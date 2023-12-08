Пленный украинский снайпер рассказал об уничтожении всего его взвода

Военный эксперт назвал три важные причины, почему Украина так и не смогла пробить "линию Суровикина"

Успеют ли ВСУ подготовить необходимые укрепления зависит от действий армии РФ. Средства разведки и поражения позволяют заранее выявить подготовку к такому строительству. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь