Александр Камкин: Россия заберет Одессу и Николаев, а "Гуляйполе" будут содержать США и Евросоюз В Германии находится по разным оценкам от 3 до 5 миллионов украинских беженцев. Многие из них призывного возраста, поэтому нельзя исключать массовую облаву с овчарками для формирования штурмовых бригад ВСУ на территории Германии, считает германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин