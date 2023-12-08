Военный эксперт назвал три важные причины, почему Украина так и не смогла пробить "линию Суровикина" - 08.12.2023 Украина.ру
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Военный эксперт назвал три важные причины, почему Украина так и не смогла пробить "линию Суровикина"
Военный эксперт назвал три важные причины, почему Украина так и не смогла пробить "линию Суровикина" - 08.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт назвал три важные причины, почему Украина так и не смогла пробить "линию Суровикина"
Успеют ли ВСУ подготовить необходимые укрепления зависит от действий армии РФ. Средства разведки и поражения позволяют заранее выявить подготовку к такому строительству. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
2023-12-08T05:40
2023-12-08T05:40
новости
россия
украина
укрепления
оборона
техника
строительство
разведка
ресурсы
наступление
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ВСУ сейчас действительно переходят к обороне. И успеют ли они подготовить необходимые укрепления зависит от действий армии РФ. Если войска пойдут в наступление и не дадут им восстановиться и закрепиться, то ничего у Киева не получится, рассказал эксперт.Украина не смогла пробить оборонительную линию ВС РФ на Запорожье. Во-первых, Киеву не хватало средств поражения, чтобы это сделать. Во-вторых, мы выстроили глубокую эшелонированную оборону из нескольких рубежей. В-третьих, ВС РФ научились работать против вражеских средств разведки, добавил он.Поэтому "линия Суровикина" показала себя с наилучшей стороны. В советских уставах тактической подготовки прописано, как готовить опорный пункты на отделение, взвод и роту. Ничего более качественного и стойкого никто еще не придумал, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051821950.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, укрепления, оборона, техника, строительство, разведка, ресурсы, наступление, всу, вс рф
Новости, Россия, Украина, укрепления, оборона, техника, Строительство, разведка, ресурсы, наступление, ВСУ, ВС РФ

Военный эксперт назвал три важные причины, почему Украина так и не смогла пробить "линию Суровикина"

05:40 08.12.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь
Сотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости
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Успеют ли ВСУ подготовить необходимые укрепления зависит от действий армии РФ. Средства разведки и поражения позволяют заранее выявить подготовку к такому строительству. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
ВСУ сейчас действительно переходят к обороне. И успеют ли они подготовить необходимые укрепления зависит от действий армии РФ. Если войска пойдут в наступление и не дадут им восстановиться и закрепиться, то ничего у Киева не получится, рассказал эксперт.
"Если вы хотите построить оборонительные укрепления, вам нужны ресурсы. Украине нужно большое количество бетона и техники. А сегодняшние средства разведки и поражения позволят нам выявить подготовку к такому строительству", - отметил Кутырь.
Украина не смогла пробить оборонительную линию ВС РФ на Запорожье. Во-первых, Киеву не хватало средств поражения, чтобы это сделать. Во-вторых, мы выстроили глубокую эшелонированную оборону из нескольких рубежей. В-третьих, ВС РФ научились работать против вражеских средств разведки, добавил он.
Поэтому "линия Суровикина" показала себя с наилучшей стороны. В советских уставах тактической подготовки прописано, как готовить опорный пункты на отделение, взвод и роту. Ничего более качественного и стойкого никто еще не придумал, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Литовкин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Вчера, 11:22
Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник ЛитовкинВоенный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, почему бойцы ВСУ всё чаще сдаются в плен, а также прокомментировал ситуацию с освобождением Марьинки
 
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