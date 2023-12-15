Австрия отказалась от возражений, мешавших принять 12-й пакет санкций – Politico - 15.12.2023 Украина.ру
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Австрия отказалась от возражений, мешавших принять 12-й пакет санкций – Politico
Австрия отказалась от возражений, мешавших принять 12-й пакет санкций – Politico - 15.12.2023 Украина.ру
Австрия отказалась от возражений, мешавших принять 12-й пакет санкций – Politico
Австрия сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Об этом со ссылкой на дипломатические источники 15 декабря сообщает Politico
2023-12-15T08:20
2023-12-15T08:20
новости
австрия
антироссийские санкции
россия
ес
украина
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По информации СМИ, Австрия ранее блокировала утверждение санкционного пакета ЕС, в обмен на согласие добиваясь исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского чёрного списка.Теперь же, отмечает Politico, Вена приостановила процесс, поскольку планирует провести "внутренние проверки". Отзыв Австрией требования, мешавшего принять санкционный пакет, изданию подтвердили три европейских дипломата.Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой чёрный список за продолжение работы банка в России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, австрия, антироссийские санкции, россия, ес, украина
Новости, Австрия, антироссийские санкции, Россия, ЕС, Украина

Австрия отказалась от возражений, мешавших принять 12-й пакет санкций – Politico

08:20 15.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против мер по противодействию коронавирусу в Австрии
Акция против мер по противодействию коронавирусу в Австрии - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Австрия сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Об этом со ссылкой на дипломатические источники 15 декабря сообщает Politico
По информации СМИ, Австрия ранее блокировала утверждение санкционного пакета ЕС, в обмен на согласие добиваясь исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского чёрного списка.
Теперь же, отмечает Politico, Вена приостановила процесс, поскольку планирует провести "внутренние проверки". Отзыв Австрией требования, мешавшего принять санкционный пакет, изданию подтвердили три европейских дипломата.
Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой чёрный список за продолжение работы банка в России.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Вчера, 16:56
"Происходит то, чего больше всего боялись". Евросоюзу нечего предложить Украине, она стала чёрной дыройОткрывшийся в Брюсселе саммит Евросоюза будет иметь определяющее значение для стран, претендующих на членство в сообществе. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон
 
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