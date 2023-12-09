В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
В Николаеве на юге Украины в ночь на 9 декабря объявлялась воздушная тревога и прогремел взрыв. Об этом украинский телеканал "Общественное" сообщает в своём телеграм-канале
"В Николаеве слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного. В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.
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