Пленный украинский снайпер рассказал об уничтожении всего его взвода - 08.12.2023 Украина.ру
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Пленный украинский снайпер рассказал об уничтожении всего его взвода
Пленный украинский снайпер рассказал об уничтожении всего его взвода - 08.12.2023 Украина.ру
Пленный украинский снайпер рассказал об уничтожении всего его взвода
Военнослужащие ВСУ, высаживающиеся на левом берегу Днепра, уничтожаются целыми взводами. Об этом со ссылкой на пленного украинского морского пехотинца Максима Мирончука 8 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-08T05:59
2023-12-08T05:59
новости
россия
херсонская область
вс рф
всу
снайпер
военнопленные
сво
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"Двухсотые" [убитые] и много "трёхсотых" [раненых]. Очень мало [осталось], нас почти всех перебили. Мой, получается, взвод весь перебили. Я один из взвода, получается, остался", - рассказал пленный.Мирончук служил снайпером-стрелком 36-й бригады морской пехоты ВСУ. В плен бойцам российской группировки войск "Днепр" он сдался на левобережье Херсонской области в начале декабря 2023 года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, херсонская область, вс рф, всу, снайпер, военнопленные, сво
Новости, Россия, Херсонская область, ВС РФ, ВСУ, снайпер, военнопленные, СВО

Пленный украинский снайпер рассказал об уничтожении всего его взвода

05:59 08.12.2023
 
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Военнослужащие ВСУ, высаживающиеся на левом берегу Днепра, уничтожаются целыми взводами. Об этом со ссылкой на пленного украинского морского пехотинца Максима Мирончука 8 декабря сообщает РИА Новости
"Двухсотые" [убитые] и много "трёхсотых" [раненых]. Очень мало [осталось], нас почти всех перебили. Мой, получается, взвод весь перебили. Я один из взвода, получается, остался", - рассказал пленный.
Мирончук служил снайпером-стрелком 36-й бригады морской пехоты ВСУ. В плен бойцам российской группировки войск "Днепр" он сдался на левобережье Херсонской области в начале декабря 2023 года.
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05:40
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НовостиРоссияХерсонская областьВС РФВСУснайпервоеннопленныеСВО
 
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