https://ukraina.ru/20231214/1052114218.html

Путин заверил, что не потерпит русофобии в РФ

Путин заверил, что не потерпит русофобии в РФ - 14.12.2023 Украина.ру

Путин заверил, что не потерпит русофобии в РФ

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции назвал русофобию одним из векторов борьбы с РФ

2023-12-14T14:53

2023-12-14T14:53

2023-12-14T14:58

владимир путин

русофобия

новости

россия

борьба

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"Да, в мире это (русофобия. - Ред.) есть. Мы у себя должны делать все, чтобы ничего подобного у нас не возникало и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри", - сказал Путин.Он заверил, что так и будет делать.

https://ukraina.ru/20231214/1052109887.html

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2023

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владимир путин, русофобия, новости, россия, борьба