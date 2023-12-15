ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами - 15.12.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами
ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами - 15.12.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами
Украинские войска выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты, сообщили ночью, 15 декабря, в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-15T01:54
2023-12-15T01:55
новости
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Ранее телеграм-каналы сообщали о взрывах в городе. В сети появились фотографии пожара, произошедшего после атаки ВСУ. О том, куда угодили украинские ракеты как и о пострадавших не сообщается. Напомним, в последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае.
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новости, мариуполь, днр, всу, сво, спецоперация
Новости, Мариуполь, ДНР, ВСУ, СВО, Спецоперация

ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами

01:54 15.12.2023 (обновлено: 01:55 15.12.2023)
 
Мариуполь
Мариуполь
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Украинские войска выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты, сообщили ночью, 15 декабря, в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (прим. ред. - Вооруженных формирований Украины) по направлению: 0.25 — с северо-запада в направлении населённого пункта Мариуполь: выпущено три дальнобойные ракеты", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее телеграм-каналы сообщали о взрывах в городе. В сети появились фотографии пожара, произошедшего после атаки ВСУ. О том, куда угодили украинские ракеты как и о пострадавших не сообщается.
Напомним, в последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае.
 
НовостиМариупольДНРВСУСВОСпецоперация
 
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