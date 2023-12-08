https://ukraina.ru/20231208/1051849560.html

Воздушная тревога охватила уже почти всю Украину, в Харьковской области вновь взрывы

Воздушная тревога охватила уже почти всю Украину, в Харьковской области вновь взрывы - 08.12.2023 Украина.ру

Воздушная тревога охватила уже почти всю Украину, в Харьковской области вновь взрывы

Воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов объявили уже в 14 областях Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08:20 мск 8 декабря

2023-12-08T08:31

2023-12-08T08:31

2023-12-08T08:31

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Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой областях.Украинские телеграм-каналы сообщают о массовых пролётах крылатых ракет."Вероятные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - также отмечается в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:22 мск.В Харьковской области вновь сообщают о взрывах.Ранее воздушная тревога уже объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях и на временно подконтрольной Киеву территории Запорожья. Сообщалось о серии мощных взрывов в Харькове.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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новости, украина, воздушная тревога, взрыв, ракеты, сво