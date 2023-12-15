https://ukraina.ru/20231215/1052139838.html
Австрия отказалась от возражений, мешавших принять 12-й пакет санкций – Politico
Австрия отказалась от возражений, мешавших принять 12-й пакет санкций – Politico - 15.12.2023 Украина.ру
Австрия отказалась от возражений, мешавших принять 12-й пакет санкций – Politico
Австрия сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Об этом со ссылкой на дипломатические источники 15 декабря сообщает Politico
2023-12-15T08:20
2023-12-15T08:20
2023-12-15T08:20
новости
австрия
антироссийские санкции
россия
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украина
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По информации СМИ, Австрия ранее блокировала утверждение санкционного пакета ЕС, в обмен на согласие добиваясь исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского чёрного списка.Теперь же, отмечает Politico, Вена приостановила процесс, поскольку планирует провести "внутренние проверки". Отзыв Австрией требования, мешавшего принять санкционный пакет, изданию подтвердили три европейских дипломата.Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой чёрный список за продолжение работы банка в России.
https://ukraina.ru/20231214/1052119820.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, австрия, антироссийские санкции, россия, ес, украина
Новости, Австрия, антироссийские санкции, Россия, ЕС, Украина
Австрия отказалась от возражений, мешавших принять 12-й пакет санкций – Politico
Австрия сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Об этом со ссылкой на дипломатические источники 15 декабря сообщает Politico