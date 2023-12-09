https://ukraina.ru/20231209/1051875168.html
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "CC"
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "CC" - 09.12.2023 Украина.ру
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "CC"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "CC" (дефолт вероятен). Об этом говорится в опубликованном релизе агентства
2023-12-09T06:10
2023-12-09T06:10
2023-12-09T06:10
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украина
рейтинговые агентства
рейтинг
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"Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "CC", - сообщается в документе.Отмечается, что основным фактором, формирующим такую оценку, является перспектива продолжения конфликта на Украине в течение всего 2024 года. Fitch опирается на данные, согласно которым контрнаступление Украины пока принесло "ограниченные успехи", а "в центральном сценарии превосходства недостаточно для решительного достижения целей".В числе прочих факторов называются высокий государственный долг и дефицит бюджета.При этом агентство ожидает, что в 2024 году ВВП Украины вырастет на 3,8%, а в 2025 году - на 4,5%.Напомним, что Fitch изменило долгосрочный рейтинг Украины с RD (дефолт вероятен) до CC (дефолт вероятен) в августе 2022 года.
https://ukraina.ru/20231209/1051832084.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, рейтинговые агентства, рейтинг
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "CC"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "CC" (дефолт вероятен). Об этом говорится в опубликованном релизе агентства
"Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "CC", - сообщается в документе.
Отмечается, что основным фактором, формирующим такую оценку, является перспектива продолжения конфликта на Украине в течение всего 2024 года. Fitch опирается на данные, согласно которым контрнаступление Украины пока принесло "ограниченные успехи", а "в центральном сценарии превосходства недостаточно для решительного достижения целей".
В числе прочих факторов называются высокий государственный долг и дефицит бюджета.
При этом агентство ожидает, что в 2024 году ВВП Украины вырастет на 3,8%, а в 2025 году - на 4,5%.
Напомним, что Fitch изменило долгосрочный рейтинг Украины с RD (дефолт вероятен) до CC (дефолт вероятен) в августе 2022 года.