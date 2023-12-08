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Польские перевозчики заблокировали более 3 тысяч грузовиков на границе с Украиной
Польские перевозчики заблокировали более 3 тысяч грузовиков на границе с Украиной - 08.12.2023 Украина.ру
Польские перевозчики заблокировали более 3 тысяч грузовиков на границе с Украиной
На польско-украинской границе в очереди стоят больше 3 тысяч грузовиков, заявил спикер Пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, пишет РБК-Украина
2023-12-08T11:52
2023-12-08T11:52
2023-12-08T11:53
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По его оценке, сама большая очередь напротив пункта пропуска "Шегини" - около 1200 грузовиков, напротив КПП "Рава-Русская" - 850 грузовиков. Наиболее усложнено движение на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".Если говорить об определённых категориях грузов, то они двигаются. Это и гуманитарные грузы, других важные грузы, в которых нуждается Украина. Но сказать, что все они имеют возможность беспрепятственно пересечёт границу - я не могу“, - заявил Демченко.Пропускной пункт "Угрынив" продолжает работать. За минувшие сутки в Польшу выехало около 100 пустых грузовиков, уточнил спикер.Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.Перевозчики требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине несёт. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны, так как сегодня в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.
https://ukraina.ru/20231207/1051814156.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, граница, пограничная служба украины, перевозчики
Польские перевозчики заблокировали более 3 тысяч грузовиков на границе с Украиной
11:52 08.12.2023 (обновлено: 11:53 08.12.2023)
На польско-украинской границе в очереди стоят больше 3 тысяч грузовиков, заявил спикер Пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, пишет РБК-Украина
"На территории Польши в очередях стоят около 3300 грузовиков, ожидающих выезд на Украину", - приводят слова Демченко.
По его оценке, сама большая очередь напротив пункта пропуска "Шегини" - около 1200 грузовиков, напротив КПП "Рава-Русская" - 850 грузовиков. Наиболее усложнено движение на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".
Если говорить об определённых категориях грузов, то они двигаются. Это и гуманитарные грузы, других важные грузы, в которых нуждается Украина. Но сказать, что все они имеют возможность беспрепятственно пересечёт границу - я не могу“, - заявил Демченко.
Пропускной пункт "Угрынив" продолжает работать. За минувшие сутки в Польшу выехало около 100 пустых грузовиков, уточнил спикер.
Польские перевозчики 3 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины.
Польские перевозчики бойкотируют на границе с Украиной и блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.
Перевозчики требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине несёт. Все попытки киевского режима договориться с польскими властями оказались безуспешны, так как сегодня в Варшаве больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.