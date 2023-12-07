Военкомы устроили облаву на украинцев в спортзалах Днепропетровска
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВозобновление работы фитнес-центров после карантина в Новосибирске
Сотрудники военкоматов вручают повестки украинцам в спортзалах в центре Днепра (Днепропетровска). Об этом сообщил очевидец, передает 7 декабря телеграм-канал "Klymenko Time"
Он снял видеозапись с военкомами в одном из спортзалов города.
"В общем, такая приколюха, в зал "нырнули" ТЦКшники (территориальный центр комплектования или военкомат. — Ред.). Реально по всему центру в спортзалы все они заходят...", - рассказал на видео мужчина.
На днях сотрудники военкомата пришли с рейдом в один из тренажерных залов Ужгорода на западе Украины, где вручили посетителям и сотрудникам спортзала повестки.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения и действует указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
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