"Серьезный вызов": мэр сообщил о крупной аварии в энергосистеме Харькова
Крупная авария произошла в энергосистеме Харькова из-за непогоды и повлекла за собой отключение котельных. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала "Рада"
"Нам удалось удержать тепло в жилых домах харьковчан, потому что мы перешли на генераторы", - сказал мэр.
По его словам, авария, произошедшая после ледяного дождя, стала "серьезным вызовом".
В своем телеграм-канале Терехов также сообщил, что к утру городским службам удалось локализовать дефекты в работе котельных, жители получают отопление в полном объеме.
Прошлой зимой на Украине происходили многочасовые отключения электроэнергии. Также фиксировались проблемы с отоплением, жителям страны неоднократно рекомендовали запасаться дровами. В Офисе украинского президента признавали, что эта зима окажется гораздо сложнее предыдущей.
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