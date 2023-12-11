Зеленский попросит помощи у сенаторов США
08:13 11.12.2023 (обновлено: 08:17 11.12.2023)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский приглашен во вторник выступить на встрече со всем составом американского сената. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на руководство палаты
"Лидер (демократического) большинства Чак Шумер и республиканский лидер Митч Макконнелл пригласили президента Зеленского выступить на встрече со всеми сенаторами во вторник утром", - цитируют СМИ заявление руководства сената.
Встреча назначена на 9.00 по местному времени (17.00 мск).
От позиции законодателей зависит продолжение помощи Украине, для которой Белый дом запросил дополнительно 61 миллиард долларов.
В Вашингтон Зеленского пригласил президент США Джо Байден для обсуждения "нужд Украины и важности продолжения американской помощи".
На прошлой неделе законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано.
В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева.
Ранее Белый дом предупреждал, что существует большой риск того, что Украина может проиграть, если помощь со стороны США прекратится.
7 декабря, 07:49В сенате США заблокировали финансирование Украины. Но хоронить ее раноВ среду, 6 декабря (7 декабря по московскому времени), сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиарда на помощь Украине