ООН требует у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов – NYT - 13.12.2023 Украина.ру
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ООН требует у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов – NYT
ООН требует у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов – NYT - 13.12.2023 Украина.ру
ООН требует у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов – NYT
ООН требует у бывшего заместителя генерального секретаря организации, гражданина Украины Виталия Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов в качестве компенсации за неудачные "инвестиции". Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает газета New York Times
2023-12-13T09:51
2023-12-13T09:51
новости
оон
инвестиции
кража
украина
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"Он [Ваншельбойм] заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов. Если он не выплатит эти деньги… он не будет иметь права на пенсию ООН", - говорится в сообщении газеты.Издание уточняет, что Ваншельбойм является гражданином Украины.Бывший высокопоставленный чиновник ООН попросил судебную систему организации, занимающуюся его делом, отменить решения об увольнении и штрафе. Слушание по этому вопросу состоится в 2024 году.Ваншельбойм ранее по совместительству также занимал пост замглавы Управления ООН по обслуживанию проектов. В его распоряжении находились миллионы долларов, представлявшие собой сборы с других агентств организации за строительные работы.По информации издания, Ваншельбойм и его начальница Грете Фаремо вложили около 60 миллионов долларов в компании, связанные с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком, с которым они познакомились на вечеринке.Согласно отчётам ООН, из вложенных средств организации окупились только примерно 10%. После внутреннего разбирательства Ваншельбойма в январе уволили, созданную им и Фаремо инвестиционную программу закрыли.
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новости, оон, инвестиции, кража, украина
Новости, ООН, инвестиции, кража, Украина

ООН требует у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов – NYT

09:51 13.12.2023
 
© uatv.ua
© uatv.ua
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ООН требует у бывшего заместителя генерального секретаря организации, гражданина Украины Виталия Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов в качестве компенсации за неудачные "инвестиции". Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает газета New York Times
"Он [Ваншельбойм] заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов. Если он не выплатит эти деньги… он не будет иметь права на пенсию ООН", - говорится в сообщении газеты.
Издание уточняет, что Ваншельбойм является гражданином Украины.
Бывший высокопоставленный чиновник ООН попросил судебную систему организации, занимающуюся его делом, отменить решения об увольнении и штрафе. Слушание по этому вопросу состоится в 2024 году.
Ваншельбойм ранее по совместительству также занимал пост замглавы Управления ООН по обслуживанию проектов. В его распоряжении находились миллионы долларов, представлявшие собой сборы с других агентств организации за строительные работы.
По информации издания, Ваншельбойм и его начальница Грете Фаремо вложили около 60 миллионов долларов в компании, связанные с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком, с которым они познакомились на вечеринке.
Согласно отчётам ООН, из вложенных средств организации окупились только примерно 10%. После внутреннего разбирательства Ваншельбойма в январе уволили, созданную им и Фаремо инвестиционную программу закрыли.
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