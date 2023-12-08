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В США обвинения Хантера Байдена назвали "ядерной бомбой" под его отца

В США обвинения Хантера Байдена назвали "ядерной бомбой" под его отца - 08.12.2023 Украина.ру

В США обвинения Хантера Байдена назвали "ядерной бомбой" под его отца

Обвинительное заключение в отношении сына президента США Хантера Байдена может стать "бомбой", которая загоняет Джо Байдена в "ловушку", построенную им самим. Такое мнение высказал ряд американских экспертов Fox News 8 декабря.

2023-12-08T13:38

2023-12-08T13:38

2023-12-08T13:38

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Сына президента Джо Байдена Хантера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 млн долларов в период с 2016 по 2020 год. Обвинительное заключение подписал спецпрокурор.Многие американцы почувствовали, что "Хантер Байден никогда не будет привлечен к ответственности за то, что заработал миллионы долларов за рубежом". Такого мнения придерживается бывший член палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Висконсин Шон ДаффиОбвинительное заключение может риторически загнать президента Байдена в угол из-за его давних отрицаний осведомленности или участия в зарубежных деловых сделках своего сына, считает профессор права Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли.Терли заявил, что есть некоторое сходство между опровержениями Байдена и знаменитым заявлением бывшего президента Клинтона "У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной" во время скандала Уайтуотер-Левински в 1998 году."Я имею в виду, что по сути [Байден] говорит: "У меня не было взаимодействия с этими людьми", — сказал Терли Fox News.Профессор полагает, что ни один демократ не поддержит расследование Республиканской партии по импичменту Байдена, но "то, с чем столкнулся президент, — это ловушка, которую он сам же и создал". Он баллотировался на пост президента, заверяя американский народ, что ему ничего не известно об этих сделках, но эти его слова были опровергнуты, напомнил Терли.Редактор Washington Times Чарльз Херт заявил, что обвинительное заключение должно быть "похоже на ядерную бомбу, взорвавшуюся для семьи Байденов". Оно должно напугать президента Байдена, который приближается к своей борьбе за переизбрание, считает эксперт."С другой стороны, независимо от того, запятнан ли Джо Байден чем-либо из этого в каком-либо юридическом или деловом смысле, к чему я очень скептически отношусь, он все равно лгал американскому народу об этом снова и снова, — добавил Херт.Почетный профессор права Гарвардского университета Алан Дершовиц отметил, что следующим шагом для Министерства юстиции должно стать назначение "настоящего" специального прокурора, независимого от Министерства юстиции, который будет заниматься делом Байдена-младшего.Дершовиц считает, что этот человек должен заменить Вайса, который также является прокурором США по округу Делавэр.По его словам, если дело дойдет до импичмента, половина страны не будет доверять результатам расследования, половина будет, как это ранее произошло в случае Дональда Трампа."Но если есть специальный прокурор, который заслуживает доверия и который может докопаться до сути и либо оправдать президента Байдена, либо обвинить президента Байдена, я думаю, что американская общественность это сделает", — заключил Дершовиц.

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новости, хантер байден, джо байден, обвинения, налоги, неуплата