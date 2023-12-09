Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "CC" - 09.12.2023 Украина.ру
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Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "CC"
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "CC" - 09.12.2023 Украина.ру
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "CC"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "CC" (дефолт вероятен). Об этом говорится в опубликованном релизе агентства
2023-12-09T06:10
2023-12-09T06:10
новости
украина
рейтинговые агентства
рейтинг
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"Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "CC", - сообщается в документе.Отмечается, что основным фактором, формирующим такую оценку, является перспектива продолжения конфликта на Украине в течение всего 2024 года. Fitch опирается на данные, согласно которым контрнаступление Украины пока принесло "ограниченные успехи", а "в центральном сценарии превосходства недостаточно для решительного достижения целей".В числе прочих факторов называются высокий государственный долг и дефицит бюджета.При этом агентство ожидает, что в 2024 году ВВП Украины вырастет на 3,8%, а в 2025 году - на 4,5%.Напомним, что Fitch изменило долгосрочный рейтинг Украины с RD (дефолт вероятен) до CC (дефолт вероятен) в августе 2022 года.
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новости, украина, рейтинговые агентства, рейтинг
Новости, Украина, рейтинговые агентства, рейтинг

Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "CC"

06:10 09.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкРейтинговое агентство Fitch Ratings
Рейтинговое агентство Fitch Ratings - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "CC" (дефолт вероятен). Об этом говорится в опубликованном релизе агентства
"Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "CC", - сообщается в документе.
Отмечается, что основным фактором, формирующим такую оценку, является перспектива продолжения конфликта на Украине в течение всего 2024 года. Fitch опирается на данные, согласно которым контрнаступление Украины пока принесло "ограниченные успехи", а "в центральном сценарии превосходства недостаточно для решительного достижения целей".
В числе прочих факторов называются высокий государственный долг и дефицит бюджета.
При этом агентство ожидает, что в 2024 году ВВП Украины вырастет на 3,8%, а в 2025 году - на 4,5%.
Напомним, что Fitch изменило долгосрочный рейтинг Украины с RD (дефолт вероятен) до CC (дефолт вероятен) в августе 2022 года.
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