https://ukraina.ru/20231212/1052002402.html

Часть IT-инфраструктуры "Киевстара" уничтожена – гендиректор Комаров

Часть IT-инфраструктуры "Киевстара" уничтожена – гендиректор Комаров - 12.12.2023 Украина.ру

Часть IT-инфраструктуры "Киевстара" уничтожена – гендиректор Комаров

В компании заявили, что хакерская атака разрушила часть виртуальной ИТ-инфраструктуры

2023-12-12T16:40

2023-12-12T16:40

2023-12-12T16:40

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Сроки возобновления работы сервисов "Киевстара" пока еще не понятны, заявил в эфире телеканала "Мы-Украина" гендиректор компании Александр Комаров. Он добавил, что на восстановление потребуется длительное время.По его словам, хакерская атака была очень мощной. В результате часть виртуальной ИТ-инфраструктуры разрушена. Потерян доступ к некоторым системам компании.Комаров считает, что за атакой стоят россияне. Цель хакеров, по его словам, – нанести максимальное разрушение виртуальной инфраструктуре, и частично они ее добились.

https://ukraina.ru/20231212/1051992234.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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