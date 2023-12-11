https://ukraina.ru/20231211/1051916002.html

"Будет схватка, англичанка гадит и сейчас". Эксперт предрек военную кампанию на Черном море

"Будет схватка, англичанка гадит и сейчас". Эксперт предрек военную кампанию на Черном море - 11.12.2023 Украина.ру

"Будет схватка, англичанка гадит и сейчас". Эксперт предрек военную кампанию на Черном море

Великобритания и Норвегия будут поставлять Украине катера с ракетным оружием по зерновому коридору, но у России есть силы нивелировать это, рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин в интервью изданию "Украина.ру"

2023-12-11T15:05

2023-12-11T15:05

2023-12-11T15:05

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черноморский флот

беспилотники

катер

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В Министерстве обороны Великобритании 11 декабря сообщили о создании новой коалиции по поддержке военных возможностей Украины на море. Коалицию возглавят Великобритания и Норвегия.Новая коалиция будет оказывать долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море, говорится в пресс-релизе.Великобритания и Норвегия являются "древними участницами НАТО", со времён образования организации, отметил капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин в комментарии для издания "Украина.ру". Эксперт указал на связи между двумя странами, в частности, по подготовке диверсантов.Дандыкин обратил внимание, что во всём происходящем на Чёрном море со стороны Украины виден английский след. "Англичанка гадит, давно говорили, она гадит и сейчас", напомнил крылатое выражение эксперт.Великобритания пособничает киевскому режиму, предоставляя надводные и подводные беспилотники, а также катера. По словам Дандыкина, поставка катеров обсуждалась ещё до СВО. Англичане собирались поставить катера с ракетным оружием. Но этого не получилось, потому что началась специальная военная операция России на Украине.Капитан предположил, что вооружения Великобритания будет переправлять по так называемому зерновому коридору, или по Дунаю через Измаил. Россия уже успешно уничтожала подобные катера, напомнил он.Норвегия также будет принимать участие в этом. Страна уже поставляет технику и оружие киевскому режиму, в частности, это касательно и моря.Ситуация на Чёрном море сейчас особенно важна для США и НАТО, подчеркнул Дандыкин. Изначально на Западе планировали лишить Россию доступа к Чёрному морю и к Черноморскому флоту, но помешали события Крымской весны, заявил он.Капитан запаса напомнил, что под влиянием киевского режима остаётся часть Чёрного моря: от Измаила, через Очаков и до Николаева. В этом районе Россию пытаются лишить возможности решать задачи.В распоряжение Украины могут передавать подводные и надводные беспилотники, а также катера малого водоизмещения, которые могут быть вооружены ракетным оружием.В этом вопросе много зависит от позиции Турции, потому что проливы сейчас закрыты для всех стран, кроме причерноморских, отметил эксперт.После недавних зимних штормов стало ясно, что "судьба надводных беспилотников печальна, что касается надводных нужно разбираться, на какой глубине они находились", добавил он.Россия также разрабатывает морские беспилотники, которые проходят испытания. Капитан запаса предположил, что в следующем году они уже появятся в войсках. А с учётом того, что в руки России попали беспилотники врага, отечественные разработки будут с лучшими характеристиками.Из подконтрольного Украине района исходят угрозы и российскому судоходству, в частности, тем судам, которые идут в Новороссийск, и через Керченский пролив в Таганрог. "Поэтому будет такая схватка", добавил он.С этим связано и решение Великобритании и Норвегии объединить свои усилия помощи киевскому режиму и "лишенному кораблей флоту Украины", считает эксперт."Там главком есть, кораблей нет. Вот кроме надводных этих аппаратов, которые подают им, подкинут им и катера", - заявил он.Дандыкин уверен в том, что усилия так называемой коалиции закончатся неудачей. "И мы в этой борьбе одержим победу", резюмировал он.

https://ukraina.ru/20231211/1051909208.html

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новости, россия, украина, великобритания, норвегия, василий дандыкин, флот, черноморский флот, беспилотники, катер