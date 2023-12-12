https://ukraina.ru/20231212/1051930881.html
Прифронтовой госпиталь в Донбассе оснастили оборудованием из Ленобласти
Прифронтовой госпиталь в Донбассе оснастили оборудованием из Ленобласти - 12.12.2023 Украина.ру
Прифронтовой госпиталь в Донбассе оснастили оборудованием из Ленобласти
Оборудование для операционных и хирургические расходники привезли в прифронтовой госпиталь в Донбассе из Ленинградской области. Об этом губернатор Александр Дрозденко 12 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-12T02:32
2023-12-12T02:32
2023-12-12T02:32
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ленинградская область
госпиталь
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губернатор
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"Сегодня привезли новые хирургические расходники и оборудование для операционных", - написал глава Ленобласти.По его словам, этот прифронтовой госпиталь в Донбассе уже прозвали ленинградским."Здесь работают сёстрами и санитарами ленинградские волонтёры, здесь "служит" переданный Ленобластью автобус для эвакуации раненых, здесь топится и баня, поставленная нашим фондом, которую и военные, и медики особенно ценят", - добавил Дрозденко.Он также отметил, что председатель областного комитета по здравоохранению Александр Жарков встретил среди медиков госпиталя своего сокурсника, "а значит, взаимодействовать и дальше будем не формально, а по делу".
https://ukraina.ru/20231211/1051914980.html
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новости, россия, донбасс, ленинградская область, госпиталь, сво, губернатор
Новости, Россия, Донбасс, Ленинградская область, госпиталь, СВО, губернатор
Прифронтовой госпиталь в Донбассе оснастили оборудованием из Ленобласти
Оборудование для операционных и хирургические расходники привезли в прифронтовой госпиталь в Донбассе из Ленинградской области. Об этом губернатор Александр Дрозденко 12 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"Сегодня привезли новые хирургические расходники и оборудование для операционных", - написал глава Ленобласти.
По его словам, этот прифронтовой госпиталь в Донбассе уже прозвали ленинградским.
"Здесь работают сёстрами и санитарами ленинградские волонтёры, здесь "служит" переданный Ленобластью автобус для эвакуации раненых, здесь топится и баня, поставленная нашим фондом, которую и военные, и медики особенно ценят", - добавил Дрозденко.
Он также отметил, что председатель областного комитета по здравоохранению Александр Жарков встретил среди медиков госпиталя своего сокурсника, "а значит, взаимодействовать и дальше будем не формально, а по делу".