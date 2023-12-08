Путина поразили подвиги бойцов в ходе спецоперации
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Президент РФ Владимир Путин 8 декабря вручил в Кремле медали "Золотая звезда" героям России и назвал общим долгом знать их и чтить
"Наш долг - знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего", - сказал Путин в ходе церемонии.
Он заверил, что поступки героев навсегда будут вписаны в историю России.
"Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в специальной военной операции, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна. И для меня безусловно честь вручить нашим военнослужащим золотые звезды Героев России", - отметил президент.
Он подчеркнул, что среди героев - уроженцы самых разных регионов России - от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей. И все они защищают единую родину.