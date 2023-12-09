В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ - 09.12.2023 Украина.ру
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В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ
В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ - 09.12.2023 Украина.ру
В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ
В Николаеве на юге Украины в ночь на 9 декабря объявлялась воздушная тревога и прогремел взрыв. Об этом украинский телеканал "Общественное" сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-09T02:07
2023-12-09T02:07
новости
украина
николаев
воздушная тревога
взрыв
сво
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"В Николаеве слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного. В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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452
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новости, украина, николаев, воздушная тревога, взрыв, сво
Новости, Украина, Николаев, воздушная тревога, взрыв, СВО

В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ

02:07 09.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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В Николаеве на юге Украины в ночь на 9 декабря объявлялась воздушная тревога и прогремел взрыв. Об этом украинский телеканал "Общественное" сообщает в своём телеграм-канале
"В Николаеве слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного. В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Александр Камкин интервью
6 декабря, 06:07
Александр Камкин: Россия заберет Одессу и Николаев, а "Гуляйполе" будут содержать США и ЕвросоюзВ Германии находится по разным оценкам от 3 до 5 миллионов украинских беженцев. Многие из них призывного возраста, поэтому нельзя исключать массовую облаву с овчарками для формирования штурмовых бригад ВСУ на территории Германии, считает германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
 
НовостиУкраинаНиколаеввоздушная тревогавзрывСВО
 
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