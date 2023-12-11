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В Великом Новгороде археологи обнаружили сребреник киевского князя Владимира
В Великом Новгороде археологи обнаружили сребреник киевского князя Владимира - 11.12.2023 Украина.ру
В Великом Новгороде археологи обнаружили сребреник киевского князя Владимира
Находка в Новгороде наиболее раннего по времени изготовления сребреника Владимира имеет чрезвычайно важное научное значение, заявили в Институте археологии РАН
2023-12-11T16:37
2023-12-11T16:37
2023-12-11T16:37
новости
князь владимир
археология
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В 2023 год в Великом Новгороде Институт археологии РАН провел крупные археологические работы к северу от Кремля. Целью исследователей было изучение участка, который активно использовался в средние века. Об итогах сообщает пресс-служба института.Ученые собрали собрали значительную коллекцию предметов, характеризующих хозяйство, быт и культуру проживавшего здесь населения. Одной из самых ценных находок стала редкая для северо-запада России монета — сребреник князя Владимира Святославича. Это вторая монета такого типа, найденная за всю историю раскопок в городе. Сребреник датируется концом X в.На одной стороне монеты изображен сидящий князь, в плаще, скрепленном на груди, в высокой шапке с подвесками; в его правой руке – крест на длинном древке, левая – прижата к груди. У левого плеча княжеский знак – трезубец. Над фигурой князя расположена круговая искаженная надпись слева направо: ВЛАДИМИР А СЕ ЕГО (СРЕБРО). На другой стороне помещено погрудное изображение Иисуса Христа с Евангелием. По сторонам фигуры – (IС) ХС под титлами.Считается, что все монеты Владимира и Святополка изготавливались в Киеве. Топография единичных находок сребреников этих князей подтверждает такое заключение. Они встречаются преимущественно в Южной Руси, на территории Киевского, Черниговского и Переяславского княжеств. В последние годы отмечены единичные находки сребреников Владимира и Святополка в более северных землях: Курской, Брянской, Тульской, Калужской, а также Владимирской областях.Находка в Новгороде наиболее раннего по времени изготовления сребреника Владимира, имеет чрезвычайно важное научное значение. Она расширяет общий ареал распространения древнерусских монет, свидетельствует о ранних контактах Новгорода и Киева, а также дает дополнительную информацию о первых десятилетиях существования Новгорода, что очень скупо отражено в письменных источниках. Благодаря материалам археологических раскопок история раннего Новгорода постепенно конкретизируется и проясняется.В целом же было обнаружено около 1500 индивидуальных находок из черного и цветных металлов, янтаря, стекла, камня, глины, различных органических материалов. В их числе немало редких и уникальных находок: две берестяные грамоты, 8 вислых свинцовых печатей, привозные западноевропейские предметы, редкие для Новгорода вещи прибалтийского круга древностей. Собрано около 200 тысяч массовых находок, среди которых фрагменты керамических сосудов, обрезки кожи, кости животных, птиц и рыб. На месте раскопа обнаружены остатки четырех усадьб, выгороженных частоколами, вдоль которых располагались жилые и хозяйственные постройки. Об освоенности этой территории уже в XI в. кроме значительной коллекции индивидуальных находок и многочисленных фрагментов керамики свидетельствуют находки серебряных монет: дирхемов Арабского Халифата и германских денариев.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, князь владимир, археология
В Великом Новгороде археологи обнаружили сребреник киевского князя Владимира
Находка в Новгороде наиболее раннего по времени изготовления сребреника Владимира имеет чрезвычайно важное научное значение, заявили в Институте археологии РАН
В 2023 год в Великом Новгороде Институт археологии РАН провел крупные археологические работы к северу от Кремля. Целью исследователей было изучение участка, который активно использовался в средние века. Об итогах сообщает пресс-служба института.
Ученые собрали собрали значительную коллекцию предметов, характеризующих хозяйство, быт и культуру проживавшего здесь населения. Одной из самых ценных находок стала редкая для северо-запада России монета — сребреник князя Владимира Святославича. Это вторая монета такого типа, найденная за всю историю раскопок в городе. Сребреник датируется концом X в.
На одной стороне монеты изображен сидящий князь, в плаще, скрепленном на груди, в высокой шапке с подвесками; в его правой руке – крест на длинном древке, левая – прижата к груди. У левого плеча княжеский знак – трезубец. Над фигурой князя расположена круговая искаженная надпись слева направо: ВЛАДИМИР А СЕ ЕГО (СРЕБРО). На другой стороне помещено погрудное изображение Иисуса Христа с Евангелием. По сторонам фигуры – (IС) ХС под титлами.
"Монета относится к 1 типу сребреников Владимира, наиболее ранних. Их выпуск, как считают историки, был приурочен ко времени крещения Руси. В настоящее время зарегистрировано около 800 сребреников Владимира", – сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.
Считается, что все монеты Владимира и Святополка изготавливались в Киеве. Топография единичных находок сребреников этих князей подтверждает такое заключение. Они встречаются преимущественно в Южной Руси, на территории Киевского, Черниговского и Переяславского княжеств. В последние годы отмечены единичные находки сребреников Владимира и Святополка в более северных землях: Курской, Брянской, Тульской, Калужской, а также Владимирской областях.
Находка в Новгороде наиболее раннего по времени изготовления сребреника Владимира, имеет чрезвычайно важное научное значение. Она расширяет общий ареал распространения древнерусских монет, свидетельствует о ранних контактах Новгорода и Киева, а также дает дополнительную информацию о первых десятилетиях существования Новгорода, что очень скупо отражено в письменных источниках. Благодаря материалам археологических раскопок история раннего Новгорода постепенно конкретизируется и проясняется.
В целом же было обнаружено около 1500 индивидуальных находок из черного и цветных металлов, янтаря, стекла, камня, глины, различных органических материалов. В их числе немало редких и уникальных находок: две берестяные грамоты, 8 вислых свинцовых печатей, привозные западноевропейские предметы, редкие для Новгорода вещи прибалтийского круга древностей. Собрано около 200 тысяч массовых находок, среди которых фрагменты керамических сосудов, обрезки кожи, кости животных, птиц и рыб.
На месте раскопа обнаружены остатки четырех усадьб, выгороженных частоколами, вдоль которых располагались жилые и хозяйственные постройки. Об освоенности этой территории уже в XI в. кроме значительной коллекции индивидуальных находок и многочисленных фрагментов керамики свидетельствуют находки серебряных монет: дирхемов Арабского Халифата и германских денариев.