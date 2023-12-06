"Потом надо менять ствол": Андрей Клинцевич о том, почему на поле боя глохнет натовская артиллерия ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУартиллерия ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Запад обязался поставить на Украину миллион снарядов до конца 2023, но смогли обеспечить поставки лишь на 40%. Снаряды, которые могли поехать на Украину, отправились в Израиль, а европейские склады опустели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Западная артиллерия на десять километров бьет дальше российских образцов и это наше уязвимое место. Быстро преодолеть эту разницу не получится, но армия РФ может компенсировать это "Ланцетами" и "Коалицией-СВ", рассказал эксперт.
Если на западной технике стоит автоматическая система наведения, то экипаж даже не покидает кабину. В российской артиллерии за счет аналоговых технологий это происходит чуть подольше. Но кроме качественных показателей артиллерии, есть еще и количественные, добавил он.
"Начнем со снарядов. Запад обязался поставить на Украину миллион снарядов до конца 2023 года. Они лишь на 40% смогли это сделать. Боеприпасов не хватает. А те снаряды, которые могли поехать на Украину, отправились в Израиль. Европейские склады тоже опустели. Они (ВСУ. - Ред.) получают снаряды с колес", - отметил Клинцевич.
При этом натовские стволы изнашиваются из-за стрельбы на дальних дистанциях. Если на обычной дистанции они могут сделать 3 тысячи выстрелов, то на дальней дистанции этот показатель может упасть до 500. Потом надо менять ствол и для украинской армии это серьезная проблема, резюмировал собеседник Украина.ру.
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