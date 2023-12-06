https://ukraina.ru/20231206/1051785553.html

Не только Украина. О главных проблемах общества в России и традициях в элитах - Юрий Кот

Не только Украина. О главных проблемах общества в России и традициях в элитах - Юрий Кот - 06.12.2023 Украина.ру

Не только Украина. О главных проблемах общества в России и традициях в элитах - Юрий Кот

Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал, насколько серьёзен раскол между Офисом президента Владимира Зеленского и армией Украины, а также затронул главные проблемы российского общества

2023-12-06T11:12

2023-12-06T11:12

2023-12-06T11:12

видео

юрий кот

владимир зеленский

валерий залужный

кирилл буданов

виталий кличко

армия

раскол

демография

сво

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00:42- Украина: между президентом и армией; 20:19 - Премия "Волонтёр года - 2023"; 28:25 – Проблема трудовой миграции в России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, юрий кот, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, виталий кличко, армия, раскол, демография, сво, общество, всу, волонтеры, сша, видео