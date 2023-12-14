На Украине третий раз за день объявлена тревога, в Киеве взрывы - 14.12.2023 Украина.ру
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На Украине третий раз за день объявлена тревога, в Киеве взрывы
На Украине третий раз за день объявлена тревога, в Киеве взрывы - 14.12.2023 Украина.ру
На Украине третий раз за день объявлена тревога, в Киеве взрывы
В Киеве слышны звуки взрывов, сообщают украинские СМИ
2023-12-14T16:58
2023-12-14T17:00
новости
новости украины
киев
воздушная тревога
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Воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины."МиГ-31К снова в воздухе", – сообщает издание "УНИАН".Воздушные силы Украины сообщили о пусках ракет в направлении Киева и звуках взрывов. Взрывы объясняют работой ПВО.Со ссылкой на Воздушные силы издание уточняет, что также ведется обстрел в районе Староконстантинова Хмельницкой области. Также о вероятных взрывах сообщают жители Житомирской области.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости украины, киев, воздушная тревога
Новости, Новости Украины, Киев, воздушная тревога

На Украине третий раз за день объявлена тревога, в Киеве взрывы

16:58 14.12.2023 (обновлено: 17:00 14.12.2023)
 
© AP / Felipe Dana
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP / Felipe Dana
Читать в
В Киеве слышны звуки взрывов, сообщают украинские СМИ
Воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины.
"МиГ-31К снова в воздухе", – сообщает издание "УНИАН".
Воздушные силы Украины сообщили о пусках ракет в направлении Киева и звуках взрывов. Взрывы объясняют работой ПВО.
Со ссылкой на Воздушные силы издание уточняет, что также ведется обстрел в районе Староконстантинова Хмельницкой области. Также о вероятных взрывах сообщают жители Житомирской области.
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