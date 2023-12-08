https://ukraina.ru/20231208/1051835878.html

Военный эксперт назвал три важные причины, почему Украина так и не смогла пробить "линию Суровикина"

Военный эксперт назвал три важные причины, почему Украина так и не смогла пробить "линию Суровикина" - 08.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт назвал три важные причины, почему Украина так и не смогла пробить "линию Суровикина"

Успеют ли ВСУ подготовить необходимые укрепления зависит от действий армии РФ. Средства разведки и поражения позволяют заранее выявить подготовку к такому строительству. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь

2023-12-08T05:40

2023-12-08T05:40

2023-12-08T05:40

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ВСУ сейчас действительно переходят к обороне. И успеют ли они подготовить необходимые укрепления зависит от действий армии РФ. Если войска пойдут в наступление и не дадут им восстановиться и закрепиться, то ничего у Киева не получится, рассказал эксперт.Украина не смогла пробить оборонительную линию ВС РФ на Запорожье. Во-первых, Киеву не хватало средств поражения, чтобы это сделать. Во-вторых, мы выстроили глубокую эшелонированную оборону из нескольких рубежей. В-третьих, ВС РФ научились работать против вражеских средств разведки, добавил он.Поэтому "линия Суровикина" показала себя с наилучшей стороны. В советских уставах тактической подготовки прописано, как готовить опорный пункты на отделение, взвод и роту. Ничего более качественного и стойкого никто еще не придумал, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231207/1051821950.html

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новости, россия, украина, укрепления, оборона, техника, строительство, разведка, ресурсы, наступление, всу, вс рф