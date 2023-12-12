Прифронтовой госпиталь в Донбассе оснастили оборудованием из Ленобласти - 12.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231212/1051930881.html
Прифронтовой госпиталь в Донбассе оснастили оборудованием из Ленобласти
Прифронтовой госпиталь в Донбассе оснастили оборудованием из Ленобласти - 12.12.2023 Украина.ру
Прифронтовой госпиталь в Донбассе оснастили оборудованием из Ленобласти
Оборудование для операционных и хирургические расходники привезли в прифронтовой госпиталь в Донбассе из Ленинградской области. Об этом губернатор Александр Дрозденко 12 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-12T02:32
2023-12-12T02:32
новости
россия
донбасс
ленинградская область
госпиталь
сво
губернатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102036/29/1020362973_0:31:3078:1762_1920x0_80_0_0_87f6720eb53d6e53a6f15304fae4bfef.jpg
"Сегодня привезли новые хирургические расходники и оборудование для операционных", - написал глава Ленобласти.По его словам, этот прифронтовой госпиталь в Донбассе уже прозвали ленинградским."Здесь работают сёстрами и санитарами ленинградские волонтёры, здесь "служит" переданный Ленобластью автобус для эвакуации раненых, здесь топится и баня, поставленная нашим фондом, которую и военные, и медики особенно ценят", - добавил Дрозденко.Он также отметил, что председатель областного комитета по здравоохранению Александр Жарков встретил среди медиков госпиталя своего сокурсника, "а значит, взаимодействовать и дальше будем не формально, а по делу".
https://ukraina.ru/20231211/1051914980.html
ленинградская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102036/29/1020362973_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49bd9f03f74d962aeb7d3d25832da267.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донбасс, ленинградская область, госпиталь, сво, губернатор
Новости, Россия, Донбасс, Ленинградская область, госпиталь, СВО, губернатор

Прифронтовой госпиталь в Донбассе оснастили оборудованием из Ленобласти

02:32 12.12.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГУ Российский Научный Центр Хирургии имени Б.В.Петровского
ГУ Российский Научный Центр Хирургии имени Б.В.Петровского - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Оборудование для операционных и хирургические расходники привезли в прифронтовой госпиталь в Донбассе из Ленинградской области. Об этом губернатор Александр Дрозденко 12 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"Сегодня привезли новые хирургические расходники и оборудование для операционных", - написал глава Ленобласти.
По его словам, этот прифронтовой госпиталь в Донбассе уже прозвали ленинградским.
"Здесь работают сёстрами и санитарами ленинградские волонтёры, здесь "служит" переданный Ленобластью автобус для эвакуации раненых, здесь топится и баня, поставленная нашим фондом, которую и военные, и медики особенно ценят", - добавил Дрозденко.
Он также отметил, что председатель областного комитета по здравоохранению Александр Жарков встретил среди медиков госпиталя своего сокурсника, "а значит, взаимодействовать и дальше будем не формально, а по делу".
Туляк Юрий Гагарин спас около 400 детей в ДНР и попал в учебник истории
Вчера, 14:43
Туляк Юрий Гагарин спас около 400 детей в ДНР и попал в учебник историиПодвиг мужчины увековечили памятной доской. Её открыли в школе №10 города Новомосковска в Тульской области
 
НовостиРоссияДонбассЛенинградская областьгоспитальСВОгубернатор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:22Движение Красного Креста и Красного Полумесяца возглавила американка
02:59Всё американское оружие на Украине будет перемолото Россией – Полянский
02:32Прифронтовой госпиталь в Донбассе оснастили оборудованием из Ленобласти
02:09В США запрещают уран из России… с оговоркой
02:08Геннадий Подлесный: Нам есть чем удивить в этой войне и Украину и США
02:01МВФ сохраняет нейтралитет в вопросе замороженных российских активов
01:44В США не планируют до конца года рассматривать запрос о помощи Киеву
01:36Дмитрий Goblin Пучков: Путин повторил успех Сталина, чтобы дойти до Одессы и подарить Польше "яд"
01:35Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:25Поддержка Джо Байдена упала до самого низкого уровня - ABC News
01:21Михаил Павлив: Возможно Зеленского в США поставят в коленно-локтевую позицию, чтобы потребовать отчет
01:00МВФ одобрил очередной транш Украине на 900 миллионов долларов
00:43ЕК соберёт для Киева €15 миллиардов с доходов от активов ЦБ РФ
00:18Ирландия сократит выплаты украинским беженцам более чем в пять раз
23:54Зеленская, защищая супруга, набросилась на Кличко – Daily Express
23:33Одобрить помощь для Украины призвали 17 стран ЕС – Reuters
23:15Зеленский заявил, что разногласия в Конгрессе осуществляют мечты России
22:57Финансирование военной помощи Украине остаётся заблокированным – Боррель
22:33Дональд Туск стал новым премьером Польши
22:13Спикер Конгресса заявила, что США не заинтересованы в мире на Украине
Лента новостейМолния