https://ukraina.ru/20231214/1052105657.html

Горькая правда. Что теперь ждёт Украину: мнения экспертов

Горькая правда. Что теперь ждёт Украину: мнения экспертов - 14.12.2023 Украина.ру

Горькая правда. Что теперь ждёт Украину: мнения экспертов

После неудачной поездки Владимира Зеленского в США простые украинцы стали всё чаще задаваться вопросом: что дальше?

2023-12-14T16:02

2023-12-14T16:02

2023-12-14T16:02

эксклюзив

эксперты

украина

владимир зеленский

сша

ес

нато

сво

олег царев

владимир фесенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051828885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc4e8bed6cab3b6b5d0b2112a8087ace.jpg.webp

Туманными остаются перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО. В западной прессе прямым текстом пишут, что до окончания конфликта говорить о членстве в Альянсе рано. В то же время Венгрия, Австрия и Словакия выступают против принятия Украины в Евросоюз. Но торг продолжается. Его результаты станут известны уже в ближайшее время. Украинские эксперты поделились прогнозами, что ждёт Украину.Журналист Диана Панченко:Как дальше жить? В Украине по всем фронтам - зрада. США не дают денег. ЕС снова опрокидывает с членством. Но есть кое-что важнее. Что по-настоящему важно - так это ответ на вопрос "для чего". Для чего теперь жить, умирать, бороться. Судите сами. Последние 30 лет украинцу в уши вливали - только Запад вас спасет. С 2014 это получило прикладной характер. Сначала "за Европу" умирали на Майдане. Потом - на Донбассе. Потом - уже всей страной. Тех, кто говорил, что надо думать своей головой и искать тот самый код нации ВНУТРИ, назвали агентами Кремля. Выгнали из страны, посадили, убили. И вот, когда страна разрушена. Экономики нет. Тот самый Запад отказывается от нас. Разбирайтесь, мол, сами. Мы не просили за нас умирать. Я тебя породил - я тебя и убью. Украина потеряла ориентир. Ведь 10 последних лет мы шли на Запад. Куда теперь? Кто мы и зачем? Главный вопрос, который должен задать себе каждый.Политик Олег Царев:Судьба Киева без преувеличения решается сегодня и завтра на саммите Евросоюза. В эти дни станет понятно, насколько ЕС, а не отдельные страны, готов помогать Киеву. Возможно также будет решен вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Чтобы задобрить Венгрию, которая грозилась наложить вето на соответствующие решения, Еврокомиссия накануне разблокировала большую часть положенных Будапешту денег из своего бюджета. Ранее поводом к длительному замораживанию этих средств стали обвинения Венгрии в недемократичности. Зеленский надеется, что Евросоюз во многом перекроет паузу в финансировании со стороны США. Без этого продолжать войну Киев сможет недолго. При этом большинство украинцев хочет продолжать войну даже без западной поддержки – так утверждает Киевский международный институт социологии (КМИС). Приводят данные проведенного на днях соцопроса. Украинцы голосовали, что делать, если Запад существенно сократит помощь Украине. Большинство — 58% — выступили за продолжение боевых действий даже при сокращении поддержки со стороны Запада. 32% — за заморозку по нынешней линии с гарантиями НАТО. Интересно, что на юге и востоке страны более 45% жителей выступили за прекращение военного конфликта без возврата территорий при условии, что Запад даст Украине гарантии безопасности. Трудно сказать, насколько этот опрос отражает реальные настроения населения, однако понятно, что если бы украинцы и хотели мира, то социологи об этом бы не поведали. Ведь, например, недавний опрос "Рейтинга", где доверие Залужному было больше доверия Зеленскому так и не появился на сайте этой компании, СМИ ссылались на него как неопубликованное исследование. Но президент Украины в отличие от социологов менее оптимистичен насчет военных возможностей Украины. Bloomberg пишет, что он "умолял" (pleaded) членов Конгресса одобрить новый пакет помощи, сказав, что без него существует "риск партизанской войны". Интересно, что соцопрос, проведенный еще в феврале этого года по заказу журнала The Economist показал, что большинство республиканских избирателей были против помощи Украине не из симпатий к России, а поскольку не верили в украинскую победу даже с этой помощью. Поэтому Зеленский с одной стороны должен показывать, как нужны эти деньги, с другой – не напугать республиканцев перспективой поражения. Кстати, "Киевстар" к вчерашнему вечеру только начал восстанавливать работу своей сети и надеется вернуться к нормальному режиму в течение следующих суток. Хакерская атака поразила "самый глубокий софт, внутренние системы" и "Киевстар" начал восстанавливать сеть с нуля, опасаясь, что в неповрежденном софте могут быть "закладки" от хакеров. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка "Солнцепек", появившаяся вначале СВО. Сначала она специализировалась на обнародовании данных украинских карателей, но с весны этого года стала совершать хакерские атаки на учреждения и организации, содействующие украинским военным усилиям. Нынешняя атака на Киевстар — самая резонансная.Политолог Владимир Фесенко:Вчера рано я обрадовался возможности безопасности компромисса в Конгрессе США. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон отказался поддержать призыв лидера демократов в Сенате по поводу продления на неделю работы обеих палат Конгресса для принятия дополнительного финансирования перед Рождеством. Кроме того, нижняя палата Конгресса приняла решение о начале процедуры импичмента Президента Байдена. Очевидно, что трамписты сейчас сделали ставку на усугубление предвыборного конфликта с Байденом. Поэтому вопрос финансирования нужд безопасности Украины все же откладывается на январь следующего года.В январе демократам и республиканцам также придется искать компромисс и по бюджетному вопросу.Политолог Михаил Павлив:Визит Владимира Зеленского в Вашингтон 11 – 12 декабря 2023 года породил уже немало слухов, которые обязательно появляются на фоне неожиданной поездки с минимальным количеством официальной информации. Визит не был запланирован заранее и о предстоящей встрече с Байденом Зеленскому сообщили только во время пребывания в Буэнос-Айресе. Рабочие графики Зеленского начали меняться примерно тогда, когда он летел над Атлантикой (из Кабо-Верде в Аргентину). Выступая в Конгрессе, Зеленский заявил, что каждый, кто выступает против предоставления Киеву помощи в размере $61 млрд, является "марионеткой Путина". Это разозлило значительную часть конгрессменов. Спикер нижней палаты Майк Джонсон сказал, что "Зеленский не смог убедить республиканцев". Также Зеленский пытался доказать, что коррупция в Украине – это не самое важное, что должно волновать американцев. Этот тезис вызвал возмущение у многих (сообщают - "Выглядело как "Не ваше собачье дело, как мы тратим деньги, ваша задача – помогать нам бороться с Путиным"). После Нового года Конгресс сможет рассмотреть выделение помощи Украине, но транш будет намного меньше (в рамках 10 – 20 млрд долларов вместо 60 млрд). Условиями будут а) готовность Зеленского уйти; б) президентские выборы в марте–мае 2024 года. То есть, выделение помощи будет напрямую связано с согласием Зеленского на выборы. Судя по поступающей информации, Зеленскому (а также Ермаку и Умерову) запретили трогать генерала Залужного. В подкрепление к Залужному прислан генерал-лейтенант Антонио Агуто-младший, с которым будут координироваться все действия на фронтах. Но, и выделение средств ВСУ также будет привязано к выводам, которые будут сделаны генералом Агуто. Зеленскому было обещано переселение его семьи (родители, жена, дети) в Майями, а также неприкосновенность счетов в офшорах.Журналист Наташа Влащенко:Мой любимый анекдот про то, что чудес не бывает):— я- всемогущий джинн! могу исполнить любое твое желание!— о, отлично! Хочу в Австралию!- Ну, пошли!— постой, я хочу быстро!— ну, тогда побежали!Еще короче излагает эту нехитрую истину мой друг, когда говорит: чесаться надо своими ногтями. Это, если коротко, о самой правильной на свете национальной идее.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

https://ukraina.ru/20231213/1052062497.html

https://ukraina.ru/20231213/1052077230.html

https://ukraina.ru/20231213/1052049733.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

эксклюзив, эксперты, украина, владимир зеленский, сша, ес, нато, сво, олег царев, владимир фесенко, михаил чаплыга, михаил павлив