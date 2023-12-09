Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении – МО - 09.12.2023 Украина.ру
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Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении – МО
Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении – МО - 09.12.2023 Украина.ру
Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении – МО
Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-09T07:12
2023-12-09T07:12
новости
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потери всу
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"По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожили три бронеавтомобиля и два бронетранспортёра противника. Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксировали попадания", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что экипажи танков на передовой могут работать не только прямой наводкой, но и с закрытых огневых позиций, что позволяет им оставаться незамеченными. При этом они могут эффективно поражать противника и "обеспечивать выполнение боевых задач мотострелковыми подразделениями"."Ежедневно экипажи боевых машин ровняют с землёй "опорники", уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, технику и личный состав националистов", - приводятся в сообщении слова командира танковой роты с позывным "Сокол".
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новости, россия, купянское направление, сво, танки, т-80, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, СВО, танки, Т-80, ВСУ, потери ВСУ

Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении – МО

07:12 09.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожили три бронеавтомобиля и два бронетранспортёра противника. Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксировали попадания", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что экипажи танков на передовой могут работать не только прямой наводкой, но и с закрытых огневых позиций, что позволяет им оставаться незамеченными. При этом они могут эффективно поражать противника и "обеспечивать выполнение боевых задач мотострелковыми подразделениями".
"Ежедневно экипажи боевых машин ровняют с землёй "опорники", уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, технику и личный состав националистов", - приводятся в сообщении слова командира танковой роты с позывным "Сокол".
ВСУ артиллерия пушка - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
05:00
Артиллерия замолчала. Военный волонтер о том, как "быстрый удар" Украины привел к снарядному голоду ВСУУкраина ошибочно понадеялась на быстрый удар и вложила в него все свои силы. ВСУ безуспешно пытались продавить российскую оборону в Клещеевке и сейчас для Киева наступил снарядный голод. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
НовостиРоссияКупянское направлениеСВОтанкиТ-80ВСУпотери ВСУ
 
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07:12Танкисты ЗВО уничтожили скопление техники ВСУ на Купянском направлении – МО
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