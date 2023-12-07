Польский министр случайно встретил на Украине британский спецназ – Declassified UK - 07.12.2023 Украина.ру
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Польский министр случайно встретил на Украине британский спецназ – Declassified UK
Польский министр случайно встретил на Украине британский спецназ – Declassified UK - 07.12.2023 Украина.ру
Польский министр случайно встретил на Украине британский спецназ – Declassified UK
Один из польских министров во время передвижения по Украине в марте 2022 года столкнулся с британским спецназом. Об этом со ссылкой на журналиста Збигнева Парафьяновича пишет британское издание Declassified UK
2023-12-07T03:06
2023-12-07T03:06
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Польский журналист Парафьянович, отмечает издание, имеет доступ к высокопоставленным чиновникам и политическим инсайдам. Неназванного польского министра он процитировал в своей новой книге "Польша в войне".По словам Парафьяновича, высокопоставленный польский чиновник в марте 2022 года передвигался "по серой зоне" между Киевом и Житомиром. После прохождения последнего украинского блокпоста солдат ВСУ предупредил его, что дальше он может продолжить путь только "на свой страх и риск"."И кого же мы встретили следующими? Украинских солдат и… британский спецназ. В униформе. С оружием. Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами", - приводит журналист слова министра.По словам Парафьяновича, его собеседник также упомянул польских спецназовцев, которые, как утверждается, с самого начала конфликта находились на территории Украины."В первый же день военных действий мы поняли, что в Броварах под Киевом находятся [польские] коммандос - из Люблинецкого военного диверсионного отряда", - сказал он.На просьбу издания Declassified к минобороны Великобритании прокомментировать эту информацию, последовал отказ."Это давняя политика сменяющих друг друга правительств - не комментировать предположения о силах специального назначения", - ответили в ведомстве.
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новости, польша, великобритания, украина, спецназ, всу, сво
Новости, Польша, Великобритания, Украина, спецназ, ВСУ, СВО

Польский министр случайно встретил на Украине британский спецназ – Declassified UK

03:06 07.12.2023
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
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Один из польских министров во время передвижения по Украине в марте 2022 года столкнулся с британским спецназом. Об этом со ссылкой на журналиста Збигнева Парафьяновича пишет британское издание Declassified UK
Польский журналист Парафьянович, отмечает издание, имеет доступ к высокопоставленным чиновникам и политическим инсайдам. Неназванного польского министра он процитировал в своей новой книге "Польша в войне".
По словам Парафьяновича, высокопоставленный польский чиновник в марте 2022 года передвигался "по серой зоне" между Киевом и Житомиром. После прохождения последнего украинского блокпоста солдат ВСУ предупредил его, что дальше он может продолжить путь только "на свой страх и риск".
"И кого же мы встретили следующими? Украинских солдат и… британский спецназ. В униформе. С оружием. Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами", - приводит журналист слова министра.
По словам Парафьяновича, его собеседник также упомянул польских спецназовцев, которые, как утверждается, с самого начала конфликта находились на территории Украины.
"В первый же день военных действий мы поняли, что в Броварах под Киевом находятся [польские] коммандос - из Люблинецкого военного диверсионного отряда", - сказал он.
На просьбу издания Declassified к минобороны Великобритании прокомментировать эту информацию, последовал отказ.
"Это давняя политика сменяющих друг друга правительств - не комментировать предположения о силах специального назначения", - ответили в ведомстве.
Руслан Калинчук интервью
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Руслан Калинчук: "Праздничное" убийство Кивы выгодно пробританской партии войны из окружения ЗеленскогоВ день ВСУ украинским спецслужбам нужно показать, что они могут достать всех неугодных, в том числе в Подмосковье, считает историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
 
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Заголовок открываемого материала
03:06Польский министр случайно встретил на Украине британский спецназ – Declassified UK
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