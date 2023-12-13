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У каждого своя конечная точка: командир дивизиона Д-30 о патриотизме, победе и личном выборе
У каждого своя конечная точка: командир дивизиона Д-30 о патриотизме, победе и личном выборе - 13.12.2023 Украина.ру
У каждого своя конечная точка: командир дивизиона Д-30 о патриотизме, победе и личном выборе
"Боги войны", артиллерия всё также играет в современной войне роль первой скрипки. На Донецком направлении эта "симфония" гремит не смолкая
2023-12-13T14:17
2023-12-13T14:17
2023-12-13T14:17
видео
донецк
донбасс
днр
артиллерия
патриотизм
награда
сво
спецоперация
медаль
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Ситуацию на фронте, специфику работы артиллерии в современной войне, патриотическое воспитание и многие другие вопросы журналисты издания Украина.ру обсудили с командиром гаубичного артиллерийского дивизиона 1453 МсП с позывным "Аргун":0:03 – Особенности работы артиллерии в Донбассе;4:24 – Рассказ о личном выборе и патриотизме;7:26 – Ситуация накануне СВО и начало операции;9:31 – Собственные награды.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, донецк, донбасс, днр, артиллерия, патриотизм, награда, сво, спецоперация, медаль, кино, брест, бпла, беспилотники, видео
Видео, Донецк, Донбасс, ДНР, артиллерия, патриотизм, награда, СВО, Спецоперация, медаль, кино, Брест, БПЛА, беспилотники
У каждого своя конечная точка: командир дивизиона Д-30 о патриотизме, победе и личном выборе
"Боги войны", артиллерия всё также играет в современной войне роль первой скрипки. На Донецком направлении эта "симфония" гремит не смолкая
Ситуацию на фронте, специфику работы артиллерии в современной войне, патриотическое воспитание и многие другие вопросы журналисты издания Украина.ру
обсудили с командиром гаубичного артиллерийского дивизиона 1453 МсП с позывным "Аргун":0:03
– Особенности работы артиллерии в Донбассе;4:24
– Рассказ о личном выборе и патриотизме;7:26
– Ситуация накануне СВО и начало операции;9:31
– Собственные награды.