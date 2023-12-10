"Украина ликвидирует население": военный эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ
© AP / Mykola Tys
© AP / Mykola Tys
Украина могла бы занять оборонительные рубежи и прекратить "мясные штурмы" в Авдеевке. Но Киев продолжает бездумно расходовать бойцов и сознательно ликвидирует собственное население. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Россия никогда не будет проводить операции, которые с военной точки зрения являются сомнительными и рискованными. Армия РФ старается минимизировать потери, активно используя в зоне СВО артиллерию, беспилотники и планирующие бомбы, рассказал эксперт.
При этом Минобороны РФ не проводит вторую волну мобилизации. Мы набираем контрактников и добровольцев и бережем людей, в отличие от киевского режима, добавил он.
"Украина могла бы занять какие-то оборонительные рубежи и прекратить "мясные" штурмы. Но что мы видим в реальности? Авдеевка постепенно схлопывается, но никто [украинские] войска оттуда не выводит. А под Вербовым? Они могут оказаться в окружении, но продолжают там атаковать", - отметил Евсеев.
ВСУ уже безвозвратно потеряли около 600 тысяч военнослужащих. Но они продолжают бездумно расходовать бойцов и сознательно ликвидируют собственное население. Другого объяснения просто нет, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Вчера, 12:06Ростислав Ищенко: Если ВСУ не найдут 500 тысяч бойцов и снарядов, они столкнутся с раздраженной РоссиейЗапугать большое количество людей точечными терактами невозможно. Они только вызывают раздражение. Общество в России вполне управляемое. Иметь общество, которое немного порыкивает, но не кусается, даже выгодно.