https://ukraina.ru/20231213/1052056865.html

СБУ задержала жену настоятеля храма, заподозрив ее в наводках ракет ВС РФ на позиции ВСУ

СБУ задержала жену настоятеля храма, заподозрив ее в наводках ракет ВС РФ на позиции ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру

СБУ задержала жену настоятеля храма, заподозрив ее в наводках ракет ВС РФ на позиции ВСУ

По координатам фигурантки российские войска якобы проводили обстрелы мест базирования ВСУ вблизи областного центра, сообщает СБУ

2023-12-13T14:02

2023-12-13T14:02

2023-12-13T14:02

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СБУ подозревает хористку и супругу настоятеля одного из храмов Запорожья в пособничестве российским войскам. По данным ведомства, женщина сообщала о местонахождении пунктов временной дислокации подразделений ВСУ, вовлеченных в контрнаступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях.Основным доказательством якобы незаконной деятельности стала переписка в мессенджере. В опубликованных диалогах женщина обсуждала со знакомыми происходящее. Предположительно, речь в переписке идет о начале специальной военной операции России на Украине - возможно, конце февраля - начале марта 2022 года. В Мелитополь российские войска вошли к вечеру второго дня СВО, 25 февраля 2022 года. В начале марта в регионе была сформирована военно-гражданская администрация.Женщина рассказывает, что в Мелитополе уже сменилась власть, информацию она узнает от блогеров. Отвечает на вопрос, есть ли в магазинах продукты и жалуется на бывших друзей, из которых "полезло из нутро".В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах на Украине, движении, перемещении или размещении ВСУ.Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля, добавили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

https://ukraina.ru/20231213/1052056444.html

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