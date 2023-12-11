https://ukraina.ru/20231211/1051905819.html

Карибский кризис - это цветочки?! К чему готовится Россия и что будет с Украиной - Ераносян

Карибский кризис - это цветочки?! К чему готовится Россия и что будет с Украиной - Ераносян - 11.12.2023 Украина.ру

Карибский кризис - это цветочки?! К чему готовится Россия и что будет с Украиной - Ераносян

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 11.12.2023

2023-12-11T11:42

2023-12-11T11:42

2023-12-11T11:42

видео

владимир ераносян

диверсанты

спецслужба

илья кива

украина

россия

сво

граница

государственная граница

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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал об аспектах расследования политических убийств украинскими диверсантами, а также о сложностях при пересечении российской границы и угрозе прямого столкновения России и НАТО00:48 - Об убийстве Ильи Кивы и работе украинских диверсантов; 08:29 - О степени угрозы и сложностях въезда в Россию; 15:03 - Насколько сложно покинуть Украину, находясь за линией фронта? 15:41 - Об угрозе прямого столкновения России и НАТО; 19:45 - К чему приведут перебои с военными поставками на Украину? 24:05 – Готово ли общество и стороны конфликта к переговорам?*"Правый Сектор" - запрещённая на территории РФ экстремистская организация

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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