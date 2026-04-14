Ложь Зеленского украинцам увидела даже бывший пресс-секретарь
Владимир Зеленский и его пресс-секретарь Юлия Мендель
Попытки Владимира Зеленского убедить мир в успехах ВСУ на фронте поразили его бывшего пресс-секретаря Юлию Мендель, которая вывесила 14 апреля в соцсети X соответствующий пост
"В то время как миллионы людей здесь в очередной раз аплодировали вчерашней речи Зеленского о предполагаемых достижениях Украины на передовой, российские войска продвинулись вперед в Сумской области..." — говорится в публикации в соцсети X.
Мендель назвала это сюрреализмом, поскольку каждый день сообщается о потерянных позициях и людях, а крупные СМИ и журналисты продолжают рассказывать о достижениях Украины.
О том, что реально происходит на фронте: Марганец без электричества, ВМС Украины несут потери. Новости СВО
