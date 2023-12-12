Генштаб Чехии призвал к запугиванию России и воспитанию своего населения - 12.12.2023 Украина.ру
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Генштаб Чехии призвал к запугиванию России и воспитанию своего населения
Генштаб Чехии призвал к запугиванию России и воспитанию своего населения - 12.12.2023 Украина.ру
Генштаб Чехии призвал к запугиванию России и воспитанию своего населения
Конфликт с Россией нельзя предотвратить соглашением, работает только сдерживание, реально ей угрожающее, заявил начальник генштаба Чехии Карел Ржегка. Об этом сообщает Чешское телевидение
2023-12-12T08:04
2023-12-12T08:04
новости
чехия
генштаб
россия
украина
русофобия
сво
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"Россия должна реально увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идёт не о какой-то декларации - они должны увидеть, что это действительно бесполезно… Она [Украина] проявила волю и смелость защитить себя, что является уроком для нас и других государств. Это выигрывает нам время и удерживает Россию от наших границ", - сказал Ржегка.По его словам, "война с Россией" не является невообразимой, хотя сейчас "мы считаем, что она маловероятна".Начальник чешского генштаба также назвал проблемой, что серьёзного разговора об обороне в Чехии уже много лет не ведётся, что снижает "устойчивость общества". Её, по мнению военного, можно повысить за счёт воспитания, образования, но прежде всего - за счёт более широкого преподавания современной истории.
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новости, чехия, генштаб, россия, украина, русофобия, сво
Новости, Чехия, Генштаб, Россия, Украина, Русофобия, СВО

Генштаб Чехии призвал к запугиванию России и воспитанию своего населения

08:04 12.12.2023
 
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© Public domain
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Конфликт с Россией нельзя предотвратить соглашением, работает только сдерживание, реально ей угрожающее, заявил начальник генштаба Чехии Карел Ржегка. Об этом сообщает Чешское телевидение
"Россия должна реально увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идёт не о какой-то декларации - они должны увидеть, что это действительно бесполезно… Она [Украина] проявила волю и смелость защитить себя, что является уроком для нас и других государств. Это выигрывает нам время и удерживает Россию от наших границ", - сказал Ржегка.
По его словам, "война с Россией" не является невообразимой, хотя сейчас "мы считаем, что она маловероятна".
Начальник чешского генштаба также назвал проблемой, что серьёзного разговора об обороне в Чехии уже много лет не ведётся, что снижает "устойчивость общества". Её, по мнению военного, можно повысить за счёт воспитания, образования, но прежде всего - за счёт более широкого преподавания современной истории.
06:55
Пять сменщиков Зеленского. Как Запад перестраивает свою украинскую стратегиюДиректор СВР РФ Сергей Нарышкин утверждает, что Запад собирается менять Зеленского на посту президента Украины для того, чтобы заморозить конфликт и превратить Украину в "санитарный кордон". Какие у Запада есть варианты?
 
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