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Польский министр случайно встретил на Украине британский спецназ – Declassified UK

Польский министр случайно встретил на Украине британский спецназ – Declassified UK - 07.12.2023 Украина.ру

Польский министр случайно встретил на Украине британский спецназ – Declassified UK

Один из польских министров во время передвижения по Украине в марте 2022 года столкнулся с британским спецназом. Об этом со ссылкой на журналиста Збигнева Парафьяновича пишет британское издание Declassified UK

2023-12-07T03:06

2023-12-07T03:06

2023-12-07T03:06

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Польский журналист Парафьянович, отмечает издание, имеет доступ к высокопоставленным чиновникам и политическим инсайдам. Неназванного польского министра он процитировал в своей новой книге "Польша в войне".По словам Парафьяновича, высокопоставленный польский чиновник в марте 2022 года передвигался "по серой зоне" между Киевом и Житомиром. После прохождения последнего украинского блокпоста солдат ВСУ предупредил его, что дальше он может продолжить путь только "на свой страх и риск"."И кого же мы встретили следующими? Украинских солдат и… британский спецназ. В униформе. С оружием. Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами", - приводит журналист слова министра.По словам Парафьяновича, его собеседник также упомянул польских спецназовцев, которые, как утверждается, с самого начала конфликта находились на территории Украины."В первый же день военных действий мы поняли, что в Броварах под Киевом находятся [польские] коммандос - из Люблинецкого военного диверсионного отряда", - сказал он.На просьбу издания Declassified к минобороны Великобритании прокомментировать эту информацию, последовал отказ."Это давняя политика сменяющих друг друга правительств - не комментировать предположения о силах специального назначения", - ответили в ведомстве.

https://ukraina.ru/20231206/1051802827.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, великобритания, украина, спецназ, всу, сво