https://ukraina.ru/20231214/1052122608.html

На Украине третий раз за день объявлена тревога, в Киеве взрывы

На Украине третий раз за день объявлена тревога, в Киеве взрывы - 14.12.2023 Украина.ру

На Украине третий раз за день объявлена тревога, в Киеве взрывы

В Киеве слышны звуки взрывов, сообщают украинские СМИ

2023-12-14T16:58

2023-12-14T16:58

2023-12-14T17:00

новости

новости украины

киев

воздушная тревога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051828885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc4e8bed6cab3b6b5d0b2112a8087ace.jpg.webp

Воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины."МиГ-31К снова в воздухе", – сообщает издание "УНИАН".Воздушные силы Украины сообщили о пусках ракет в направлении Киева и звуках взрывов. Взрывы объясняют работой ПВО.Со ссылкой на Воздушные силы издание уточняет, что также ведется обстрел в районе Староконстантинова Хмельницкой области. Также о вероятных взрывах сообщают жители Житомирской области.

https://ukraina.ru/20231214/1052100535.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, киев, воздушная тревога