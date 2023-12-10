"Украина ликвидирует население": военный эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ

Ростислав Ищенко: Если ВСУ не найдут 500 тысяч бойцов и снарядов, они столкнутся с раздраженной Россией

Запугать большое количество людей точечными терактами невозможно. Они только вызывают раздражение. Общество в России вполне управляемое. Иметь общество, которое немного порыкивает, но не кусается, даже выгодно.