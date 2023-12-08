https://ukraina.ru/20231208/1051861109.html

Путина поразили подвиги бойцов в ходе спецоперации

Путина поразили подвиги бойцов в ходе спецоперации - 08.12.2023 Украина.ру

Путина поразили подвиги бойцов в ходе спецоперации

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря вручил в Кремле медали "Золотая звезда" героям России и назвал общим долгом знать их и чтить

2023-12-08T14:16

2023-12-08T14:16

2023-12-08T14:16

владимир путин

спецоперация

герои

новости

медаль

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"Наш долг - знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего", - сказал Путин в ходе церемонии.Он заверил, что поступки героев навсегда будут вписаны в историю России.Он подчеркнул, что среди героев - уроженцы самых разных регионов России - от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей. И все они защищают единую родину.

https://ukraina.ru/20231205/1051752204.html

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владимир путин, спецоперация, герои, новости, медаль