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В СФ опубликовали доклад о попытках вмешательства Запада в выборы президента РФ

В СФ опубликовали доклад о попытках вмешательства Запада в выборы президента РФ - 13.12.2023 Украина.ру

В СФ опубликовали доклад о попытках вмешательства Запада в выборы президента РФ

Меры будут направлены на попытки расколоть общество и сорвать выборы, говорится в опубликованном 13 декабря докладе

2023-12-13T12:02

2023-12-13T12:02

2023-12-13T12:02

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Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ подготовила доклад, где отразила ожидаемые действия со стороны стран-противников в период предвыборной кампании и подготовке к проведению выборов.В качестве одной из главных попыток покуситься на национальный экономический суверенитет России называется "санкционный вал". Другой пример – увеличение финансирования подконтрольных иностранным структурам СМИ и блогеров.В этом отношении подчеркивается согласованность действий западных политиков с конца 2022 года: "фраза, сказанная, к примеру, одним политиком где-нибудь в США, "вдруг" (почти до запятой) повторяется другими политиками Европейского союза, тех или иных стран НАТО, а потом все это продолжает повторяться уже по линии различных неправительственных организаций".Также в докладе делается акцент на неудавшихся попытках расколоть российское общество, спекулируя в период проведения СВО на вопросах межрелигиозного и межнационального характера.Ожидаемые угрозы суверенитету России в ходе проведения выборов в 2024 году:В связи с изложенным Комиссия Совета Федерации с момента объявления даты выборов Президента РФ приступила к постоянному мониторингу внешних угроз электоральному суверенитету Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20231213/1052018387.html

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новости, россия, выборы, президентские выборы, запад, сша