https://ukraina.ru/20231209/1051878574.html

В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы. Его поддержит "Единая Россия"

В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы. Его поддержит "Единая Россия" - 09.12.2023 Украина.ру

В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы. Его поддержит "Единая Россия"

В штабе Народного фронта проходит заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы 2024 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости

2023-12-09T11:22

2023-12-09T11:22

2023-12-09T11:22

новости

владимир путин

президент

выборы

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Сенатор Андрей Турчак отметил, что в компании Владимира Путина примет активное участие "Единая Россия".Накануне президент России Владимир Путин сообщил о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сообщил участнику спецоперации, герою Донецкой Народной Республики Артему Жоге.Просьбу к Путину баллотироваться на предстоящих выборах Жога озвучил во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина добавила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.

https://ukraina.ru/20231208/1051861033.html

https://ukraina.ru/20231208/1051866965.html

https://ukraina.ru/20231208/1051868975.html

https://ukraina.ru/20231209/1051874361.html

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новости, владимир путин, президент, выборы