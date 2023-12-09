В почтовое обращение поступили марки с героями СВО
© Владимир Астапкович/ РИА Новости
© Владимир Астапкович/ РИА Новости
В музее Победы на Поклонной горе состоялась церемония гашения почтовых марок серии "Герои Российской Федерации". Они посвящены военнослужащим, проявившим героизм в ходе специальной военной операции и удостоенным звания Героя РФ посмертно. Об этом сообщило агентство РИА Новости
Марки поступили в почтовое обращение тиражом в 60 тысяч экземпляров. На них изображены фотографии героев и информация об их подвигах.
Среди гостей мероприятия были замминистра обороны Виктор Горемыкин, замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и жены героев.
09:19Киевские власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны ЩорсуКиевская городская государственная администрация (КГГА) в рамках декоммунизации начала в Киеве работы по сносу памятника легендарному красному командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации