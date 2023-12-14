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Силы ПВО за сутки сбили 26 украинских БПЛА и три снаряда HIMARS – МО

Силы ПВО за сутки сбили 26 украинских БПЛА и три снаряда HIMARS – МО - 14.12.2023 Украина.ру

Силы ПВО за сутки сбили 26 украинских БПЛА и три снаряда HIMARS – МО

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 26 беспилотников киевского режима. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 14 декабря сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-14T09:55

2023-12-14T09:55

2023-12-14T09:55

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"Уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка, Кременная Луганской Народной Республики, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новая Каховка и Таврийск Херсонской области", - уточняется в сообщении.По информации ведомства, всего с начала проведения СВО в воздухе было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9687 беспилотных летательных аппаратов. На земле киевский режим потерял 442 зенитных ракетных комплекса, 14046 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16288 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 14 декабря над Московской и Калужской областями были перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотников самолётного типа.

https://ukraina.ru/20231214/1052092369.html

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новости, россия, минобороны рф, пво, бпла, всу