СБУ задержала жену настоятеля храма, заподозрив ее в наводках ракет ВС РФ на позиции ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру
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СБУ задержала жену настоятеля храма, заподозрив ее в наводках ракет ВС РФ на позиции ВСУ
СБУ задержала жену настоятеля храма, заподозрив ее в наводках ракет ВС РФ на позиции ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру
СБУ задержала жену настоятеля храма, заподозрив ее в наводках ракет ВС РФ на позиции ВСУ
По координатам фигурантки российские войска якобы проводили обстрелы мест базирования ВСУ вблизи областного центра, сообщает СБУ
2023-12-13T14:02
2023-12-13T14:02
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СБУ подозревает хористку и супругу настоятеля одного из храмов Запорожья в пособничестве российским войскам. По данным ведомства, женщина сообщала о местонахождении пунктов временной дислокации подразделений ВСУ, вовлеченных в контрнаступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях.Основным доказательством якобы незаконной деятельности стала переписка в мессенджере. В опубликованных диалогах женщина обсуждала со знакомыми происходящее. Предположительно, речь в переписке идет о начале специальной военной операции России на Украине - возможно, конце февраля - начале марта 2022 года. В Мелитополь российские войска вошли к вечеру второго дня СВО, 25 февраля 2022 года. В начале марта в регионе была сформирована военно-гражданская администрация.Женщина рассказывает, что в Мелитополе уже сменилась власть, информацию она узнает от блогеров. Отвечает на вопрос, есть ли в магазинах продукты и жалуется на бывших друзей, из которых "полезло из нутро".В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах на Украине, движении, перемещении или размещении ВСУ.Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля, добавили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
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СБУ задержала жену настоятеля храма, заподозрив ее в наводках ракет ВС РФ на позиции ВСУ

14:02 13.12.2023
 
СБУ задержала жену настоятеля храма, заподозрив ее в наводках ракет ВС РФ на позиции ВСУ
СБУ задержала жену настоятеля храма, заподозрив ее в наводках ракет ВС РФ на позиции ВСУ
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По координатам фигурантки российские войска якобы проводили обстрелы мест базирования ВСУ вблизи областного центра, сообщает СБУ
СБУ подозревает хористку и супругу настоятеля одного из храмов Запорожья в пособничестве российским войскам. По данным ведомства, женщина сообщала о местонахождении пунктов временной дислокации подразделений ВСУ, вовлеченных в контрнаступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

"Как установило расследование, фигурантка еще с начала [специальной военной операции] поддерживала действия российских захватчиков и надеялась на захват всего южного региона Украины. Она неоднократно рассказывала об этом своим знакомым из Москвы в ходе телефонных разговоров. Затем женщина начала отслеживать места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории общины.

Основным доказательством якобы незаконной деятельности стала переписка в мессенджере. В опубликованных диалогах женщина обсуждала со знакомыми происходящее.
Предположительно, речь в переписке идет о начале специальной военной операции России на Украине - возможно, конце февраля - начале марта 2022 года. В Мелитополь российские войска вошли к вечеру второго дня СВО, 25 февраля 2022 года. В начале марта в регионе была сформирована военно-гражданская администрация.
Женщина рассказывает, что в Мелитополе уже сменилась власть, информацию она узнает от блогеров. Отвечает на вопрос, есть ли в магазинах продукты и жалуется на бывших друзей, из которых "полезло из нутро".
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах на Украине, движении, перемещении или размещении ВСУ.
Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля, добавили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Мобильная телефонная связь - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13:02
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