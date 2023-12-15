"Серьезный вызов": мэр сообщил о крупной аварии в энергосистеме Харькова

"К стенке их! Всех". Украинские эксперты и политики о нехватке тепла в стране

Украину ждет "черная зима", города могут остаться без тепла и света; непонятно, как украинцам эту зиму пережить. Кроме обычного физического тепла, в обществе явно не хватает и тепла душевного, что тоже может привести к самым тяжелым последствиям. Об этом сейчас говорят украинские эксперты и политики