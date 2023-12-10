"Украина ликвидирует население": военный эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ - 10.12.2023 Украина.ру
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"Украина ликвидирует население": военный эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ
"Украина ликвидирует население": военный эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ - 10.12.2023 Украина.ру
"Украина ликвидирует население": военный эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ
Украина могла бы занять оборонительные рубежи и прекратить "мясные штурмы" в Авдеевке. Но Киев продолжает бездумно расходовать бойцов и сознательно ликвидирует собственное население. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-12-10T05:15
2023-12-10T05:15
новости
всу
потери
убитые
население
украина
мобилизация
бойцы
военные
россия
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Россия никогда не будет проводить операции, которые с военной точки зрения являются сомнительными и рискованными. Армия РФ старается минимизировать потери, активно используя в зоне СВО артиллерию, беспилотники и планирующие бомбы, рассказал эксперт.При этом Минобороны РФ не проводит вторую волну мобилизации. Мы набираем контрактников и добровольцев и бережем людей, в отличие от киевского режима, добавил он.ВСУ уже безвозвратно потеряли около 600 тысяч военнослужащих. Но они продолжают бездумно расходовать бойцов и сознательно ликвидируют собственное население. Другого объяснения просто нет, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231209/1051865981.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, всу, потери, убитые, население, украина, мобилизация, бойцы, военные, россия, сво, авдеевка, атаки
Новости, ВСУ, потери, убитые, население, Украина, мобилизация, бойцы, военные, Россия, СВО, Авдеевка, атаки

"Украина ликвидирует население": военный эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ

05:15 10.12.2023
 
© AP / Mykola Tys
- РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP / Mykola Tys
Читать в
Украина могла бы занять оборонительные рубежи и прекратить "мясные штурмы" в Авдеевке. Но Киев продолжает бездумно расходовать бойцов и сознательно ликвидирует собственное население. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Россия никогда не будет проводить операции, которые с военной точки зрения являются сомнительными и рискованными. Армия РФ старается минимизировать потери, активно используя в зоне СВО артиллерию, беспилотники и планирующие бомбы, рассказал эксперт.
При этом Минобороны РФ не проводит вторую волну мобилизации. Мы набираем контрактников и добровольцев и бережем людей, в отличие от киевского режима, добавил он.
"Украина могла бы занять какие-то оборонительные рубежи и прекратить "мясные" штурмы. Но что мы видим в реальности? Авдеевка постепенно схлопывается, но никто [украинские] войска оттуда не выводит. А под Вербовым? Они могут оказаться в окружении, но продолжают там атаковать", - отметил Евсеев.
ВСУ уже безвозвратно потеряли около 600 тысяч военнослужащих. Но они продолжают бездумно расходовать бойцов и сознательно ликвидируют собственное население. Другого объяснения просто нет, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 12:06
Ростислав Ищенко: Если ВСУ не найдут 500 тысяч бойцов и снарядов, они столкнутся с раздраженной РоссиейЗапугать большое количество людей точечными терактами невозможно. Они только вызывают раздражение. Общество в России вполне управляемое. Иметь общество, которое немного порыкивает, но не кусается, даже выгодно.
 
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05:15"Украина ликвидирует население": военный эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ
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