Военкомы устроили облаву на украинцев в спортзалах Днепропетровска - 07.12.2023 Украина.ру
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Военкомы устроили облаву на украинцев в спортзалах Днепропетровска
Военкомы устроили облаву на украинцев в спортзалах Днепропетровска - 07.12.2023 Украина.ру
Военкомы устроили облаву на украинцев в спортзалах Днепропетровска
Сотрудники военкоматов вручают повестки украинцам в спортзалах в центре Днепра (Днепропетровска). Об этом сообщил очевидец, передает 7 декабря телеграм-канал "Klymenko Time"
2023-12-07T13:49
2023-12-07T13:49
повестка
военкомат
военком
новости
спортзал
днепропетровск
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Он снял видеозапись с военкомами в одном из спортзалов города."В общем, такая приколюха, в зал "нырнули" ТЦКшники (территориальный центр комплектования или военкомат. — Ред.). Реально по всему центру в спортзалы все они заходят...", - рассказал на видео мужчина.На днях сотрудники военкомата пришли с рейдом в один из тренажерных залов Ужгорода на западе Украины, где вручили посетителям и сотрудникам спортзала повестки.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения и действует указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
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повестка, военкомат, военком, новости, спортзал, днепропетровск
повестка, военкомат, военком, Новости, спортзал, Днепропетровск

Военкомы устроили облаву на украинцев в спортзалах Днепропетровска

13:49 07.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВозобновление работы фитнес-центров после карантина в Новосибирске
Возобновление работы фитнес-центров после карантина в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Сотрудники военкоматов вручают повестки украинцам в спортзалах в центре Днепра (Днепропетровска). Об этом сообщил очевидец, передает 7 декабря телеграм-канал "Klymenko Time"
Он снял видеозапись с военкомами в одном из спортзалов города.
"В общем, такая приколюха, в зал "нырнули" ТЦКшники (территориальный центр комплектования или военкомат. — Ред.). Реально по всему центру в спортзалы все они заходят...", - рассказал на видео мужчина.
На днях сотрудники военкомата пришли с рейдом в один из тренажерных залов Ужгорода на западе Украины, где вручили посетителям и сотрудникам спортзала повестки.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения и действует указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
22 августа, 16:41
Повестка от повестки: на Украине задержали военкома, заработавшего на новой схеме уклоненияВ Винницкой области задержали командира отделения одного из отделов территориального центра комплектования (ТЦК), которого обвиняют в получении неправомерной выгоды от потенциальных призывников. Информация об этом 22 августа появилась в Телеграм-канале Офиса генпрокурора
 
повесткавоенкоматвоенкомНовостиспортзалДнепропетровск
 
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