https://ukraina.ru/20231212/1051934546.html
Генштаб Чехии призвал к запугиванию России и воспитанию своего населения
Генштаб Чехии призвал к запугиванию России и воспитанию своего населения - 12.12.2023 Украина.ру
Генштаб Чехии призвал к запугиванию России и воспитанию своего населения
Конфликт с Россией нельзя предотвратить соглашением, работает только сдерживание, реально ей угрожающее, заявил начальник генштаба Чехии Карел Ржегка. Об этом сообщает Чешское телевидение
2023-12-12T08:04
2023-12-12T08:04
2023-12-12T08:04
новости
чехия
генштаб
россия
украина
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"Россия должна реально увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идёт не о какой-то декларации - они должны увидеть, что это действительно бесполезно… Она [Украина] проявила волю и смелость защитить себя, что является уроком для нас и других государств. Это выигрывает нам время и удерживает Россию от наших границ", - сказал Ржегка.По его словам, "война с Россией" не является невообразимой, хотя сейчас "мы считаем, что она маловероятна".Начальник чешского генштаба также назвал проблемой, что серьёзного разговора об обороне в Чехии уже много лет не ведётся, что снижает "устойчивость общества". Её, по мнению военного, можно повысить за счёт воспитания, образования, но прежде всего - за счёт более широкого преподавания современной истории.
https://ukraina.ru/20231212/1051924210.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чехия, генштаб, россия, украина, русофобия, сво
Новости, Чехия, Генштаб, Россия, Украина, Русофобия, СВО
Генштаб Чехии призвал к запугиванию России и воспитанию своего населения
Конфликт с Россией нельзя предотвратить соглашением, работает только сдерживание, реально ей угрожающее, заявил начальник генштаба Чехии Карел Ржегка. Об этом сообщает Чешское телевидение
"Россия должна реально увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идёт не о какой-то декларации - они должны увидеть, что это действительно бесполезно… Она [Украина] проявила волю и смелость защитить себя, что является уроком для нас и других государств. Это выигрывает нам время и удерживает Россию от наших границ", - сказал Ржегка.
По его словам, "война с Россией" не является невообразимой, хотя сейчас "мы считаем, что она маловероятна".
Начальник чешского генштаба также назвал проблемой, что серьёзного разговора об обороне в Чехии уже много лет не ведётся, что снижает "устойчивость общества". Её, по мнению военного, можно повысить за счёт воспитания, образования, но прежде всего - за счёт более широкого преподавания современной истории.