душевного, что тоже может привести к самым тяжелым последствиям. Об этом сейчас говорят украинские эксперты и политики
 
теплоНовостиаварияХарьковнепогода
 
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