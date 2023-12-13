В СФ опубликовали доклад о попытках вмешательства Запада в выборы президента РФ - 13.12.2023 Украина.ру
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В СФ опубликовали доклад о попытках вмешательства Запада в выборы президента РФ
В СФ опубликовали доклад о попытках вмешательства Запада в выборы президента РФ - 13.12.2023 Украина.ру
В СФ опубликовали доклад о попытках вмешательства Запада в выборы президента РФ
Меры будут направлены на попытки расколоть общество и сорвать выборы, говорится в опубликованном 13 декабря докладе
2023-12-13T12:02
2023-12-13T12:02
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Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ подготовила доклад, где отразила ожидаемые действия со стороны стран-противников в период предвыборной кампании и подготовке к проведению выборов.В качестве одной из главных попыток покуситься на национальный экономический суверенитет России называется "санкционный вал". Другой пример – увеличение финансирования подконтрольных иностранным структурам СМИ и блогеров.В этом отношении подчеркивается согласованность действий западных политиков с конца 2022 года: "фраза, сказанная, к примеру, одним политиком где-нибудь в США, "вдруг" (почти до запятой) повторяется другими политиками Европейского союза, тех или иных стран НАТО, а потом все это продолжает повторяться уже по линии различных неправительственных организаций".Также в докладе делается акцент на неудавшихся попытках расколоть российское общество, спекулируя в период проведения СВО на вопросах межрелигиозного и межнационального характера.Ожидаемые угрозы суверенитету России в ходе проведения выборов в 2024 году:В связи с изложенным Комиссия Совета Федерации с момента объявления даты выборов Президента РФ приступила к постоянному мониторингу внешних угроз электоральному суверенитету Российской Федерации.
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Новости, Россия, выборы, президентские выборы, Запад, США

В СФ опубликовали доклад о попытках вмешательства Запада в выборы президента РФ

12:02 13.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Меры будут направлены на попытки расколоть общество и сорвать выборы, говорится в опубликованном 13 декабря докладе
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ подготовила доклад, где отразила ожидаемые действия со стороны стран-противников в период предвыборной кампании и подготовке к проведению выборов.
"Противники России используют в борьбе за сохранение своих геополитических привилегий "широкий набор противоправных инструментов и методов, включая применение санкций в обход Совета Безопасности ООН, провоцирование государственных переворотов, вооруженных конфликтов, угрозы, шантаж, манипулирование сознанием отдельных социальных групп и целых народов, наступательные и подрывные операции в информационном пространстве", – говорится в докладе.
В качестве одной из главных попыток покуситься на национальный экономический суверенитет России называется "санкционный вал". Другой пример – увеличение финансирования подконтрольных иностранным структурам СМИ и блогеров.

"Вся эта активность, разумеется, нацелена на 2024 год: происходит поиск наиболее эффективных способов воздействия на наших граждан накануне, во время и непосредственно после выборов президента, – отмечают авторы доклада. – Сегодня коллективный Запад намерен именно электоральный суверенитет сделать главным направлением при осуществлении своей стратегии вмешательства во внутренние дела России".

В этом отношении подчеркивается согласованность действий западных политиков с конца 2022 года: "фраза, сказанная, к примеру, одним политиком где-нибудь в США, "вдруг" (почти до запятой) повторяется другими политиками Европейского союза, тех или иных стран НАТО, а потом все это продолжает повторяться уже по линии различных неправительственных организаций".
"Такая общая координация медийной и иной активности с целью дестабилизации внутреннего положения в России производится главным образом Государственным департаментом США, но и другие структуры участвуют в данной подрывной работе, включая Центральное разведывательное управление и Пентагон", – поясняется в докладе.
Также в докладе делается акцент на неудавшихся попытках расколоть российское общество, спекулируя в период проведения СВО на вопросах межрелигиозного и межнационального характера.
Ожидаемые угрозы суверенитету России в ходе проведения выборов в 2024 году:
  • Дискредитация российской избирательной системы с последующим "непризнанием итогов выборов" от имени неких международных структур.
  • Ужесточение так называемого санкционного нажима, затрагивающего максимально возможное число граждан России, для провокаций протестных настроений в стране.
  • Попытки прямого вмешательства в ход выборов (фальсификации, дезинформации, кибератаки, подрывные манипуляции через социальные сети и т.д.).
  • Создание дополнительной напряжённости с использованием территорий сопредельных с Россией государств, путём целенаправленного внешнего воздействия на их органы власти и институты гражданского общества.
  • Проведение действий террористического характера для запугивания населения (особенно в новых субъектах РФ).
В связи с изложенным Комиссия Совета Федерации с момента объявления даты выборов Президента РФ приступила к постоянному мониторингу внешних угроз электоральному суверенитету Российской Федерации.
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