В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы. Его поддержит "Единая Россия" - 09.12.2023 Украина.ру
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В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы. Его поддержит "Единая Россия"
В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы. Его поддержит "Единая Россия" - 09.12.2023 Украина.ру
В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы. Его поддержит "Единая Россия"
В штабе Народного фронта проходит заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы 2024 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости
2023-12-09T11:22
2023-12-09T11:22
новости
владимир путин
президент
выборы
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Сенатор Андрей Турчак отметил, что в компании Владимира Путина примет активное участие "Единая Россия".Накануне президент России Владимир Путин сообщил о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сообщил участнику спецоперации, герою Донецкой Народной Республики Артему Жоге.Просьбу к Путину баллотироваться на предстоящих выборах Жога озвучил во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина добавила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
https://ukraina.ru/20231208/1051861033.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, президент, выборы
Новости, Владимир Путин, президент, выборы

В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы. Его поддержит "Единая Россия"

11:22 09.12.2023
 
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Президент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В штабе Народного фронта проходит заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы 2024 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости
Сенатор Андрей Турчак отметил, что в компании Владимира Путина примет активное участие "Единая Россия".
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Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срокПрезидент России Владимир Путин сообщил о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году
Накануне президент России Владимир Путин сообщил о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сообщил участнику спецоперации, герою Донецкой Народной Республики Артему Жоге.
Просьбу к Путину баллотироваться на предстоящих выборах Жога озвучил во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина добавила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Вчера, 17:41
"Мировая новость" - Песков о решении Путина участвовать в выборах президента РФМировой новостью назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решение Владимира Путина баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом Песков заявил 8 декабря телеканалу Россия 24.
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