Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 12.12.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 12.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 11 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 12 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-12T01:35
2023-12-12T01:35
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военные преступления
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Ленинскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) была выпущена 31 единица различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 11 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском четыре обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины, в Ленинском районе Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР семь раз. Всего было выпущено 19 единицы различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, артиллерия, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, артиллерия, ВСУ, Военные преступления, СВО

Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

01:35 12.12.2023
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 11 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 12 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Ленинскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) была выпущена 31 единица различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительством зафиксировано 11 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском четыре обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины, в Ленинском районе Донецка.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР семь раз. Всего было выпущено 19 единицы различных боеприпасов.
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