В СФ опубликовали доклад о попытках вмешательства Запада в выборы президента РФ
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Меры будут направлены на попытки расколоть общество и сорвать выборы, говорится в опубликованном 13 декабря докладе
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ подготовила доклад, где отразила ожидаемые действия со стороны стран-противников в период предвыборной кампании и подготовке к проведению выборов.
"Противники России используют в борьбе за сохранение своих геополитических привилегий "широкий набор противоправных инструментов и методов, включая применение санкций в обход Совета Безопасности ООН, провоцирование государственных переворотов, вооруженных конфликтов, угрозы, шантаж, манипулирование сознанием отдельных социальных групп и целых народов, наступательные и подрывные операции в информационном пространстве", – говорится в докладе.
В качестве одной из главных попыток покуситься на национальный экономический суверенитет России называется "санкционный вал". Другой пример – увеличение финансирования подконтрольных иностранным структурам СМИ и блогеров.
"Вся эта активность, разумеется, нацелена на 2024 год: происходит поиск наиболее эффективных способов воздействия на наших граждан накануне, во время и непосредственно после выборов президента, – отмечают авторы доклада. – Сегодня коллективный Запад намерен именно электоральный суверенитет сделать главным направлением при осуществлении своей стратегии вмешательства во внутренние дела России".
В этом отношении подчеркивается согласованность действий западных политиков с конца 2022 года: "фраза, сказанная, к примеру, одним политиком где-нибудь в США, "вдруг" (почти до запятой) повторяется другими политиками Европейского союза, тех или иных стран НАТО, а потом все это продолжает повторяться уже по линии различных неправительственных организаций".
"Такая общая координация медийной и иной активности с целью дестабилизации внутреннего положения в России производится главным образом Государственным департаментом США, но и другие структуры участвуют в данной подрывной работе, включая Центральное разведывательное управление и Пентагон", – поясняется в докладе.
Также в докладе делается акцент на неудавшихся попытках расколоть российское общество, спекулируя в период проведения СВО на вопросах межрелигиозного и межнационального характера.
Ожидаемые угрозы суверенитету России в ходе проведения выборов в 2024 году:
- —Дискредитация российской избирательной системы с последующим "непризнанием итогов выборов" от имени неких международных структур.
- —Ужесточение так называемого санкционного нажима, затрагивающего максимально возможное число граждан России, для провокаций протестных настроений в стране.
- —Попытки прямого вмешательства в ход выборов (фальсификации, дезинформации, кибератаки, подрывные манипуляции через социальные сети и т.д.).
- —Создание дополнительной напряжённости с использованием территорий сопредельных с Россией государств, путём целенаправленного внешнего воздействия на их органы власти и институты гражданского общества.
- —Проведение действий террористического характера для запугивания населения (особенно в новых субъектах РФ).
В связи с изложенным Комиссия Совета Федерации с момента объявления даты выборов Президента РФ приступила к постоянному мониторингу внешних угроз электоральному суверенитету Российской Федерации.