https://ukraina.ru/20231213/1052056865.html
СБУ задержала жену настоятеля храма, заподозрив ее в наводках ракет ВС РФ на позиции ВСУ
СБУ задержала жену настоятеля храма, заподозрив ее в наводках ракет ВС РФ на позиции ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру
СБУ задержала жену настоятеля храма, заподозрив ее в наводках ракет ВС РФ на позиции ВСУ
По координатам фигурантки российские войска якобы проводили обстрелы мест базирования ВСУ вблизи областного центра, сообщает СБУ
2023-12-13T14:02
2023-12-13T14:02
2023-12-13T14:02
новости
новости украины
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052056749_0:0:1160:654_1920x0_80_0_0_156898c699c3ddcda22586998ba0e817.jpg
СБУ подозревает хористку и супругу настоятеля одного из храмов Запорожья в пособничестве российским войскам. По данным ведомства, женщина сообщала о местонахождении пунктов временной дислокации подразделений ВСУ, вовлеченных в контрнаступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях.Основным доказательством якобы незаконной деятельности стала переписка в мессенджере. В опубликованных диалогах женщина обсуждала со знакомыми происходящее. Предположительно, речь в переписке идет о начале специальной военной операции России на Украине - возможно, конце февраля - начале марта 2022 года. В Мелитополь российские войска вошли к вечеру второго дня СВО, 25 февраля 2022 года. В начале марта в регионе была сформирована военно-гражданская администрация.Женщина рассказывает, что в Мелитополе уже сменилась власть, информацию она узнает от блогеров. Отвечает на вопрос, есть ли в магазинах продукты и жалуется на бывших друзей, из которых "полезло из нутро".В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах на Украине, движении, перемещении или размещении ВСУ.Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля, добавили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
https://ukraina.ru/20231213/1052056444.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052056749_0:0:1160:870_1920x0_80_0_0_5d6d543608505f1db314453206945738.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, всу, вс рф
СБУ задержала жену настоятеля храма, заподозрив ее в наводках ракет ВС РФ на позиции ВСУ
По координатам фигурантки российские войска якобы проводили обстрелы мест базирования ВСУ вблизи областного центра, сообщает СБУ
СБУ подозревает хористку и супругу настоятеля одного из храмов Запорожья в пособничестве российским войскам. По данным ведомства, женщина сообщала о местонахождении пунктов временной дислокации подразделений ВСУ, вовлеченных в контрнаступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
"Как установило расследование, фигурантка еще с начала [специальной военной операции] поддерживала действия российских захватчиков и надеялась на захват всего южного региона Украины. Она неоднократно рассказывала об этом своим знакомым из Москвы в ходе телефонных разговоров. Затем женщина начала отслеживать места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории общины.
Основным доказательством якобы незаконной деятельности стала переписка в мессенджере. В опубликованных диалогах женщина обсуждала со знакомыми происходящее.
Предположительно, речь в переписке идет о начале специальной военной операции России на Украине - возможно, конце февраля - начале марта 2022 года. В Мелитополь российские войска вошли к вечеру второго дня СВО, 25 февраля 2022 года. В начале марта в регионе была сформирована военно-гражданская администрация.
Женщина рассказывает, что в Мелитополе уже сменилась власть, информацию она узнает от блогеров. Отвечает на вопрос, есть ли в магазинах продукты и жалуется на бывших друзей, из которых "полезло из нутро".
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах на Украине, движении, перемещении или размещении ВСУ.
Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля, добавили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.