https://ukraina.ru/20231209/1051875592.html
Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении – МО
Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении – МО - 09.12.2023 Украина.ру
Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении – МО
Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-09T07:12
2023-12-09T07:12
2023-12-09T07:12
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танки
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потери всу
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"По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожили три бронеавтомобиля и два бронетранспортёра противника. Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксировали попадания", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что экипажи танков на передовой могут работать не только прямой наводкой, но и с закрытых огневых позиций, что позволяет им оставаться незамеченными. При этом они могут эффективно поражать противника и "обеспечивать выполнение боевых задач мотострелковыми подразделениями"."Ежедневно экипажи боевых машин ровняют с землёй "опорники", уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, технику и личный состав националистов", - приводятся в сообщении слова командира танковой роты с позывным "Сокол".
https://ukraina.ru/20231209/1051853765.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, купянское направление, сво, танки, т-80, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, СВО, танки, Т-80, ВСУ, потери ВСУ
Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении – МО
Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожили три бронеавтомобиля и два бронетранспортёра противника. Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксировали попадания", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что экипажи танков на передовой могут работать не только прямой наводкой, но и с закрытых огневых позиций, что позволяет им оставаться незамеченными. При этом они могут эффективно поражать противника и "обеспечивать выполнение боевых задач мотострелковыми подразделениями".
"Ежедневно экипажи боевых машин ровняют с землёй "опорники", уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, технику и личный состав националистов", - приводятся в сообщении слова командира танковой роты с позывным "Сокол".