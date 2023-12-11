https://ukraina.ru/20231211/1051895593.html

Зеленский попросит помощи у сенаторов США

Зеленский попросит помощи у сенаторов США - 11.12.2023 Украина.ру

Зеленский попросит помощи у сенаторов США

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен во вторник выступить на встрече со всем составом американского сената. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на руководство палаты

2023-12-11T08:13

2023-12-11T08:13

2023-12-11T08:17

сша

сенатор

новости

владимир зеленский

украина

помощь

джо байден

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"Лидер (демократического) большинства Чак Шумер и республиканский лидер Митч Макконнелл пригласили президента Зеленского выступить на встрече со всеми сенаторами во вторник утром", - цитируют СМИ заявление руководства сената.Встреча назначена на 9.00 по местному времени (17.00 мск).От позиции законодателей зависит продолжение помощи Украине, для которой Белый дом запросил дополнительно 61 миллиард долларов.В Вашингтон Зеленского пригласил президент США Джо Байден для обсуждения "нужд Украины и важности продолжения американской помощи".На прошлой неделе законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано.В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. Ранее Белый дом предупреждал, что существует большой риск того, что Украина может проиграть, если помощь со стороны США прекратится.

https://ukraina.ru/20231207/1051812166.html

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сша, сенатор, новости, владимир зеленский, украина, помощь, джо байден