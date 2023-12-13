https://ukraina.ru/20231213/1052065171.html

У каждого своя конечная точка: командир дивизиона Д-30 о патриотизме, победе и личном выборе

У каждого своя конечная точка: командир дивизиона Д-30 о патриотизме, победе и личном выборе - 13.12.2023 Украина.ру

У каждого своя конечная точка: командир дивизиона Д-30 о патриотизме, победе и личном выборе

"Боги войны", артиллерия всё также играет в современной войне роль первой скрипки. На Донецком направлении эта "симфония" гремит не смолкая

2023-12-13T14:17

2023-12-13T14:17

2023-12-13T14:17

видео

донецк

донбасс

днр

артиллерия

патриотизм

награда

сво

спецоперация

медаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052064155_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f92b6f10437ee8bc7fa6d4ffc093b413.jpg

Ситуацию на фронте, специфику работы артиллерии в современной войне, патриотическое воспитание и многие другие вопросы журналисты издания Украина.ру обсудили с командиром гаубичного артиллерийского дивизиона 1453 МсП с позывным "Аргун":0:03 – Особенности работы артиллерии в Донбассе;4:24 – Рассказ о личном выборе и патриотизме;7:26 – Ситуация накануне СВО и начало операции;9:31 – Собственные награды.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, донецк, донбасс, днр, артиллерия, патриотизм, награда, сво, спецоперация, медаль, кино, брест, бпла, беспилотники, видео