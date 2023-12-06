https://ukraina.ru/20231206/1051785553.html
Не только Украина. О главных проблемах общества в России и традициях в элитах - Юрий Кот
Не только Украина. О главных проблемах общества в России и традициях в элитах - Юрий Кот - 06.12.2023 Украина.ру
Не только Украина. О главных проблемах общества в России и традициях в элитах - Юрий Кот
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал, насколько серьёзен раскол между Офисом президента Владимира Зеленского и армией Украины, а также затронул главные проблемы российского общества
2023-12-06T11:12
2023-12-06T11:12
2023-12-06T11:12
видео
юрий кот
владимир зеленский
валерий залужный
кирилл буданов
виталий кличко
армия
раскол
демография
сво
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00:42- Украина: между президентом и армией; 20:19 - Премия "Волонтёр года - 2023"; 28:25 – Проблема трудовой миграции в России.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, юрий кот, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, виталий кличко, армия, раскол, демография, сво, общество, всу, волонтеры, сша, видео
Видео, Юрий Кот, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Виталий Кличко, Армия, раскол, демография, СВО, Общество, ВСУ, волонтеры, США
Не только Украина. О главных проблемах общества в России и традициях в элитах - Юрий Кот
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал, насколько серьёзен раскол между Офисом президента Владимира Зеленского и армией Украины, а также затронул главные проблемы российского общества
00:42- Украина: между президентом и армией;
20:19 - Премия "Волонтёр года - 2023";
28:25 – Проблема трудовой миграции в России.