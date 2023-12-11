https://ukraina.ru/20231211/1051902036.html

В ЕС обеспокоены дефицитом оружия из-за Украины – WSJ

В ЕС обеспокоены дефицитом оружия из-за Украины – WSJ - 11.12.2023 Украина.ру

В ЕС обеспокоены дефицитом оружия из-за Украины – WSJ

Украина выгребла практически все запасы оружия Европы, пишет The Wall Street Journal

2023-12-11T10:43

2023-12-11T10:43

2023-12-11T10:43

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Британские вооруженные силы — ведущий военный союзник США и крупнейший в Европе расход на оборону — имеют всего около 150 готовых к использованию танков и, возможно, дюжину исправных артиллерийских орудий дальнего действия.Франция, следующая по величине трата, имеет менее 90 тяжелых артиллерийских орудий, что эквивалентно тому, что Россия теряет примерно каждый месяц на поле боя на Украине. У Дании нет тяжелой артиллерии, подводных лодок и систем ПВО.Особую тревогу вызывает тот факт, что США ранее брали на себя до 70% оборонных расходов НАТО, а теперь выбирают зачастую все более изоляционистскую позицию.Промышленный потенциал Европы по производству вооружений в значительной степени ослаб за годы бюджетных сокращений. Вновь нарастить их – непростая задача на фоне практически нулевого роста экономики ЕС и старения населения. Помимо этого среди жителей ширится нежелание финансировать военные расходов за счет сокращения соцвыплат.

https://ukraina.ru/20231102/1050724883.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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