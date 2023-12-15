Австрия отказалась от возражений, мешавших принять 12-й пакет санкций – Politico

"Происходит то, чего больше всего боялись". Евросоюзу нечего предложить Украине, она стала чёрной дырой Открывшийся в Брюсселе саммит Евросоюза будет иметь определяющее значение для стран, претендующих на членство в сообществе. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон