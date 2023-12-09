https://ukraina.ru/20231209/1051879359.html

В почтовое обращение поступили марки с героями СВО

В почтовое обращение поступили марки с героями СВО - 09.12.2023 Украина.ру

В почтовое обращение поступили марки с героями СВО

В музее Победы на Поклонной горе состоялась церемония гашения почтовых марок серии "Герои Российской Федерации". Они посвящены военнослужащим, проявившим героизм в ходе специальной военной операции и удостоенным звания Героя РФ посмертно. Об этом сообщило агентство РИА Новости

2023-12-09T12:20

2023-12-09T12:20

2023-12-09T12:19

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Марки поступили в почтовое обращение тиражом в 60 тысяч экземпляров. На них изображены фотографии героев и информация об их подвигах.Среди гостей мероприятия были замминистра обороны Виктор Горемыкин, замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и жены героев.

https://ukraina.ru/20231209/1051876233.html

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