"Легко отделался!" Михаил Павлив об обвинениях сына Байдена и козырном тузе Зеленского - 08.12.2023 Украина.ру
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"Легко отделался!" Михаил Павлив об обвинениях сына Байдена и козырном тузе Зеленского
"Легко отделался!" Михаил Павлив об обвинениях сына Байдена и козырном тузе Зеленского - 08.12.2023 Украина.ру
"Легко отделался!" Михаил Павлив об обвинениях сына Байдена и козырном тузе Зеленского
В США сыну президента Джо Байдена Хантеру предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 млн долларов в период с 2016 по 2020 год. Об этом говорится в обвинительном заключении, которое спецпрокурор представил 8 декабря
2023-12-08T13:00
2023-12-08T13:00
эксклюзив
хантер байден
михаил павлив
джо байден
республиканцы
демократическая партия
обвинения
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"Вместо уплаты налогов обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни... Между 2016 годом и 15 октября 2020 года подзащитный тратил деньги на наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи вместо уплаты налогов", - говорится в документе.Такое обвинительное заключение на самом деле является большим благом для Хантера и Джо Байденов, полагает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, ситуация могла быть гораздо тяжелее, вплоть до обвинения в госизмене."Я считаю, что семейство Байденов выкрутилось по большому счету", - отметил политолог.Если рассматривать предъявленное Хантеру Байдену обвинение с точки зрения избирательной кампании, это скорее отрицательный момент для кампании республиканцев и положительный для кампании демократов, полагает Павлив."Бэкграунд Хантера уже известен, он понятен американскому избирателю, они сжились с этим бэкграундом. Если бы удалось раскрутить маховик истории про коррупцию и госизмену, связанную с Китаем и Украиой, где Байден-младший банально получал откаты, это было бы гораздо серьезнее с точки зрения политтехнологий для демократов и для Джо Байдена как кандидата, чем то, что мы сейчас увидели", - рассказал политтехнолог изданию Украина.ру.Поэтому с точки зрения избирательной кампании это однозначно плюс для Байдена, отметил Павлив. С точки зрения украинских реалий ничего не поменялось, продолжил эксперт."Украинцы в случае очередного припадка околополитической истерии все-равно попытаются шантажировать Байденов. Американцы сейчас требуют выдачи Коломойского, которого прикрывают по программе содержания в изоляторе СБУ. Также на Украине сейчас закрыли [депутата Верховной Рады Александра] Дубинского, который, по сути, вместе с [экс-депутатом Рады] Андреем Деркачом был спойлером, через которого сливалась информация по делу компании Burisma, связанной с Хантером Байденом", - рассказал политтехнолог.Пока Зеленский этот козырной туз держит у себя в рукаве, отметил Павилив. Он не отдает американцам Коломойского и Дубинского и возможность шантажировать демократов делом Burisma у него сохраняется. В этом смысле для Киева ничего не изменилось, подчеркнул Михаил Павлив.Как сообщало издание Украина.ру, младший сын действующего президента США Джо Байдена в 2014 году стал членом правления холдинга Burisma, занимавшегося добычей газа на Украине.Позднее стало известно, что Хантер занимался откровенным лоббизмом, продвигая на Украине интересы своей семьи и своих клиентов. При этом он избегал официальной регистрации как иноагент, которая требуется по законам США (закон FARA). Также сын уговаривал отца поехать в Киев ради лоббирования интересов местных олигархов.В отношении Burisma на Украине было заведено несколько уголовных дел, но ни одно из них так и не было доведено до конца. Из-за компании Burisma своего поста лишился генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, который утверждал, что его отставки от президента Виктора Ющенко требовал лично Джо Байден. В феврале 2020 года Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью и что это покушение, по всей вероятности, связано с делом компании Burisma.В 2016 году Шокин начал проводить коррупционное расследование в отношении Burisma Holdings. Прокуроры команды Шокина идентифицировали Хантера Байдена, делового партнера Девона Арчера и их фирму Rosemont Seneca в качестве потенциальных получателей денег. Шокин был отправлен в отставку с поста генпрокурора Украины 29 марта 2016 года.
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хантер байден, михаил павлив, джо байден, республиканцы, демократическая партия, обвинения
Эксклюзив, Хантер Байден, Михаил Павлив, Джо Байден, республиканцы, Демократическая партия, обвинения

"Легко отделался!" Михаил Павлив об обвинениях сына Байдена и козырном тузе Зеленского

13:00 08.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / acaben
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© commons.wikimedia.org / acaben
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
В США сыну президента Джо Байдена Хантеру предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 млн долларов в период с 2016 по 2020 год. Об этом говорится в обвинительном заключении, которое спецпрокурор представил 8 декабря
"Вместо уплаты налогов обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни... Между 2016 годом и 15 октября 2020 года подзащитный тратил деньги на наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи вместо уплаты налогов", - говорится в документе.
Такое обвинительное заключение на самом деле является большим благом для Хантера и Джо Байденов, полагает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, ситуация могла быть гораздо тяжелее, вплоть до обвинения в госизмене.
"Я считаю, что семейство Байденов выкрутилось по большому счету", - отметил политолог.
Если рассматривать предъявленное Хантеру Байдену обвинение с точки зрения избирательной кампании, это скорее отрицательный момент для кампании республиканцев и положительный для кампании демократов, полагает Павлив.
"Бэкграунд Хантера уже известен, он понятен американскому избирателю, они сжились с этим бэкграундом. Если бы удалось раскрутить маховик истории про коррупцию и госизмену, связанную с Китаем и Украиой, где Байден-младший банально получал откаты, это было бы гораздо серьезнее с точки зрения политтехнологий для демократов и для Джо Байдена как кандидата, чем то, что мы сейчас увидели", - рассказал политтехнолог изданию Украина.ру.
Поэтому с точки зрения избирательной кампании это однозначно плюс для Байдена, отметил Павлив. С точки зрения украинских реалий ничего не поменялось, продолжил эксперт.
"Украинцы в случае очередного припадка околополитической истерии все-равно попытаются шантажировать Байденов. Американцы сейчас требуют выдачи Коломойского, которого прикрывают по программе содержания в изоляторе СБУ. Также на Украине сейчас закрыли [депутата Верховной Рады Александра] Дубинского, который, по сути, вместе с [экс-депутатом Рады] Андреем Деркачом был спойлером, через которого сливалась информация по делу компании Burisma, связанной с Хантером Байденом", - рассказал политтехнолог.
Пока Зеленский этот козырной туз держит у себя в рукаве, отметил Павилив. Он не отдает американцам Коломойского и Дубинского и возможность шантажировать демократов делом Burisma у него сохраняется. В этом смысле для Киева ничего не изменилось, подчеркнул Михаил Павлив.
Как сообщало издание Украина.ру, младший сын действующего президента США Джо Байдена в 2014 году стал членом правления холдинга Burisma, занимавшегося добычей газа на Украине.
Позднее стало известно, что Хантер занимался откровенным лоббизмом, продвигая на Украине интересы своей семьи и своих клиентов. При этом он избегал официальной регистрации как иноагент, которая требуется по законам США (закон FARA). Также сын уговаривал отца поехать в Киев ради лоббирования интересов местных олигархов.
В отношении Burisma на Украине было заведено несколько уголовных дел, но ни одно из них так и не было доведено до конца. Из-за компании Burisma своего поста лишился генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, который утверждал, что его отставки от президента Виктора Ющенко требовал лично Джо Байден. В феврале 2020 года Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью и что это покушение, по всей вероятности, связано с делом компании Burisma.
В 2016 году Шокин начал проводить коррупционное расследование в отношении Burisma Holdings. Прокуроры команды Шокина идентифицировали Хантера Байдена, делового партнера Девона Арчера и их фирму Rosemont Seneca в качестве потенциальных получателей денег. Шокин был отправлен в отставку с поста генпрокурора Украины 29 марта 2016 года.
- РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 18:19
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