https://ukraina.ru/20231207/1051812444.html
Кандидат в президенты США считает события на Украине "бессмысленной войной"
Кандидат в президенты США считает события на Украине "бессмысленной войной" - 07.12.2023 Украина.ру
Кандидат в президенты США считает события на Украине "бессмысленной войной"
Кандидат в американские лидеры Вивек Рамасвами назвал конфликт на Украине "бессмысленной войной"
2023-12-07T07:17
2023-12-07T07:17
2023-12-07T07:23
сша
зарубежье
украина
конфликт
новости
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"Я хочу, чтобы все знали: я был первым, кто заговорил о разумном мирном решении на Украине. Теперь многие неоконсерваторы тихо доходят до этой позиции, за исключением Никки Хейли и Джо Байдена, которые все еще поддерживают то, что я считаю бессмысленной войной на Украине", - сказал Рамасвами.Он также сыронизировал, что Хейли и Байден не смогут назвать "три региона восточной Украины, куда они хотят отправить наши войска сражаться".В четверг в Таскалусе (штат Алабама) проходят четвертые предвыборные дебаты республиканцев, их транслирует телеканал NewsNation. В них, помимо Рамасвами, участвуют губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред США при ООН Никки Хейли и бывший губернатор Нью Джерси Крис Кристи.
https://ukraina.ru/20231207/1051811490.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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сша, зарубежье, украина, конфликт, новости
США, Зарубежье, Украина, конфликт, Новости
Кандидат в президенты США считает события на Украине "бессмысленной войной"
07:17 07.12.2023 (обновлено: 07:23 07.12.2023)
Кандидат в американские лидеры Вивек Рамасвами назвал конфликт на Украине "бессмысленной войной"
"Я хочу, чтобы все знали: я был первым, кто заговорил о разумном мирном решении на Украине. Теперь многие неоконсерваторы тихо доходят до этой позиции, за исключением Никки Хейли и Джо Байдена, которые все еще поддерживают то, что я считаю бессмысленной войной на Украине", - сказал Рамасвами.
Он также сыронизировал, что Хейли и Байден не смогут назвать "три региона восточной Украины, куда они хотят отправить наши войска сражаться".
В четверг в Таскалусе (штат Алабама) проходят четвертые предвыборные дебаты республиканцев, их транслирует телеканал NewsNation. В них, помимо Рамасвами, участвуют губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред США при ООН Никки Хейли и бывший губернатор Нью Джерси Крис Кристи.