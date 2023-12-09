В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы. Его поддержит "Единая Россия"
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ "Россия зовет!"
В штабе Народного фронта проходит заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы 2024 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости
Сенатор Андрей Турчак отметил, что в компании Владимира Путина примет активное участие "Единая Россия".
Накануне президент России Владимир Путин сообщил о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сообщил участнику спецоперации, герою Донецкой Народной Республики Артему Жоге.
Просьбу к Путину баллотироваться на предстоящих выборах Жога озвучил во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина добавила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
03:45Выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух на передовой – ЖогаПредседатель Народного совета ДНР Артём Жога заявил, что решение Владимира Путина баллотироваться в президенты России на ещё один срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции. Об этом 9 декабря сообщает РИА Новости