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Швеция положит в "зимний" пакет невоенной помощи Украине 100 млн своих крон на экспорт зерна

Швеция положит в "зимний" пакет невоенной помощи Украине 100 млн своих крон на экспорт зерна - 12.12.2023 Украина.ру

Швеция положит в "зимний" пакет невоенной помощи Украине 100 млн своих крон на экспорт зерна

Основной же объем средств пойдет на поддержку коммунальной инфраструктуры Украины, сообщается на сайте правительства.

2023-12-12T18:12

2023-12-12T18:12

2023-12-12T18:12

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Правительство Швеции собирает новый "зимний" пакет помощи для Украины. Ожидается, что объем помощи составит 1,4 млрд шведских крон. Такая сумма является крупнейшим невоенным пакетом, предоставленным Швецией Украине."Зимний" пакет помощи Украине на 2023 год будет выделит через Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), ЮНЕСКО и Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям.Средства предполагается направить на укрепление гражданской инфраструктуры Украины в зимний период, энергетической системы, временных убежищ, а также системы здравоохранения и медицинского обслуживания.В частности, 900 млн должны пойти на поддержание ключевой инфраструктуры в таких секторах, как энергетика, жилищное строительство, здравоохранение и транспорт. 300 млн – на повышение энергоэффективности и защиты окружающей среды.Кроме этого "зимний пакет" включает поддержку экспорта зерна. На это будет выделено 100 млн шведских крон (862 млн рублей) в рамках инициативы ВПП "Зерно из Украины".75 млн шведских крон через ЮНЕСКО пойдет на строительство приютов в школах и дошкольных учреждениях Украины, а 25 млн – для удовлетворения самых насущных потребностей. Последнюю сумму можно направлять на обеспечение теплоснабжения: закупку трансформаторов, генераторов, электрокабелей, а также ремонт оборудования, поврежденного в результате российских атак. Эти средства могут быть использованы и для проведения Агентством медицинской эвакуации и разминирования.

https://ukraina.ru/20231211/1051928018.html

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