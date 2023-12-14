Силы ПВО за сутки сбили 26 украинских БПЛА и три снаряда HIMARS – МО - 14.12.2023 Украина.ру
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Силы ПВО за сутки сбили 26 украинских БПЛА и три снаряда HIMARS – МО
Силы ПВО за сутки сбили 26 украинских БПЛА и три снаряда HIMARS – МО - 14.12.2023 Украина.ру
Силы ПВО за сутки сбили 26 украинских БПЛА и три снаряда HIMARS – МО
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 26 беспилотников киевского режима. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 14 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-14T09:55
2023-12-14T09:55
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"Уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка, Кременная Луганской Народной Республики, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новая Каховка и Таврийск Херсонской области", - уточняется в сообщении.По информации ведомства, всего с начала проведения СВО в воздухе было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9687 беспилотных летательных аппаратов. На земле киевский режим потерял 442 зенитных ракетных комплекса, 14046 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16288 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 14 декабря над Московской и Калужской областями были перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотников самолётного типа.
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новости, россия, минобороны рф, пво, бпла, всу
Новости, Россия, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, ВСУ

Силы ПВО за сутки сбили 26 украинских БПЛА и три снаряда HIMARS – МО

09:55 14.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО на Харьковском направлении
Работа российских средств ПВО на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 26 беспилотников киевского режима. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 14 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"Уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка, Кременная Луганской Народной Республики, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новая Каховка и Таврийск Херсонской области", - уточняется в сообщении.
По информации ведомства, всего с начала проведения СВО в воздухе было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9687 беспилотных летательных аппаратов. На земле киевский режим потерял 442 зенитных ракетных комплекса, 14046 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16288 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 14 декабря над Московской и Калужской областями были перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотников самолётного типа.
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
09:50
Атака беспилотников, Буданов в розыске. Главное на Украине на утро 14 декабряДевять украинских беспилотников были сбиты в Калужской и Московской областях. МВД России объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова
 
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