https://ukraina.ru/20231211/1051906168.html
Предприятия в ДНР и ЛНР освободят от выплат по кредитам, взятым у банков Украины
Предприятия в ДНР и ЛНР освободят от выплат по кредитам, взятым у банков Украины - 11.12.2023 Украина.ру
Предприятия в ДНР и ЛНР освободят от выплат по кредитам, взятым у банков Украины
Законопроект распространяется на обязательства, возникшие до 1 сентября 2022 года
2023-12-11T12:13
2023-12-11T12:13
2023-12-11T12:13
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Госдума РФ рассмотрит законопроект о моратории на принудительное взыскание средств с госпредприятий новых регионов по обязательствам, возникшим до вхождения в состав России. Соответствующий документ внесен в российский парламент. Текст документа опубликован в электронной базе Госдумы.Предлагается объявить переходный период для госпредприятий Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской области, Херсонской области со дня принятия в РФ и до 1 января 2026 года. Он позволит "урегулировать вопросы интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы и систему органов государственной власти Российской Федерации".Исключение – возмещение вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, компенсация морального вреда, выплата выходных пособий и оплате труда, вознаграждение авторов. В этом случае соответствующее требование должно быть выдано судом, госорганами или должностными лицами ДНР, ЛНР и Украины.Также предлагается не исполнять обязательства по кредитам перед юридическими лицами, зарегистрированными на территории Украины. Аналогичное правило будет действовать и если право требовать долг было передано иному лицу."Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О применении положений Федерального закона "Об исполнительном производстве" на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области" повлечет положительную динамику интеграции новых субъектов Российской Федерации", – говорится в пояснительно записке к законопроекту.
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Новости, Новости Украины, Украина, банки, долги, ЛНР, Луганская Народная Республика, ДНР, Донецкая Народная Республика
Предприятия в ДНР и ЛНР освободят от выплат по кредитам, взятым у банков Украины
Законопроект распространяется на обязательства, возникшие до 1 сентября 2022 года
Госдума РФ рассмотрит законопроект о моратории на принудительное взыскание средств с госпредприятий новых регионов по обязательствам, возникшим до вхождения в состав России. Соответствующий документ внесен в российский парламент. Текст документа опубликован в электронной базе Госдумы.
Предлагается объявить переходный период для госпредприятий Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской области, Херсонской области со дня принятия в РФ и до 1 января 2026 года. Он позволит "урегулировать вопросы интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы и систему органов государственной власти Российской Федерации".
"Законопроектом предлагается установить запрет до 1 января 2026 года на принудительное исполнение документов о взыскании денежных средств с государственных и муниципальных предприятий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года", – говорится в тексте документа.
Исключение – возмещение вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, компенсация морального вреда, выплата выходных пособий и оплате труда, вознаграждение авторов. В этом случае соответствующее требование должно быть выдано судом, госорганами или должностными лицами ДНР, ЛНР и Украины.
Также предлагается не исполнять обязательства по кредитам перед юридическими лицами, зарегистрированными на территории Украины. Аналогичное правило будет действовать и если право требовать долг было передано иному лицу.
"Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О применении положений Федерального закона "Об исполнительном производстве" на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области" повлечет положительную динамику интеграции новых субъектов Российской Федерации", – говорится в пояснительно записке к законопроекту.