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Крымские татары - рождение нации

Крымские татары - рождение нации - 09.12.2023 Украина.ру

Крымские татары - рождение нации

Крымские татары, называющие себя крымылами (крымцами) – тюркоязычный народ, живущий, преимущественно в Крыму, а также в Турции и Средней Азии. Происходят от кочевого, населения Восточной Европы, например – куманов (половцев). В XIX веке "весна народов" затронула этот этнос, а в 1917 года была предпринята попытка воссоздать государственность

2023-12-09T09:19

2023-12-09T09:19

2023-12-09T09:19

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На протяжении тысячелетий в Крыму волны одних народов сменяли другие. Тавры, скифы, греки, аланы, готы, римляне, Тюркский каганат, хазары, печенеги, половцы, татаро-монголы – кто только не претендовал на этот благодатный полуостров. В 1441 году из тюркских кочевников и прежнего оседлого населения было образовано Крымское ханство. Но уже в 1478 году оно попало в зависимость от Турции.В течение столетий с территории полуострова, являвшегося по сути естественной крепостью, отряды крымско-татарских мурз совершали опустошительные набеги на земли Украины, Белоруссии и России. Перестав платить дань Золотой Орде, московские государи вынуждены были выплачивать ее Крымскому ханству. Но все равно в 1571 году хан Девлет-Герай сжёг Москву. Официально дань крымским ханам дань ("поминки") была отменена только в 1700 году. А последний набег крымских татар на Россию и Украину был совершен в 1769 году.В 1783 году, после очередного поражения Турции в войне с Россией, Крым окончательно был присоединён к российскому государству. Именно с этого момента Северное Причерноморье, ныне составляющее южную часть Украины, стало интенсивно заселяться украинскими, русскими, белорусскими крестьянами, а также – греческими, сербскими, болгарскими и немецкими колонистами.И при "белом царе" татарская знать, мурзы, смогли сохранить свои земельные владения. А простые крымско-татарские крестьяне – часто их теряли, так как не имели подтверждающих документов. Сказывался и религиозный фактор, ведь турецкий султан был халифом всех мусульман. И под влиянием мулл и турецких агентов, крымские татары начали массово переселяться в Османскую империю. Всего было покинуто 687 сёл, из них 315 остались полностью пустыми. Но в Турции местное население встречало переселенцев не всегда дружелюбно, многие из мухаджиров умерли от голода и болезней.В 1808 году крымские татары готовили крупное восстание, тайно сформировав вооружённые отряды в 20 тысяч человек. Но преждевременно начавшись, оно было разгромлено.Во время Крымской войны 1853-1856 годов часть крымских татар оказывали содействие войскам Турции и её западным союзникам, выставив им около 10 тысяч ополченцев. После завершения войны ещё около 140 тысяч татар ушли под власть Порты.По мере развития капиталистических отношений усилилось обезземеливание жителей Крыма. Татарские крестьяне, терявшие лучшие угодья, уходили в разбойники, нападали на имения как русских помещиков, так и своих мурз. Но новые экономические отношения привели к формированию татарского торгового предпринимательства и к появлению национальной интеллигенции.Культурное возрождение крымских татар в конце XIX века связано с именем светского просветителя Исмаила Гаспринского, городского головы Бахчисарая. Гаспринский считал татар вторым государствообразующим народом России. И призвал их вместе с русскими противостоять "могучему, кипучему Западу" и "пробуждающемуся языческому Востоку" на благо России. Похоже, что Гаспринский не делил татар на крымских, поволжских и так далее, считая их одним народом. Чаще же всего он вообще говорил о "мусульманах России". К территориальной автономии же Гаспринский относился отрицательно: "мусульмане не думают о казанском, крымском, и других ханствах, не думают об областных автономиях".Несколько позже, в 1900 году появляется группа учителя из Карасубазара (Белогорска) Решида Медиева, который отошел от Гаспринского и выдвинул радикальные социальные требования. По некоторым данным, Медиев был близок к партии социалистов-революционеров с её программой передачи земли крестьянам. Газета Медиева "Ватан хадими" ("Служение Родине") стала весьма популярной как среди крымско-татарских крестьян, так и интеллигенции. Ведь в начале XX века 16% жителей Крыма не имели земли, а в Евпаторийском уезде безземельные крестьяне насчитывали вообще 75%. При этом свыше 83% крымских татар были крестьяне.По данным исследователя 20-х годов Архипа Бочагова, крымские татары по количеству грамотных стояли только на 15 месте, следующими за ними были цыгане. Но занимали одно из первых мест по заболеваемости и смертности. Также прирост населения среди крымских татар был один из самых низких в Таврической губернии, всего – 0,71%.Развитие национального движения крымских татар имело такую специфику, как сильнейшее влияние Турции. Турки, проповедуя сначала панисламизм, а потом и пантюркизм, стремились превратить российских мусульман в инструмент своего влияния в России. В Крыму это было сделать тем легче, что крымско-татарские учителя и муллы, как правило учились в медресе в Турции. Это обстоятельство сказалось и на том, что крымско-татарское движение носило преимущественно консервативный характер. Хотя тот же Медиев и члены его группы Али Боданинский, Асан Сабри Айвазов, Джафер Седайметов и другие составили его левое крыло.По данным жандармского управления, в 1911 году один из учителей симферопольского училища "Руштие" тайно преподавал ученикам историю Османской империи, агитировал за возрождение Крымского ханства и присоединение его к Турции, поскольку султан является халифом и покровителем всех мусульман. В татарских деревнях возникали тайные кружки, где также велась агитация за восстановление Крымского ханства и силовое изгнание из Крыма русского населения. Здесь же активно работали и турецкие агенты.С началом Первой мировой войны панисламистское и пантюркистское движение в Крыму усилилось. Однако тот же Бочагов отмечает, что среди крымско-татарского духовенства и "мурзачества" лояльность к царской власти была выше, чем в других национальных районах. В числе прочего, связан это было с курортным значением Крыма. Состоятельные крымские мурзы, муллы и купеческие верхи могли иметь непосредственный доступ с отдыхавшими в местных санаториях высшими сановниками царского двора и правительства.Но на Крым продолжали внимательно смотреть и султанский двор, и младотурецкие политики. В Турции на базе крымско-татарского землячества сложился кружок "Джемиэт-Хайриэ", в Анкаре и Эски-Шегере – образовалось ещё две организации. Также крымские татары-эмигранты создали организацию "Турк Оджагы", ставшую филиалом младотурецкой партии "Иттихат ве Тераки". Накануне Первой мировой войны активные члены этих организаций Челеби Челибиев, Асан Айвазов, Джавер Седаймет и другие возвращаются в Россию.К началу 1917 года истощенная мировой войной Россия оказалась в одном из самых тяжелейших кризисов за всю свою историю. Падение монархии и приход к власти либерального Временного правительства так и не решило до конца ни одно из противоречий, разрывавших страну. Различные социальные, политические и национальные силы, а также – иностранные государства, начали борьбу за власть, перераспределение собственности и сфер влияния на территории России. А в Крыму неожиданно быстро на лидирующие позиции выходит движение крымских татар, при самодержавии являвшихся одной из самых аполитичных и забитых частей населения…

https://ukraina.ru/20190514/1023579080.html

https://ukraina.ru/20230419/1045434667.html

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Юрий Глушаков

Юрий Глушаков

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Юрий Глушаков

история, крым, крымские татары, россия, турция