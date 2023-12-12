Часть IT-инфраструктуры "Киевстара" уничтожена – гендиректор Комаров - 12.12.2023 Украина.ру
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Часть IT-инфраструктуры "Киевстара" уничтожена – гендиректор Комаров
Часть IT-инфраструктуры "Киевстара" уничтожена – гендиректор Комаров - 12.12.2023 Украина.ру
Часть IT-инфраструктуры "Киевстара" уничтожена – гендиректор Комаров
В компании заявили, что хакерская атака разрушила часть виртуальной ИТ-инфраструктуры
2023-12-12T16:40
2023-12-12T16:40
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Сроки возобновления работы сервисов "Киевстара" пока еще не понятны, заявил в эфире телеканала "Мы-Украина" гендиректор компании Александр Комаров. Он добавил, что на восстановление потребуется длительное время.По его словам, хакерская атака была очень мощной. В результате часть виртуальной ИТ-инфраструктуры разрушена. Потерян доступ к некоторым системам компании.Комаров считает, что за атакой стоят россияне. Цель хакеров, по его словам, – нанести максимальное разрушение виртуальной инфраструктуре, и частично они ее добились.
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новости, новости украины, хакер
Новости, Новости Украины, хакер

Часть IT-инфраструктуры "Киевстара" уничтожена – гендиректор Комаров

16:40 12.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Maksym Kozlenko
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© commons.wikimedia.org / Maksym Kozlenko
Читать в
В компании заявили, что хакерская атака разрушила часть виртуальной ИТ-инфраструктуры
Сроки возобновления работы сервисов "Киевстара" пока еще не понятны, заявил в эфире телеканала "Мы-Украина" гендиректор компании Александр Комаров. Он добавил, что на восстановление потребуется длительное время.
По его словам, хакерская атака была очень мощной. В результате часть виртуальной ИТ-инфраструктуры разрушена. Потерян доступ к некоторым системам компании.
Комаров считает, что за атакой стоят россияне. Цель хакеров, по его словам, – нанести максимальное разрушение виртуальной инфраструктуре, и частично они ее добились.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
15:22
Украинский "Монобанк" сообщил о сбое в работе из-за хакерской атакиУкраинский "Монобанк" 12 декабря столкнулся с техническими проблемами в работе из-за "массированной DDoS-атаки". Об этом сообщил владелец банка Олег Гороховский в своем телеграм-канале.
 
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