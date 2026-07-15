Дисфункция ООН: Захарова объяснила, почему Гутерриш ослеп и оглох, когда ВСУ бьют по российским детям - 15.07.2026 Украина.ру
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Дисфункция ООН: Захарова объяснила, почему Гутерриш ослеп и оглох, когда ВСУ бьют по российским детям
Дисфункция ООН: Захарова объяснила, почему Гутерриш ослеп и оглох, когда ВСУ бьют по российским детям - 15.07.2026 Украина.ру
Дисфункция ООН: Захарова объяснила, почему Гутерриш ослеп и оглох, когда ВСУ бьют по российским детям
Пока генсек ООН Антониу Гутерриш "бормочет под нос" слова сочувствия Киеву, украинские дроны буквально охотятся на российских детей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 15 июля прокомментировала изданию Украина.ру заявление генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, который в очередной раз "решительно осудил" российские удары
2026-07-15T19:10
2026-07-15T19:10
эксклюзив
мария захарова
россия
украина
киев
оон
вооруженные силы украины
украина.ру
старобельск
владимир путин
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Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продемонстрировал избирательный подход к вопросам мира и безопасности. От имени главы всемирной организации было распространено заявление, в котором "решительно осуждаются" удары российских вооруженных сил по Киеву и другим украинским городам.Однако в заявлении вновь не нашлось места ни одному слову о ежедневных террористических атаках киевского режима против мирных жителей и гражданской инфраструктуры российских городов.Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой, официальный представитель МИД России Мария Захарова перечислила теракты киевского режима, которые Гутерриш предпочёл проигнорировать: преднамеренный удар по колледжу в Старобельске, теракт против автобуса с детьми в Брянской области, гибель шестимесячной девочки в Егорьевске.По словам Захаровой, Россия ежедневно направляет в секретариат ООН данные о целенаправленных атаках Киева против мирных жителей ДНР, ЛНР, Белгородской и Курской областей. Однако Гутерриш, по её выражению, "либо молчит, либо бормочет что-то невнятное".Цифры говорят сами за себя. Только за первую половину июля ВСУ выпустили порядка 10 тысяч боеприпасов по гражданским объектам России. В последние дни интенсивность ударов достигла 850 прилётов в сутки. Украинские дроны, по данным МИД, буквально охотятся на мирных людей, целенаправленно бьют по каретам скорой помощи и медицинскому персоналу."Я думаю, секретарь ООН просто делает вид, что ему это неизвестно. Но когда нужно поддержать Киев — слова находятся мгновенно", — заявила Захарова, назвав происходящее полной дисфункцией организации.Захарова подчеркнула: удары Вооружённых сил РФ наносятся исключительно по военной инфраструктуре Украины, и это ответ на теракты киевского режима. "Как сказал президент Владимир Путин: наши ответы всегда будут зеркальными, и противник будет это чувствовать", — напомнила она.В Москве неоднократно заявляли, что двойные стандарты, которых придерживается Гутерриш, подрывают авторитет ООН и превращают её в инструмент западной пропаганды. Пока Гутерриш "решительно осуждает" Россию, украинские боевики продолжают убивать детей в Донбассе, обстреливать больницы и школы, а ООН на это предпочитает закрывать глаза. Сегодня, 15 июля, Мария Захарова язвительно ответила на идею переименовать Украину в Русь. Официальный представитель МИД России указала на противоречие в позиции украинских властей, которые на протяжении многих лет проводили политику дерусификации и противопоставления украинской идентичности русской, а теперь обращаются к историческому названию, имеющему общие корни для всех восточных славян.
россия
украина
киев
старобельск
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
4.7
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, мария захарова, россия, украина, киев, оон, вооруженные силы украины, украина.ру, старобельск, владимир путин, мид, мир без границ
Эксклюзив, Мария Захарова, Россия, Украина, Киев, ООН, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Старобельск, Владимир Путин, МИД, Мир без границ

Дисфункция ООН: Захарова объяснила, почему Гутерриш ослеп и оглох, когда ВСУ бьют по российским детям

19:10 15.07.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкИнтервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Пока генсек ООН Антониу Гутерриш "бормочет под нос" слова сочувствия Киеву, украинские дроны буквально охотятся на российских детей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 15 июля прокомментировала изданию Украина.ру заявление генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, который в очередной раз "решительно осудил" российские удары
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продемонстрировал избирательный подход к вопросам мира и безопасности. От имени главы всемирной организации было распространено заявление, в котором "решительно осуждаются" удары российских вооруженных сил по Киеву и другим украинским городам.
Однако в заявлении вновь не нашлось места ни одному слову о ежедневных террористических атаках киевского режима против мирных жителей и гражданской инфраструктуры российских городов.
Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой, официальный представитель МИД России Мария Захарова перечислила теракты киевского режима, которые Гутерриш предпочёл проигнорировать: преднамеренный удар по колледжу в Старобельске, теракт против автобуса с детьми в Брянской области, гибель шестимесячной девочки в Егорьевске.

"Если этот гражданин Португалии так обеспокоен жертвами среди гражданских, то где же его осуждение действий ВСУ? Где реакция на эти преступления? Где слова? Где хоть звук?" — задалась вопросом дипломат.

По словам Захаровой, Россия ежедневно направляет в секретариат ООН данные о целенаправленных атаках Киева против мирных жителей ДНР, ЛНР, Белгородской и Курской областей. Однако Гутерриш, по её выражению, "либо молчит, либо бормочет что-то невнятное".
Цифры говорят сами за себя. Только за первую половину июля ВСУ выпустили порядка 10 тысяч боеприпасов по гражданским объектам России.
В последние дни интенсивность ударов достигла 850 прилётов в сутки. Украинские дроны, по данным МИД, буквально охотятся на мирных людей, целенаправленно бьют по каретам скорой помощи и медицинскому персоналу.
"Я думаю, секретарь ООН просто делает вид, что ему это неизвестно. Но когда нужно поддержать Киев — слова находятся мгновенно", — заявила Захарова, назвав происходящее полной дисфункцией организации.
Захарова подчеркнула: удары Вооружённых сил РФ наносятся исключительно по военной инфраструктуре Украины, и это ответ на теракты киевского режима.
"Как сказал президент Владимир Путин: наши ответы всегда будут зеркальными, и противник будет это чувствовать", — напомнила она.
В Москве неоднократно заявляли, что двойные стандарты, которых придерживается Гутерриш, подрывают авторитет ООН и превращают её в инструмент западной пропаганды.
Пока Гутерриш "решительно осуждает" Россию, украинские боевики продолжают убивать детей в Донбассе, обстреливать больницы и школы, а ООН на это предпочитает закрывать глаза.
Сегодня, 15 июля, Мария Захарова язвительно ответила на идею переименовать Украину в Русь. Официальный представитель МИД России указала на противоречие в позиции украинских властей, которые на протяжении многих лет проводили политику дерусификации и противопоставления украинской идентичности русской, а теперь обращаются к историческому названию, имеющему общие корни для всех восточных славян.
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ЭксклюзивМария ЗахароваРоссияУкраинаКиевООНВооруженные силы УкраиныУкраина.руСтаробельскВладимир ПутинМИДМир без границ
 
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