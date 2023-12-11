https://ukraina.ru/20231211/1051902036.html
В ЕС обеспокоены дефицитом оружия из-за Украины – WSJ
В ЕС обеспокоены дефицитом оружия из-за Украины – WSJ - 11.12.2023 Украина.ру
В ЕС обеспокоены дефицитом оружия из-за Украины – WSJ
Украина выгребла практически все запасы оружия Европы, пишет The Wall Street Journal
2023-12-11T10:43
2023-12-11T10:43
2023-12-11T10:43
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Британские вооруженные силы — ведущий военный союзник США и крупнейший в Европе расход на оборону — имеют всего около 150 готовых к использованию танков и, возможно, дюжину исправных артиллерийских орудий дальнего действия.Франция, следующая по величине трата, имеет менее 90 тяжелых артиллерийских орудий, что эквивалентно тому, что Россия теряет примерно каждый месяц на поле боя на Украине. У Дании нет тяжелой артиллерии, подводных лодок и систем ПВО.Особую тревогу вызывает тот факт, что США ранее брали на себя до 70% оборонных расходов НАТО, а теперь выбирают зачастую все более изоляционистскую позицию.Промышленный потенциал Европы по производству вооружений в значительной степени ослаб за годы бюджетных сокращений. Вновь нарастить их – непростая задача на фоне практически нулевого роста экономики ЕС и старения населения. Помимо этого среди жителей ширится нежелание финансировать военные расходов за счет сокращения соцвыплат.
https://ukraina.ru/20231102/1050724883.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, европа, вооружение
Новости, Новости Украины, Европа, вооружение
В ЕС обеспокоены дефицитом оружия из-за Украины – WSJ
Украина выгребла практически все запасы оружия Европы, пишет The Wall Street Journal
Британские вооруженные силы — ведущий военный союзник США и крупнейший в Европе расход на оборону — имеют всего около 150 готовых к использованию танков и, возможно, дюжину исправных артиллерийских орудий дальнего действия.
"Шкаф" был настолько пустым, что в прошлом году британские военные рассматривали возможность приобретения в музеях реактивных систем залпового огня для модернизации и передачи в дар Украине, но от этой идеи отказались", – пишет издание.
Франция, следующая по величине трата, имеет менее 90 тяжелых артиллерийских орудий, что эквивалентно тому, что Россия теряет примерно каждый месяц на поле боя на Украине. У Дании нет тяжелой артиллерии, подводных лодок и систем ПВО.
"У немецкой армии боеприпасов хватит на два дня боя", – констатируется в публикации.
Особую тревогу вызывает тот факт, что США ранее брали на себя до 70% оборонных расходов НАТО, а теперь выбирают зачастую все более изоляционистскую позицию.
"Если Россия в конечном итоге победит на Украине, мало кто сомневается в способности Москвы полностью перевооружиться в течение трех-четырех лет и создать проблемы в других местах", - пишет издание.
Промышленный потенциал Европы по производству вооружений в значительной степени ослаб за годы бюджетных сокращений. Вновь нарастить их – непростая задача на фоне практически нулевого роста экономики ЕС и старения населения. Помимо этого среди жителей ширится нежелание финансировать военные расходов за счет сокращения соцвыплат.