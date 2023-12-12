Коррумпированная или право имеет? Два сенатора США повздорили из-за Украины
12:01 12.12.2023 (обновлено: 12:02 12.12.2023)
Сенатор Вэнс заявил, что новое финансирование не поможет переломить ситуацию и лишь приумножит богатство чиновников Украины. Сенатор Тиллис назвал высказывания Вэнса об Украине "тотальной и ничем не смягченной чушью"
Споры о том, надо ли выделять денег Украине, разрывают не только парламент США, но и разгораются внутри самих партий. Так, сенатор Том Тиллис (республиканец от штата Северная Каролина) в понедельник назвал недавние высказывания сенатора Дж. Д. Вэнса (республиканец от штата Огайо) против дальнейшей помощи Украине "полной и ничем не смягченной чушью".
Вэнс уверен, не стоит сокращать социальные пособия в стране ради увеличения помощи Украине.
Но по его мнению, финансирование будет "использовано для того, чтобы один из министров президента Украины Владимира Зеленского "мог купить яхту побольше".
Кроме этого Вэнс заявил, что не верит в возможности Украины когда-либо одержать верх над Россией. Поэтому США необходимо признать, что Киеву придется "уступить часть территории", чтобы прекратить военные действия с Россией.
Тиллис в разговоре с журналистами назвал утверждение о нецелевом расходовании помощи Америки Украиной чушью:
"Если вы говорите о предоставлении денег украинским министрам – это тотальная и абсолютная чушь. Непродуктивный разговор… не очень этому рад".
На это Вэнс сказал, что, по его мнению, Украина является "одной из самых коррумпированных стран в Европе".
"Мы знаем, что ряд людей разбогател на Украине, и… Я думаю, что это наивность, если вы не думаете, что они разбогатели на часть наших денег", – сказал Вэнс журналистам.
Что же касается Тиллиса, то по мнению Вэнса, республиканец из Северной Каролины "не живет в реальности".
На прошлой неделе Вэнс был среди сенаторов-республиканцев, которые заблокировали законопроект предоставления помощи Украине и Израилю в их конфликтах против России и группировки Хамас. Дополнительный экстренный пакет на сумму 111 млрд долларов был запрошен президентом Байденом в октябре. Предполагается, что вопрос выделения денег Украине, скорее всего, будут отложены до января.
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