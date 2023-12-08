https://ukraina.ru/20231208/1051835878.html
Военный эксперт назвал три важные причины, почему Украина так и не смогла пробить "линию Суровикина"
Военный эксперт назвал три важные причины, почему Украина так и не смогла пробить "линию Суровикина" - 08.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт назвал три важные причины, почему Украина так и не смогла пробить "линию Суровикина"
Успеют ли ВСУ подготовить необходимые укрепления зависит от действий армии РФ. Средства разведки и поражения позволяют заранее выявить подготовку к такому строительству. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
2023-12-08T05:40
2023-12-08T05:40
2023-12-08T05:40
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ВСУ сейчас действительно переходят к обороне. И успеют ли они подготовить необходимые укрепления зависит от действий армии РФ. Если войска пойдут в наступление и не дадут им восстановиться и закрепиться, то ничего у Киева не получится, рассказал эксперт.Украина не смогла пробить оборонительную линию ВС РФ на Запорожье. Во-первых, Киеву не хватало средств поражения, чтобы это сделать. Во-вторых, мы выстроили глубокую эшелонированную оборону из нескольких рубежей. В-третьих, ВС РФ научились работать против вражеских средств разведки, добавил он.Поэтому "линия Суровикина" показала себя с наилучшей стороны. В советских уставах тактической подготовки прописано, как готовить опорный пункты на отделение, взвод и роту. Ничего более качественного и стойкого никто еще не придумал, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051821950.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, укрепления, оборона, техника, строительство, разведка, ресурсы, наступление, всу, вс рф
Новости, Россия, Украина, укрепления, оборона, техника, Строительство, разведка, ресурсы, наступление, ВСУ, ВС РФ
Военный эксперт назвал три важные причины, почему Украина так и не смогла пробить "линию Суровикина"
Успеют ли ВСУ подготовить необходимые укрепления зависит от действий армии РФ. Средства разведки и поражения позволяют заранее выявить подготовку к такому строительству. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь