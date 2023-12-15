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ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами

ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами - 15.12.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами

Украинские войска выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты, сообщили ночью, 15 декабря, в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-12-15T01:54

2023-12-15T01:54

2023-12-15T01:55

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Ранее телеграм-каналы сообщали о взрывах в городе. В сети появились фотографии пожара, произошедшего после атаки ВСУ. О том, куда угодили украинские ракеты как и о пострадавших не сообщается. Напомним, в последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае.

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2023

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новости, мариуполь, днр, всу, сво, спецоперация