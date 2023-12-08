Путина поразили подвиги бойцов в ходе спецоперации - 08.12.2023 Украина.ру
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Путина поразили подвиги бойцов в ходе спецоперации
Путина поразили подвиги бойцов в ходе спецоперации - 08.12.2023 Украина.ру
Путина поразили подвиги бойцов в ходе спецоперации
Президент РФ Владимир Путин 8 декабря вручил в Кремле медали "Золотая звезда" героям России и назвал общим долгом знать их и чтить
2023-12-08T14:16
2023-12-08T14:16
владимир путин
спецоперация
герои
новости
медаль
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"Наш долг - знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего", - сказал Путин в ходе церемонии.Он заверил, что поступки героев навсегда будут вписаны в историю России.Он подчеркнул, что среди героев - уроженцы самых разных регионов России - от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей. И все они защищают единую родину.
https://ukraina.ru/20231205/1051752204.html
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владимир путин, спецоперация, герои, новости, медаль
Владимир Путин, Спецоперация, герои, Новости, медаль

Путина поразили подвиги бойцов в ходе спецоперации

14:16 08.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин 8 декабря вручил в Кремле медали "Золотая звезда" героям России и назвал общим долгом знать их и чтить
"Наш долг - знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего", - сказал Путин в ходе церемонии.
Он заверил, что поступки героев навсегда будут вписаны в историю России.
"Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в специальной военной операции, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна. И для меня безусловно честь вручить нашим военнослужащим золотые звезды Героев России", - отметил президент.
Он подчеркнул, что среди героев - уроженцы самых разных регионов России - от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей. И все они защищают единую родину.
Президент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
5 декабря, 12:15
Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание "Человека года", Песков ответилРоль Путина в России и мире трудно переоценить, прокомментировал информацию Песков
 
Владимир ПутинСпецоперациягероиНовостимедаль
 
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Заголовок открываемого материала
14:16Путина поразили подвиги бойцов в ходе спецоперации
14:15Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
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