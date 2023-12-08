Воздушная тревога охватила уже почти всю Украину, в Харьковской области вновь взрывы - 08.12.2023 Украина.ру
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Воздушная тревога охватила уже почти всю Украину, в Харьковской области вновь взрывы
Воздушная тревога охватила уже почти всю Украину, в Харьковской области вновь взрывы - 08.12.2023 Украина.ру
Воздушная тревога охватила уже почти всю Украину, в Харьковской области вновь взрывы
Воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов объявили уже в 14 областях Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08:20 мск 8 декабря
2023-12-08T08:31
2023-12-08T08:31
новости
украина
воздушная тревога
взрыв
ракеты
сво
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Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой областях.Украинские телеграм-каналы сообщают о массовых пролётах крылатых ракет."Вероятные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - также отмечается в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:22 мск.В Харьковской области вновь сообщают о взрывах.Ранее воздушная тревога уже объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях и на временно подконтрольной Киеву территории Запорожья. Сообщалось о серии мощных взрывов в Харькове.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, взрыв, ракеты, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, взрыв, ракеты, СВО

Воздушная тревога охватила уже почти всю Украину, в Харьковской области вновь взрывы

08:31 08.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов объявили уже в 14 областях Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08:20 мск 8 декабря
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой областях.
Украинские телеграм-каналы сообщают о массовых пролётах крылатых ракет.
"Вероятные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - также отмечается в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:22 мск.
В Харьковской области вновь сообщают о взрывах.
Ранее воздушная тревога уже объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях и на временно подконтрольной Киеву территории Запорожья. Сообщалось о серии мощных взрывов в Харькове.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
07:19
Чего хотят русские? В Киеве размышляют, чем всё закончится и завещают войну внукамРоссия не ставит своей целью на данном этапе ликвидацию украинской государственности, а это означает, что чем бы не закончился нынешний конфликт, через поколение неминуема новая российско-украинская война, считает украинский военный эксперт Петр Черник.
 
НовостиУкраинавоздушная тревогавзрывракетыСВО
 
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Заголовок открываемого материала
08:31Воздушная тревога охватила уже почти всю Украину, в Харьковской области вновь взрывы
08:26Американских денег пока не будет. Почему Сенат отказал Киеву в помощи
08:20Эксперт рассказал о больших возможностях развития торговли между РФ и КНР
08:06"На запад": воздушную тревогу объявили уже в девяти областях Украины
08:00В круглосуточном режиме. Кто и как ремонтирует технику российской армии в условиях СВО
08:00Украинский политолог заявил о катастрофе из-за планов Киева выйти к границам 1991 года
07:53"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в пяти областях востока Украины
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