https://ukraina.ru/20231207/1051826936.html

Военкомы устроили облаву на украинцев в спортзалах Днепропетровска

Военкомы устроили облаву на украинцев в спортзалах Днепропетровска - 07.12.2023 Украина.ру

Военкомы устроили облаву на украинцев в спортзалах Днепропетровска

Сотрудники военкоматов вручают повестки украинцам в спортзалах в центре Днепра (Днепропетровска). Об этом сообщил очевидец, передает 7 декабря телеграм-канал "Klymenko Time"

2023-12-07T13:49

2023-12-07T13:49

2023-12-07T13:49

повестка

военкомат

военком

новости

спортзал

днепропетровск

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Он снял видеозапись с военкомами в одном из спортзалов города."В общем, такая приколюха, в зал "нырнули" ТЦКшники (территориальный центр комплектования или военкомат. — Ред.). Реально по всему центру в спортзалы все они заходят...", - рассказал на видео мужчина.На днях сотрудники военкомата пришли с рейдом в один из тренажерных залов Ужгорода на западе Украины, где вручили посетителям и сотрудникам спортзала повестки.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения и действует указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.

https://ukraina.ru/20230822/1048868306.html

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повестка, военкомат, военком, новости, спортзал, днепропетровск