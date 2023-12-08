"Позор, в отставку!" Фермеры Молдавии протестуют против импорта зерна с Украины - 08.12.2023 Украина.ру
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"Позор, в отставку!" Фермеры Молдавии протестуют против импорта зерна с Украины
"Позор, в отставку!" Фермеры Молдавии протестуют против импорта зерна с Украины - 08.12.2023 Украина.ру
"Позор, в отставку!" Фермеры Молдавии протестуют против импорта зерна с Украины
Протестующие требовали отставки Минсельхоза Молдавии
2023-12-08T16:58
2023-12-08T16:59
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молдавия
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Недовольные отношением властей фермеры Молдавии 8 декабря снова вышли на акцию протеста. Ее организаторы – представители ассоциации Forța Fermierilor ("Сила фермеров").Сегодня протестующие разместили на дверях Минсельхоза обращение: "Позор, в отставку!", сообщает Телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".EADaily уточняет, что митингующие аграрии требовали ввести мораторий на выплату долгов и отмены штрафных санкций. Кроме этого они просили обязать исполнительную власть выделить в 2024 году из Национального фонда развития сельского хозяйства более 1 млрд леев для микро, малых и средних фермеров.Однако профильные министры не готовы идти на уступки митингующим. По словам министра сельского хозяйства Владимира Боля, правительство не может выполнить ни одно из требований находящихся на грани банкротства сельхозпроизводителей. Обращения к президенту Майе Санду также ни к чему не привели. Как констатировали в Ассоциации, это "издевательство над аграрным сектором". Премьер-министр Дорин Речан прямо сказал, что власти не заинтересованы в увеличении субсидий производителям зерновых, которые больше всего пострадали от падения цен. Он заявил, что зерновые — не приоритет, поскольку "зерна производится много, много и экспортируется".Он посоветовал фермерам воспользоваться положением о форс-мажорных обстоятельствах для решения вопроса с .Кроме этого у аграриев вызывают возмущения повестки, их получили несколько участников протеста из-за того, что передвигались на сельхозтехнике в центре Кишинева без разрешения.Днем участники участники приняли решение приостановить протест и позднее продолжить его в других формах. Об этом сообщил председатель ассоциации Александр Слусарь.По данным издания, сегодня пройдёт первое заседание комиссии Минсельхоза, которая займется изучением положения фермеров. Власти планируют составить список сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи или не справляющихся с выплатами по банковским кредитам. В состав комиссии вошли представители Торгово-промышленной палаты, арбитражные управляющие, импортеры ресурсов и представители банков.
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Новости, Новости Украины, зерно, Молдавия, Украина, фермер

"Позор, в отставку!" Фермеры Молдавии протестуют против импорта зерна с Украины

16:58 08.12.2023 (обновлено: 16:59 08.12.2023)
 
© t.me/sputniklive"Позор, в отставку!" Фермеры Молдавии протестуют против импорта зерна с Украины
Позор, в отставку! Фермеры Молдавии протестуют против импорта зерна с Украины
© t.me/sputniklive
Читать в
Протестующие требовали отставки Минсельхоза Молдавии
Недовольные отношением властей фермеры Молдавии 8 декабря снова вышли на акцию протеста. Ее организаторы – представители ассоциации Forța Fermierilor ("Сила фермеров").
Сегодня протестующие разместили на дверях Минсельхоза обращение: "Позор, в отставку!", сообщает Телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".
"Фермеры требуют ограничить импорт зерна с Украины, остановить начисления штрафов за просроченные кредиты и выделить больше средств на развитие сельского хозяйства", – говорится в сообщении.
EADaily уточняет, что митингующие аграрии требовали ввести мораторий на выплату долгов и отмены штрафных санкций. Кроме этого они просили обязать исполнительную власть выделить в 2024 году из Национального фонда развития сельского хозяйства более 1 млрд леев для микро, малых и средних фермеров.
Однако профильные министры не готовы идти на уступки митингующим. По словам министра сельского хозяйства Владимира Боля, правительство не может выполнить ни одно из требований находящихся на грани банкротства сельхозпроизводителей. Обращения к президенту Майе Санду также ни к чему не привели. Как констатировали в Ассоциации, это "издевательство над аграрным сектором". Премьер-министр Дорин Речан прямо сказал, что власти не заинтересованы в увеличении субсидий производителям зерновых, которые больше всего пострадали от падения цен. Он заявил, что зерновые — не приоритет, поскольку "зерна производится много, много и экспортируется".
"Мы перенаправили субсидии в животноводство, птицеводство, производство и обработку фруктов, что дает результаты", — пояснил Речан.
Он посоветовал фермерам воспользоваться положением о форс-мажорных обстоятельствах для решения вопроса с .
"Мы управляем общественными средствами и не можем тратить их на ошибки некоторых экономических агентов", — заключил Дорин Речан.
Кроме этого у аграриев вызывают возмущения повестки, их получили несколько участников протеста из-за того, что передвигались на сельхозтехнике в центре Кишинева без разрешения.
Днем участники участники приняли решение приостановить протест и позднее продолжить его в других формах. Об этом сообщил председатель ассоциации Александр Слусарь.
"Мы предлагаем приостановить наш протест. Не останавливать, а продолжать в других формах. Мы продолжим свое дело на местах. Сегодня наш протест закончится, техника уедет. Даже если мы приостанавливаем акцию протеста и уезжаем из Кишинева, мы сделаем это шумно. Но в рамках закона, не переходя красную линию. Последнее слово остается за нами", – цитирует Слусаря молдавское TV8.
По данным издания, сегодня пройдёт первое заседание комиссии Минсельхоза, которая займется изучением положения фермеров. Власти планируют составить список сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи или не справляющихся с выплатами по банковским кредитам. В состав комиссии вошли представители Торгово-промышленной палаты, арбитражные управляющие, импортеры ресурсов и представители банков.
флаг Молдавия Молдова
2 декабря, 14:22
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