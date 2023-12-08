https://ukraina.ru/20231208/1051855846.html

"Легко отделался!" Михаил Павлив об обвинениях сына Байдена и козырном тузе Зеленского

"Легко отделался!" Михаил Павлив об обвинениях сына Байдена и козырном тузе Зеленского - 08.12.2023 Украина.ру

"Легко отделался!" Михаил Павлив об обвинениях сына Байдена и козырном тузе Зеленского

В США сыну президента Джо Байдена Хантеру предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 млн долларов в период с 2016 по 2020 год. Об этом говорится в обвинительном заключении, которое спецпрокурор представил 8 декабря

2023-12-08T13:00

2023-12-08T13:00

2023-12-08T13:00

эксклюзив

хантер байден

михаил павлив

джо байден

республиканцы

демократическая партия

обвинения

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"Вместо уплаты налогов обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни... Между 2016 годом и 15 октября 2020 года подзащитный тратил деньги на наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи вместо уплаты налогов", - говорится в документе.Такое обвинительное заключение на самом деле является большим благом для Хантера и Джо Байденов, полагает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, ситуация могла быть гораздо тяжелее, вплоть до обвинения в госизмене."Я считаю, что семейство Байденов выкрутилось по большому счету", - отметил политолог.Если рассматривать предъявленное Хантеру Байдену обвинение с точки зрения избирательной кампании, это скорее отрицательный момент для кампании республиканцев и положительный для кампании демократов, полагает Павлив."Бэкграунд Хантера уже известен, он понятен американскому избирателю, они сжились с этим бэкграундом. Если бы удалось раскрутить маховик истории про коррупцию и госизмену, связанную с Китаем и Украиой, где Байден-младший банально получал откаты, это было бы гораздо серьезнее с точки зрения политтехнологий для демократов и для Джо Байдена как кандидата, чем то, что мы сейчас увидели", - рассказал политтехнолог изданию Украина.ру.Поэтому с точки зрения избирательной кампании это однозначно плюс для Байдена, отметил Павлив. С точки зрения украинских реалий ничего не поменялось, продолжил эксперт."Украинцы в случае очередного припадка околополитической истерии все-равно попытаются шантажировать Байденов. Американцы сейчас требуют выдачи Коломойского, которого прикрывают по программе содержания в изоляторе СБУ. Также на Украине сейчас закрыли [депутата Верховной Рады Александра] Дубинского, который, по сути, вместе с [экс-депутатом Рады] Андреем Деркачом был спойлером, через которого сливалась информация по делу компании Burisma, связанной с Хантером Байденом", - рассказал политтехнолог.Пока Зеленский этот козырной туз держит у себя в рукаве, отметил Павилив. Он не отдает американцам Коломойского и Дубинского и возможность шантажировать демократов делом Burisma у него сохраняется. В этом смысле для Киева ничего не изменилось, подчеркнул Михаил Павлив.Как сообщало издание Украина.ру, младший сын действующего президента США Джо Байдена в 2014 году стал членом правления холдинга Burisma, занимавшегося добычей газа на Украине.Позднее стало известно, что Хантер занимался откровенным лоббизмом, продвигая на Украине интересы своей семьи и своих клиентов. При этом он избегал официальной регистрации как иноагент, которая требуется по законам США (закон FARA). Также сын уговаривал отца поехать в Киев ради лоббирования интересов местных олигархов.В отношении Burisma на Украине было заведено несколько уголовных дел, но ни одно из них так и не было доведено до конца. Из-за компании Burisma своего поста лишился генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, который утверждал, что его отставки от президента Виктора Ющенко требовал лично Джо Байден. В феврале 2020 года Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью и что это покушение, по всей вероятности, связано с делом компании Burisma.В 2016 году Шокин начал проводить коррупционное расследование в отношении Burisma Holdings. Прокуроры команды Шокина идентифицировали Хантера Байдена, делового партнера Девона Арчера и их фирму Rosemont Seneca в качестве потенциальных получателей денег. Шокин был отправлен в отставку с поста генпрокурора Украины 29 марта 2016 года.

https://ukraina.ru/20231108/1050867934.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, хантер байден, михаил павлив, джо байден, республиканцы, демократическая партия, обвинения