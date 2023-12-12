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Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 12.12.2023 Украина.ру

Киевские каратели за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 11 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 12 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-12-12T01:35

2023-12-12T01:35

2023-12-12T01:35

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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Ленинскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) была выпущена 31 единица различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 11 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском четыре обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины, в Ленинском районе Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР семь раз. Всего было выпущено 19 единицы различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231211/1051925492.html

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новости, россия, днр, обстрелы, артиллерия, всу, военные преступления, сво