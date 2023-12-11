Карибский кризис - это цветочки?! К чему готовится Россия и что будет с Украиной - Ераносян - 11.12.2023 Украина.ру
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Карибский кризис - это цветочки?! К чему готовится Россия и что будет с Украиной - Ераносян
Карибский кризис - это цветочки?! К чему готовится Россия и что будет с Украиной - Ераносян - 11.12.2023 Украина.ру
Карибский кризис - это цветочки?! К чему готовится Россия и что будет с Украиной - Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 11.12.2023
2023-12-11T11:42
2023-12-11T11:42
видео
владимир ераносян
диверсанты
спецслужба
илья кива
украина
россия
сво
граница
государственная граница
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал об аспектах расследования политических убийств украинскими диверсантами, а также о сложностях при пересечении российской границы и угрозе прямого столкновения России и НАТО00:48 - Об убийстве Ильи Кивы и работе украинских диверсантов; 08:29 - О степени угрозы и сложностях въезда в Россию; 15:03 - Насколько сложно покинуть Украину, находясь за линией фронта? 15:41 - Об угрозе прямого столкновения России и НАТО; 19:45 - К чему приведут перебои с военными поставками на Украину? 24:05 – Готово ли общество и стороны конфликта к переговорам?*"Правый Сектор" - запрещённая на территории РФ экстремистская организация
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видео, владимир ераносян, диверсанты, спецслужба, илья кива, украина, россия, сво, граница, государственная граница, спецоперация, владимир зеленский, владимир путин, снабжение, всу, наступление, флот, нато, поставки, фрг, днр, лнр, переговоры, видео
Видео, Владимир Ераносян, диверсанты, спецслужба, Илья Кива, Украина, Россия, СВО, граница, государственная граница, Спецоперация, Владимир Зеленский, Владимир Путин, снабжение, ВСУ, наступление, флот, НАТО, поставки, ФРГ, ДНР, ЛНР, переговоры

Карибский кризис - это цветочки?! К чему готовится Россия и что будет с Украиной - Ераносян

11:42 11.12.2023
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал об аспектах расследования политических убийств украинскими диверсантами, а также о сложностях при пересечении российской границы и угрозе прямого столкновения России и НАТО
00:48 - Об убийстве Ильи Кивы и работе украинских диверсантов;
08:29 - О степени угрозы и сложностях въезда в Россию;
15:03 - Насколько сложно покинуть Украину, находясь за линией фронта?
15:41 - Об угрозе прямого столкновения России и НАТО;
19:45 - К чему приведут перебои с военными поставками на Украину?
24:05 – Готово ли общество и стороны конфликта к переговорам?
*"Правый Сектор" - запрещённая на территории РФ экстремистская организация
 
ВидеоВладимир ЕраносяндиверсантыспецслужбаИлья КиваУкраинаРоссияСВОграницагосударственная границаСпецоперацияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинснабжениеВСУнаступлениефлотНАТОпоставкиФРГДНРЛНРпереговоры
 
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