Пленный украинский снайпер рассказал об уничтожении всего его взвода
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Военнослужащие ВСУ, высаживающиеся на левом берегу Днепра, уничтожаются целыми взводами. Об этом со ссылкой на пленного украинского морского пехотинца Максима Мирончука 8 декабря сообщает РИА Новости
"Двухсотые" [убитые] и много "трёхсотых" [раненых]. Очень мало [осталось], нас почти всех перебили. Мой, получается, взвод весь перебили. Я один из взвода, получается, остался", - рассказал пленный.
Мирончук служил снайпером-стрелком 36-й бригады морской пехоты ВСУ. В плен бойцам российской группировки войск "Днепр" он сдался на левобережье Херсонской области в начале декабря 2023 года.
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