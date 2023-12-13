ООН требует у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов – NYT

Украинское общество находилось в победном угаре. Эксперты о том, что ждет теперь Киев и Украину

В украинском экспертном сообществе задумались над тем, что будет после серьезных ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Киева, которые возможны в случае продолжения конфликта. Украинская столица и сейчас уже полупарализована после техногенной аварии в метро, случившейся без всяких ударов.