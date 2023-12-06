Не только Украина. О главных проблемах общества в России и традициях в элитах - Юрий Кот - 06.12.2023 Украина.ру
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Не только Украина. О главных проблемах общества в России и традициях в элитах - Юрий Кот
Не только Украина. О главных проблемах общества в России и традициях в элитах - Юрий Кот - 06.12.2023 Украина.ру
Не только Украина. О главных проблемах общества в России и традициях в элитах - Юрий Кот
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал, насколько серьёзен раскол между Офисом президента Владимира Зеленского и армией Украины, а также затронул главные проблемы российского общества
2023-12-06T11:12
2023-12-06T11:12
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юрий кот
владимир зеленский
валерий залужный
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виталий кличко
армия
раскол
демография
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00:42- Украина: между президентом и армией; 20:19 - Премия "Волонтёр года - 2023"; 28:25 – Проблема трудовой миграции в России.
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видео, юрий кот, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, виталий кличко, армия, раскол, демография, сво, общество, всу, волонтеры, сша, видео
Видео, Юрий Кот, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Виталий Кличко, Армия, раскол, демография, СВО, Общество, ВСУ, волонтеры, США

Не только Украина. О главных проблемах общества в России и традициях в элитах - Юрий Кот

11:12 06.12.2023
 
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Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал, насколько серьёзен раскол между Офисом президента Владимира Зеленского и армией Украины, а также затронул главные проблемы российского общества
00:42- Украина: между президентом и армией;
20:19 - Премия "Волонтёр года - 2023";
28:25 – Проблема трудовой миграции в России.
 
ВидеоЮрий КотВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйКирилл БудановВиталий КличкоАрмиярасколдемографияСВООбществоВСУволонтерыСША
 
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