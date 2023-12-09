https://ukraina.ru/20231209/1051875592.html

Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении – МО

Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении – МО - 09.12.2023 Украина.ру

Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении – МО

Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-09T07:12

2023-12-09T07:12

2023-12-09T07:12

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"По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожили три бронеавтомобиля и два бронетранспортёра противника. Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксировали попадания", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что экипажи танков на передовой могут работать не только прямой наводкой, но и с закрытых огневых позиций, что позволяет им оставаться незамеченными. При этом они могут эффективно поражать противника и "обеспечивать выполнение боевых задач мотострелковыми подразделениями"."Ежедневно экипажи боевых машин ровняют с землёй "опорники", уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, технику и личный состав националистов", - приводятся в сообщении слова командира танковой роты с позывным "Сокол".

https://ukraina.ru/20231209/1051853765.html

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новости, россия, купянское направление, сво, танки, т-80, всу, потери всу