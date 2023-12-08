https://ukraina.ru/20231208/1051860436.html

Люди нужны больше, чем пули – Washington Post о массовом бегстве мужчин с Украины

Люди нужны больше, чем пули – Washington Post о массовом бегстве мужчин с Украины - 08.12.2023 Украина.ру

Люди нужны больше, чем пули – Washington Post о массовом бегстве мужчин с Украины

Если оружие можно выпросить у союзников, то бойцов ВСУ придется находить внутри страны

2023-12-08T13:52

2023-12-08T13:52

2023-12-08T13:52

новости

новости украины

призывники

мобилизация

уклонисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/02/1051686415_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_6404a4d3ff1e370d37b872580c50edfc.jpg

Пока лидеры Украины пытаются выбить ищ США и Европы необходимое ВСУ вооружение, внутри страны идет борьба с уклонистами.После начала СВО украинцам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из страны.Washington Post сделал подборку способов украинцев избежать мобилизации. Одни мужчины начали активно подавать документы на инвалидность, другие – пошли получать новую профессию, третьи пытаются получить отсрочку по семейным обязательствам – многодетность и др. Некоторые из тех, кто хочет сбежать из страны, нанимают проводников, которые проведут их через горы. Другие совершают рискованное путешествие в одиночку. Один из них, 46-летний мужчина, заблудившийся в прошлом месяце, получил сильное обморожение и умер вскоре после того, как его нашли. По меньшей мере 25 человек утонули при переходе через реку Тиса, отделяющую Украину от Молдовы и Румынии.Но наиболее распространенным путем бегства были крупные пересечения границы. Многие полагаются на поддельные документы, чтобы ускользнуть из страны, например, прикидывались водителями грузовика. Другие прибегли к более сложным и даже отчаянным схемам. Мужчины забираются в секретные отсеки автомобилей, выдают себя за священнослужителей, переодеваются женщинами, даже вступают в фиктивный брак с родственницей-инвалидом и пытаются покинуть страну в качестве ее опекуна.Он сказал, что слишком много мирных жителей, похоже, довольны тем, что оставляют боевые действия "профессиональным" солдатам, таким как он.Министр обороны Рустем Умеров недавно заявил на форуме европейской безопасности, что в Украине на военной службе находится 1 миллион человек, в том числе 800 тысяч в вооруженных силах. Но потери были ошеломляющими: еще в начале этого года представители службы безопасности США подсчитали, что Украина потеряла более 124 500 человек, в том числе более 15 500 убитых в боях.

https://ukraina.ru/20231207/1051830623.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, призывники, мобилизация, уклонисты