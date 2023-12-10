https://ukraina.ru/20231210/1051887894.html

Западная Украина за минувшую неделю: Рейды военкомов в спортзалах и повышение стоимости проезда во Львове

Западная Украина за минувшую неделю: Рейды военкомов в спортзалах и повышение стоимости проезда во Львове - 10.12.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Рейды военкомов в спортзалах и повышение стоимости проезда во Львове

Военкомы в Закарпатской и Львовской областях начали облавы на посетителей спортзалов и фитнес-центров. А в закарпатском комплексе "Косино" мужчин вытаскивали из саун и термальных ванн.

2023-12-10T06:23

2023-12-10T06:23

2023-12-10T06:23

западная украина за неделю

эксклюзив

западная украина

мобилизация

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Военкомы вытаскивали мужчин из спортзалов и ваннНа прошлой неделе сотрудники западно-украинских Территориальных центров комплектования (ТЦК, то есть военкоматов) расширили ареал охоты на рекрутов. Новыми охотничьими угодьями стали спортивные и фитнес-залы.Началось все в Закарпатье, где власти с 1 декабря обязали всех мужчин мобилизационного возраста носить с собой военно-учетные документы и предоставили сотрудникам ТЦК право проверки документов у мужчин. Напомню, что во Львове подобное решение вступило в действие еще 21 ноября.Итак, работники Закарпатского областного ТЦК вечером 5 декабря обошли в Ужгороде спорткомплексы, где вручали повестки. Военные побывали как минимум в четырех тренажерных залах. При этом спортзалы, где тренируются профессиональные спортсмены, не проверяли."С сегодняшнего дня сотрудники ТЦК и национальной полиции начинают проводить рейды в Ужгороде с целью выявления уклоняющихся от военной службы лиц. Для этого в область было направлено около 250 военных из других областей", – сообщил телеграмм-канал "Ужгород инсайды".По информации канала, были проведены рейды в спортивных залах MAXIMUS GYM, VIPER GYM и ФАНАТ. "Было обнаружено и задержано около 40 человек спортивного телосложения, которые впоследствии сформируют отдельный спортивно-разведывательный диверсионный батальон (ОСрГБ) им. Кротона Фирцака" – саркастически написали авторы канала.Иван "Кротон" Фирцак – закарпатский борец и силач, которого в 1928 году признали самым сильным человеком планеты. О нем снят фильм "Иван Сила", где главную роль сыграл силач из Донбасса Иван Халаджи. Конечно, никакого спецбатальона в Закарпатье формировать не собираются, речь идёт о пополнении существующих вооруженных формирований.Закарпатские военкомы продолжили свои рейды и в последующие дни. Вечером 6 декабря они обошли тренажерные залы в других городах области, где вручали повестки. "Рейд ТЦК состоялся в Мукачево и Хусте. Согласно сообщениям граждан, сотрудники ТЦК посетили тренажерные залы, где выдали повестки лицам мужского пола", – написал в своем телеграмм-канале журналист Виталий Глагола. Он также обнародовал соответствующие видео. При этом повестки вручали как посетителям, так и тренерам.А 7 декабря о неожиданном визите сотрудников ТЦК сообщили посетители термального комплекса "Косино", находящегося в Береговском районе. По их словам, в комплекс ворвалось несколько десятков мужчин в балаклавах, они под дулами автоматов заставили всех посетителей, в том числе детей и женщин, выйти из саун, ванн и процедурных кабинетов. После этого люди упаковали в свой автомобиль двух мужчин и увезли их в неизвестном направлении.По сообщению портала Groza-news, в комплекс "Косино" пришли работники Ужгородского ТЦК во главе с самим военкомом. Они решили таким образом вручить повестки отдыхающим.Только 8 декабря в Закарпатском областном ТЦК, наконец, отреагировали на резонанс в СМИ. Военкомы заявили, что законным способом в рамках мобилизационных мероприятий продолжают вручать повестки. "По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха, не являются привилегированными по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага", – сказано в заявлении ТЦК.Эстафету закарпатских коллег подхватили во Львове. Как сообщил телеграмм-канал "Львович", 7 декабря военкомы побывали в нескольких спортзалах в разных районах города, в частности, по ул. Шевченко возле Яновского кладбища, в ТЦ "Спартак" на ул. Мазепы, в "Евроспорте" на площади Петрушевича, в ТЦ ВАМ на ул. Богдана Хмельницкого и в фитнес-клубе "Позитив" на ул. Промышленной. Вместе с военными ходили полицейские.В пятницу, 8 декабря, группа мужчин в военной форме была замечена и на курорте "Буковель". Скорее всего, это реакция на информацию киевских СМИ о том, что владельцы гостиниц на этом курорте дают взятки представителям ТЦК, чтобы те не мешали их клиентам. "Как только "казаки" из ТЦК Ивано-Франковска собираются ехать в "Буковель", сразу получают звонок из "высоких кабинетов", что нельзя", – заявил на днях порталу "Апостроф" военный с позывным Киевлянин. Пока информации о вручении повесток посетителям или персоналу "Буковеля" нет.Во Львове резко повысили оплату за проезд. Это приведет к подорожанию во всем регионеВо Львове под предлогом введения безналичной оплаты проезда в общественном транспорте города утвердили его новую, повышенную стоимость. Кроме того, изменится стоимость проездных карт в электротранспорте. Соответствующее решение было утверждено 8 декабря на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета.По словам руководителя департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры горсовета Олега Забарыло, тарифы решили пересмотреть с акцентом на внедрение безналичной оплаты. "Мы унифицируем тарифы и делаем их одинаковыми для автотранспорта и электротранспорта. Новая стоимость будет действовать с 11 декабря", – отметил он.При оплате транспортной картой "ЛеоКарт" одна поездка обойдётся в 13 гривен. При этом стоимость "Леокарт" составляет 60 гривен, для оплаты проезда её необходимо пополнить в специальных терминалах. Оплата банковской картой составит 15 грн. за одну поездку, а оплата наличными – сразу 20 грн. за одну поездку. Однако с 1 июня 2024 стоимость проезда при оплате наличными вырастет до 25 гривен. Это делают с целью уменьшения использования наличных денег в общественном транспорте Львова. Штраф за безбилетный или невалидированный проезд составит 300 грн.Кроме того, во Львове утвердили новые цены на проездные карты для электротранспорта. Проездной на месяц для использования в электротранспорте будет стоить для предприятий, учреждений и организаций Львовской городской территориальной общины 500 грн. Стоимость проездной карты на 30 дней для пользования в электротранспорте – 430 грн., а электронной проездной карты на тот же период – 420 грн. Студенческие карты обойдутся вдвое дешевле."Что касается проезда военных, то предусмотрено бесплатное получение ими карты ЛеоКарт. Но для военных из других областей мы планируем прописать норму, позволяющую военнослужащим или приравненным к ним категориям использовать удостоверения, подтверждающие их принадлежность к этой категории, без использования ЛеоКарт", – пояснил Олег Забарило.Как отмечают львовские СМИ, теперь проезд в общественном транспорте Львова будет самым дорогим в регионе. Например, в Тернополе городская транспортная карта стоит 25 гривен. При оплате ею стоимость проезда в общественном транспорте составляет 9 гривен, при оплате банковской картой – 10 гривен, а при расчете "Социальной картой жителя Тернополя" – 8 гривен. Правда, наличная оплата вообще не предусмотрена.В Черновцах есть несколько вариантов оплаты за проезд в коммунальных троллейбусах. Рассчитаться можно банковской картой, мобильным телефоном с NFC, транспортными картами "Общая" и "Студенческая", QR-кодами приложений "Приват24" и EasyPay, билетами, приобретенными в терминалах самообслуживания EasyPay, City24, Sistema. Транспортная карта стоит 30 гривен, но продают ее за 200 гривен, потому что карта сразу пополнена на 17 поездок, – то есть стоимость одной поездки в троллейбусах Черновцов составляет 10 гривен. В частных автобусах билет за наличные стоит 14 гривен.В Хмельницком проездная транспортная карта, которая, как и во Львове, стоит 60 гривен, позволяет пользоваться троллейбусами и отдельными автобусами, находящимися в коммунальной собственности. Карту можно пополнять на нужную сумму. Среди плюсов проездной карты – вместо семи гривен при оплате наличными с карты списывается шесть гривен. Стоимость проезда в частных автобусах за наличные деньги составляет 12 грн.В Ивано-Франковске стоимость проезда в коммунальном транспорте составляет 6 гривен с помощью транспортной карты "Галка", за которую нужно отдать 40 грн. При этом разовый билет у водителя за наличные деньги обойдется в 10 грн., а оплата банковской бесконтактной картой, через СМС-билет или приложение Easy Wallet – 8 грн.Реакция на повышение стоимости проезда во Львове в других городах Западной Украины однозначна – это сигнал для аналогичных решений во всем регионе. "Если это сделано в большом городе, где себестоимость перевозок ниже, чем у нас, то и мы это сделаем, особенно учитывая изъятие из городского бюджета налога на доходы военных" – заявил на условиях анонимности сотрудник управления транспорта и связи одного из областных центров.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231109/1050896176.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, мобилизация