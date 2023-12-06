"Потом надо менять ствол": Андрей Клинцевич о том, почему на поле боя глохнет натовская артиллерия ВСУ - 06.12.2023 Украина.ру
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"Потом надо менять ствол": Андрей Клинцевич о том, почему на поле боя глохнет натовская артиллерия ВСУ
"Потом надо менять ствол": Андрей Клинцевич о том, почему на поле боя глохнет натовская артиллерия ВСУ - 06.12.2023 Украина.ру
"Потом надо менять ствол": Андрей Клинцевич о том, почему на поле боя глохнет натовская артиллерия ВСУ
Запад обязался поставить на Украину миллион снарядов до конца 2023, но смогли обеспечить поставки лишь на 40%. Снаряды, которые могли поехать на Украину, отправились в Израиль, а европейские склады опустели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-12-06T04:50
2023-12-06T04:50
новости
украина
россия
артиллерия
всу
вооружение
снаряды
поставки
украинская армия
боеприпасы
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Западная артиллерия на десять километров бьет дальше российских образцов и это наше уязвимое место. Быстро преодолеть эту разницу не получится, но армия РФ может компенсировать это "Ланцетами" и "Коалицией-СВ", рассказал эксперт.Если на западной технике стоит автоматическая система наведения, то экипаж даже не покидает кабину. В российской артиллерии за счет аналоговых технологий это происходит чуть подольше. Но кроме качественных показателей артиллерии, есть еще и количественные, добавил он.При этом натовские стволы изнашиваются из-за стрельбы на дальних дистанциях. Если на обычной дистанции они могут сделать 3 тысячи выстрелов, то на дальней дистанции этот показатель может упасть до 500. Потом надо менять ствол и для украинской армии это серьезная проблема, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231205/1051756954.html
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новости, украина, россия, артиллерия, всу, вооружение, снаряды, поставки, украинская армия, боеприпасы, ес, "ланцет", коалиция, вс рф, бои
Новости, Украина, Россия, артиллерия, ВСУ, вооружение, снаряды, поставки, украинская армия, боеприпасы, ЕС, "Ланцет", коалиция, ВС РФ, бои

"Потом надо менять ствол": Андрей Клинцевич о том, почему на поле боя глохнет натовская артиллерия ВСУ

04:50 06.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУартиллерия ВСУ
артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Запад обязался поставить на Украину миллион снарядов до конца 2023, но смогли обеспечить поставки лишь на 40%. Снаряды, которые могли поехать на Украину, отправились в Израиль, а европейские склады опустели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Западная артиллерия на десять километров бьет дальше российских образцов и это наше уязвимое место. Быстро преодолеть эту разницу не получится, но армия РФ может компенсировать это "Ланцетами" и "Коалицией-СВ", рассказал эксперт.
Если на западной технике стоит автоматическая система наведения, то экипаж даже не покидает кабину. В российской артиллерии за счет аналоговых технологий это происходит чуть подольше. Но кроме качественных показателей артиллерии, есть еще и количественные, добавил он.
"Начнем со снарядов. Запад обязался поставить на Украину миллион снарядов до конца 2023 года. Они лишь на 40% смогли это сделать. Боеприпасов не хватает. А те снаряды, которые могли поехать на Украину, отправились в Израиль. Европейские склады тоже опустели. Они (ВСУ. - Ред.) получают снаряды с колес", - отметил Клинцевич.
При этом натовские стволы изнашиваются из-за стрельбы на дальних дистанциях. Если на обычной дистанции они могут сделать 3 тысячи выстрелов, то на дальней дистанции этот показатель может упасть до 500. Потом надо менять ствол и для украинской армии это серьезная проблема, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Федоров интервью
Вчера, 15:39
Евгений Федоров: Россия будет вечно перемалывать ВСУ, пока не победит США без крови и не освободит ЕвропуЗавершить СВО победой можно тремя способами: международное право, ядерное нацеливание и судебная процедура, которая утвердила бы позиции РФ с точки зрения международного права как правопреемницы Советского Союза, ответственного за контроль над всеми территориями СССР
 
НовостиУкраинаРоссияартиллерияВСУвооружениеснарядыпоставкиукраинская армиябоеприпасыЕС"Ланцет"коалицияВС РФбои
 
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