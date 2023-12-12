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Генштаб Чехии призвал к запугиванию России и воспитанию своего населения

Генштаб Чехии призвал к запугиванию России и воспитанию своего населения - 12.12.2023 Украина.ру

Генштаб Чехии призвал к запугиванию России и воспитанию своего населения

Конфликт с Россией нельзя предотвратить соглашением, работает только сдерживание, реально ей угрожающее, заявил начальник генштаба Чехии Карел Ржегка. Об этом сообщает Чешское телевидение

2023-12-12T08:04

2023-12-12T08:04

2023-12-12T08:04

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"Россия должна реально увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идёт не о какой-то декларации - они должны увидеть, что это действительно бесполезно… Она [Украина] проявила волю и смелость защитить себя, что является уроком для нас и других государств. Это выигрывает нам время и удерживает Россию от наших границ", - сказал Ржегка.По его словам, "война с Россией" не является невообразимой, хотя сейчас "мы считаем, что она маловероятна".Начальник чешского генштаба также назвал проблемой, что серьёзного разговора об обороне в Чехии уже много лет не ведётся, что снижает "устойчивость общества". Её, по мнению военного, можно повысить за счёт воспитания, образования, но прежде всего - за счёт более широкого преподавания современной истории.

https://ukraina.ru/20231212/1051924210.html

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новости, чехия, генштаб, россия, украина, русофобия, сво